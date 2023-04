Sztuczna inteligencja może pomóc w skróceniu odysei diagnostycznej pacjentów z chorobami rzadkimi

Od pewnego czasu AstraZeneca wchodzi w rozwiązania stosowane w chorobach rzadkich. Obecnie rozwijamy rozwiązania z obszaru chorób zależnych od układu dopełniacza. Druga linia to choroby metaboliczne, neurologia i hematoonkologia - mówi Agata Fugiel

W chorobach rzadkich dostęp do diagnostyki genetycznej to absolutna podstawa. W Polsce brakuje szeregu rozwiązań systemowych i legislacyjnych w tym zakresie

Coraz częściej w chorobach rzadkich wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, która może wspomóc w wyrównywaniu szans na prawidłową diagnozę

Obecnie AstraZeneca wraz z jednym z polskich start-upów pracuje nad narzędziem diagnostycznym w obszarze napadowej nocnej hemoglobinurii

Diagnostyka genetyczna w chorobach rzadkich to podstawa

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Od kilku lat AstraZeneca sukcesywnie buduje swoje portfolio leków sierocych. Dlaczego choroby rzadkie?

Agata Fugiel, dyrektor Business Unit dla Chorób Rzadkich w AstraZeneca: AstraZeneca od wielu lat jest obecna w obszarze kardiologii, diabetologii, pulmonologii i onkologii. Od pewnego czasu rzeczywiście wchodzimy również w zakres chorób rzadkich, który jest obszarem o niezaspokojonych potrzebach medycznych, a jednocześnie bardzo interesującym naukowo.

Nasza historia w tym obszarze zaczyna się od leku selumetynib do leczenia nieoperacyjnych nerwiakowłókniaków splotowatych u dzieci i młodzieży z neurofibromatozą typu 1.

Wraz z akwizycją amerykańskiej biotechnologicznej spółki Alexion nasze portfolio leków sierocych istotnie się powiększyło.

Na jakich obszarach terapeutycznych koncentruje się firma?

Obecnie rozwijamy obszar chorób, które kumulują się wokół układu dopełniacza. W Polsce refundowany jest już ekulizumab w dwóch wskazaniach: napadowej nocnej hemoglobinurii i atypowym zespole hemolityczno-mocznicowym. Lek ma również rejestrację w uogólnionej miastenii i chorobie ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego. Wkrótce na rynek trafi jego udoskonalona bardziej biodostępna forma - ravulizumab.

Druga linia działania to choroby metaboliczne. Mamy dostępne enzymatyczne terapie zastępcze dla pacjentów z niedoborami lizosomalnej kwaśnej lipazy w każdym wieku, oraz z hipofosfatazją dziecięcą w leczeniu objawów kostnych tej choroby. Do tego wspomniany już selumetynib w neurofibromatozach typu pierwszego oraz andeksanet alfa w rzadko występującym schorzeniu dla pacjentów leczonych bezpośrednimi inhibitorami czynnika krzepnięcia w sytuacji konieczności odwrócenia mechanizmu działania antykoagulacyjnego tych leków przy zagrażających życiu krwawieniach.

Jakie projekty badawczo-rozwojowe są prowadzone?

Obecnie w rozwoju mamy dużą liczbę cząsteczek. Prowadzone są badania w takich wskazaniach, jak toczniowe zapalenia nerek, ostre zapalenia nerek, stwardnienie układowe, zapalenia skórno-mięśniowe, mikroangiopatie zakrzepowe, amyloidoza serca i choroba Wilsona.

Kolejny obszar rozwoju w przyszłości to wysoce zaawansowane technologie medyczne i rozwój terapii genowych, realizowany po akwizycji amerykańskiej spółki biotechnologicznej LogicBio.

Który model biznesowy przeważa: własne badania i rozwój czy akwizycja spółek i komercjalizacja zapoczątkowanych przez nich projektów?

Zdecydowanie stawiamy na własne ośrodki badawczo-rozwojowe. Natomiast globalnie nie zamykamy się na możliwości współpracy, partnerstwa, jak również nowych przejęć w obszarach, które pasują do istniejącego portfela i mogą go udoskonalać.

W chorobach rzadkich istotnym elementem jest odpowiednia diagnostyka. Jakie bariery w Pani ocenie utrudniają dostępność do niej?

