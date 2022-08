Te badania będzie można wykonać w aptekach. Jest jednak warunek

Wkrótce będzie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów: jakie badania obejmują?

Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

Określa ono:

zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych;

sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny;

sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego;

wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

Kursy kwalifikacyjne obejmują przeprowadzanie badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19 oraz innych szczepień ochronnych.

Jakie badania będzie można wykonać w aptece?



badania podstawowych parametrów życiowych: ciśnienia krwi, tętna, pulsu oraz saturacji krwi,

pomiaru masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczania wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) i stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio),

testu stężenia glukozy we krwi,

kontroli panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy),

szybkiego testu do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z grupy A, Helicobacter – testu z krwi.

Warunkiem odbycia kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego jest:

posiadanie prawa wykonywania zawodu;

posiadanie co najmniej 12 miesięcznego stażu pracy w zawodzie w pełnym wymiarze;

dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Konieczność co najmniej rocznego stażu pracy w aptece spotkała się z krytyką Związku Aptek Franczyzowych.

Organizacja negatywnie ocenia konieczność posiadania przez farmaceutę co najmniej 12-miesięcznego stażu, który to uprawniałby do odbycia kursu kwalifikacyjnego.

Zdaniem ZAF, każdy farmaceuta posiadający aktywne Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty, niezależnie od stażu i wymiaru czasu pracy, powinien być uprawniony do odbycia kursów kwalifikacyjnych. Idąc krok dalej, uważa, że kursy kwalifikacyjne powinny móc być odbywane już podczas realizowania programu studiów farmaceutycznych jako np. tzw. przedmioty fakultatywne.

Dlatego też, ZAF dodatkowo wnosi o utworzenie możliwości prawnej by już studenci farmacji mogli podczas programu studiów odbyć kursy kwalifikacyjne.

