Szturm pacjentów na poradnie. PPOZ: czy recepty wystawione przed 1 września są honorowane?

Prezeska Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka zwróciła się do resortu zdrowia z pytaniem dotyczącym zasad wydawania bezpłatnych leków dla pacjentów powyżej 65 roku życia i do ukończenia 18 lat

PPOZ pyta o zasady wydawania bezpłatnych leków

PPOZ w piśmie skierowanym do szefowej resortu zdrowia Katarzyny Sójki podkreśla, że do placówek podstawowej opieki zdrowotnej masowo zgłaszają się pacjenci w przedziale wiekowym 65+ i do 18 roku życia "z prośbą o wystawienie nowych recept na zażywane leki, gdyż recepty wystawione w lipcu/sierpniu nie skutkują otrzymaniem leków bezpłatnie".

Sytuacja dotyczy zmian związanych z nową listą leków refundowanych, obejmującą także bezpłatne leki dla seniorów powyżej 65 roku życia i młodzieży do ukończenia 18 lat, która obowiązuje od 1 września.

– W związku z zaistniałą sytuacją, która utrudnia z jednej strony sprawną pracę poradni, z drugiej – dezorientuje pacjentów zwróciliśmy się do Minister Zdrowia o konkretną odpowiedź na pytanie: "Czy wcześniej wystawione recepty są po 1 września honorowane w aptekach jako bezpłatne dla pacjentów 65 plus i do 18 roku życia"? Naszym zdaniem o wydaniu takiego leku powinna decydować data zgłoszenia się do apteki, a nie termin wystawienia recepty. To z pewnością eliminowałoby zaistniałe problemy – podkreśliła w piśmie Bożena Janicka, prezeska PPOZ.

Pismo zostało skierowane także do Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich.