Dostęp do diagnostyki genetycznej to absolutna podstawa. W zakresie finansowania, ustawa o Funduszu Medycznym umożliwia dostęp do badań genetycznych dla pacjentów do 18 roku życia, co zdecydowanie poprawia sytuację chorych w tej grupie wiekowej. Myślę, że kolejnym krokiem jest umożliwienie wykonywania badań genetycznych u pacjentów dorosłych.

Zdecydowana większość chorób rzadkich, bo aż 80 procent z nich manifestuje się w wieku dziecięcym i jest uwarunkowana genetycznie, przy niespecyficznych objawach badanie genetyczne często jest etapem wieńczącym diagnozę, należy jednak pamiętać o schorzeniach, dla których katalog patogennych wariantów sekwencji genów nie jest zamknięty, albowiem mamy do czynienia z wariantami potencjalnie patogennymi lub o nieznanej patogenności, których w procesie terapeutycznym nie można pominąć, a dotyczy to chorych w każdej grupie wiekowej, myśląc jeszcze szerzej, w tym także o populacjach onkologicznych, możemy mówić już o leczeniu celowanym molekularnie, dla którego badania genetyczne są wręcz niezbędne.

W Polsce brakuje szeregu rozwiązań systemowych i legislacyjnych. Nadal nie mamy ustawy o testach genetycznych, która mogłaby usankcjonować prawnie problemy etyczne dotyczące badań genetycznych, w tym zasady przechowywania materiału biologicznego.

System potrzebuje też odpowiednich kadr. Już w tej chwili brakuje wykwalifikowanych lekarzy genetyków, potrzebne są również pielęgniarki genetyczne. Potrzebujemy też odpowiedniej infrastruktury. Nadal szereg badań specjalistycznych wymaga wysyłek materiału biologicznego poza granice Polski. Przykładem są testy z suchej kropli krwi przy badaniu niedoborów lizosomalnej kwaśnej lipazy. Pracujemy nad rozwiązaniami, które byłyby dostępne lokalnie.

Jakie trudności identyfikuje Pani w obszarze rozwoju genetyki?

Genetyka w kontekście chorób rzadkich to jest coś absolutnie niezbędnego, bo kończy odyseję diagnostyczną pacjenta. Pacjenci odwiedzają zazwyczaj 7-8 specjalistów, zanim otrzymają właściwą diagnozę. To trwa co najmniej 5 lat, często znacznie dłużej. Wielokrotnie badanie genetyczne jest tym, które sankcjonuje cały proces diagnostyczny.

Eksperci wskazują na konieczność prowadzenia wysoko przepustowych badań genetycznych, które pozwalają identyfikować choroby rzadkie na wczesnym etapie.

Jednocześnie jest duża różnorodność wśród chorób rzadkich. W tej chwili mówimy już o ponad 7000 zarejestrowanych chorobach rzadkich i ich liczba stale rośnie. Nie mamy jednego stałego koszyka diagnostycznego, który można byłoby zaproponować pacjentom. Co więcej, nawet w konkretnym schorzeniu może być więcej niż jeden wariant chorobotwórczy. Napotykamy więc pewną trudność w doborze konkretnych metod diagnostycznych.

Problemy, o których rozmawiamy, ma adresować Plan dla Chorób Rzadkich. Zawarte tam elementy mogłyby przyspieszyć procesy diagnostyczno-terapeutyczne.

Zdecydowanie tak. Przy okazji Dnia Chorób Rzadkich usłyszeliśmy wiele deklaracji i planów na przyszłość.

Są plany powołania ośrodków eksperckich, certyfikacji laboratoriów diagnostycznych, które z tymi ośrodkami mają współpracować. Mówimy o opiece koordynowanej, o paszporcie pacjenta z chorobą rzadką. To wszystko są bardzo ciekawe i potrzebne pomysły. Oczywiście chcielibyśmy, żeby zostały wdrożone jak najszybciej, bo dla pacjenta z chorobą rzadką liczy się czas.

Sztuczna inteligencja może pomóc w diagnozie

Jakie zastosowanie w diagnostyce może mieć sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja zaczyna coraz bardziej wkraczać w naszą codzienność, ale spodziewam się, że akurat w medycynie ten rozwój będzie w najbliższym czasie najbardziej spektakularny. Widzimy już pierwsze cząsteczki w badaniach klinicznych, które są zaprojektowane przez sztuczną inteligencję.

