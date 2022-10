— Farmaceuta może wystawić receptę tylko na leki o kategorii dostępności Rp, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe - przypomina portal rx.edu.pl

To fragment odpowiedzi na pytanie czytelnika- farmaceuty, który wystawił receptę pro auctore na lek Efferaglan codeine, ale nie udało mu się jej zrealizować, gdyż spotkał się z odmową aptek

Od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuci zyskali takie kompetencje, jak wystawianie recepty pro auctore (dla siebie) i pro familiae (czyli dla członków swojej rodziny)

Takiej recepty na lek w aptece nie uda się zrealizować

Farmaceuta wystawił receptę pro auctore (dla siebie) na lek Efferaglan codeine, ale nie udało mu się jej zrealizować w żadnej z aptek, do których się zwrócił.

- Próbowałem ją zrealizować w kilku aptekach, ale spotkałem się z odmową. Dlaczego? — takie pytanie zadał czytelnik redakcji rx.edu.pl.

— Farmaceuta może wystawić receptę tylko na leki o kategorii dostępności Rp, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe (art. 96 ust. 4 ustawy prawo farmaceutyczne). Przy czym prekursory nie są zabronione. Konsekwencją ww. ograniczenia jest jednocześnie wykluczenie innych grup produktów, które lekami o kategorii dostępności Rp nie są — tak brzmi początek wspomnianej odpowiedzi.

— Chodzi tu o: leki o kategorii dostępności Rpz, leki recepturowe (apteka może sprzedać bez recepty wyłączenie lek apteczny o składzie farmakopealnym), nie mają kategorii dostępności, wyroby medyczne (paski do glukometru, opatrunki etc.) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (np. preparaty mlekozastępcze). Kodeina należy do grupy leków odurzających III-N, stąd nie jest możliwe, żeby farmaceuta wystawił receptę na lek Efferalgan codeine — czytamy dalej.

Efferalgan Codeine to preparat w formie tabletek musujących, który zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i fosforan kodeiny.

Na sam koniec przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuci zyskali takie kompetencje, jak wystawianie recepty pro auctore (dla siebie) i pro familiae (czyli dla członków swojej rodziny). Wcześniej mógł on wystawić wyłącznie receptę farmaceutyczną w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta.