W chorobach rzadkich sztuczna inteligencja może pomóc w wyrównywaniu szans na prawidłową diagnozę. Często zachodzi trudność, żeby skojarzyć niespecyficzne objawy, które prezentuje pacjent, ze schorzeniem innym niż częściej spotykane schorzenia populacyjne, z którymi znakomita większość chorych zjawia się w gabinecie lekarza.

Sztuczna inteligencja mogłaby stanowić wsparcie poprzez skierowanie uwagi lekarza tam, gdzie istnieją przesłanki do tego, że ma do czynienia z rzadkim schorzeniem.

Mają Państwo doświadczenia z zastosowaniem sztucznej inteligencji w diagnostyce?

W tej chwili z jednym z polskich startupów pracujemy nad narzędziem diagnostycznym w obszarze napadowej nocnej hemoglobinurii. Mam nadzieję, że w przyszłym roku przy okazji Dnia Chorób Rzadkich będziemy mogli już mówić o pierwszych pacjentach diagnozowanych wspólnym wysiłkiem lekarzy i sztucznej inteligencji.

Bo nie zapominajmy, że w procesie diagnostycznym rola lekarza nadal pozostanie kluczowa. Lekarz zawsze bierze pod uwagę całościowy obraz kliniczny pacjenta i sztuczna inteligencja na ten moment będzie narzędziem wspomagającym.

Mówi się również o tym, że diagnostyka obrazowa przy zastosowaniu sztucznej inteligencji może być bardziej precyzyjna niż ludzkie oko, dostrzegając pewne anomalie, które mogą umknąć nawet najlepszym radiologom. Dlatego jest to obszar, któremu będziemy się przyglądać i go rozwijać. Sukces projektu we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii otworzy nam drogę do rozszerzania go o kolejne schorzenia.

Na razie sztuczna inteligencja wspomaga lekarza. Czy ona również będzie „się uczyć”?

Zdecydowanie tak. Obecnie możemy zaprogramować algorytm sztucznej inteligencji w oparciu o posiadaną wiedzę naukową. Wiemy, że danym schorzeniom współtowarzyszy konkretny obraz kliniczny, obrazowy albo biochemiczny. Na razie opieramy się na dosyć prostych algorytmach, które na podstawie wyników badań mogą podpowiadać, u których pacjentów jest podwyższone ryzyko choroby. Taką wyselekcjonowaną grupę możemy kierować na pogłębioną diagnostykę.

W przyszłości, badając próbki określonej grupy populacyjnej, sztuczna inteligencja będzie mogła znaleźć pewne prawidłowości, o których obecnie nie mamy pojęcia, że współistnieją. Stale modyfikując i udoskonalając algorytmy, jesteśmy w stanie szybciej dotrzeć do pacjentów potrzebujących pomocy.

Żeby otrzymać wiarygodne wyniki z takich analiz, potrzebujemy dobrej jakości danych. Jak z tym jest obecnie w Polsce?

Mamy na pewno duży obszar rozwojowy w tym obszarze. Takim rzetelnym źródłem danych klinicznych mogą być rejestry medyczne. Rejestr chorób rzadkich jest elementem Planu dla Chorób Rzadkich. Cząstkowe rejestry prowadzą kliniki. Mamy też rejestr wad wrodzonych, ale nadal jest to niewystarczające.

Oprócz rozwiązań infrastrukturalnych, potrzebujemy też rozwiązania systemowego mówiącego o tym, kto miałby wprowadzać dane do rejestru, z jaką częstotliwością, w jakim układzie dane powinny być wystandaryzowane, czy będziemy mieć dostęp do danych retrospektywnych.

Dla firm, które pracują w obszarach chorób rzadkich, dobre jakościowo źródło danych jest kluczowe. Wyzwaniem jest dostęp do odpowiednio dużej populacji do badań klinicznych. Takie badania, prowadzone zazwyczaj na rozległą geograficznie skalę, muszą uwzględniać różne wymagania prawne, konsolidować dane z różnych źródeł, w różnych układach i w różnych systemach.

Legislacja powinna uporządkować systemowo, jak zbierać i przetwarzać dane, by proces był powtarzalny we wszystkich ośrodkach eksperckich, które mają prowadzić docelowo pacjentów z chorobami rzadkimi.

Podstawą wszelkiego działania powinna być profilaktyka. Jakie aktywności obecnie w tym zakresie prowadzi AstraZeneca?

Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Tylko w tym roku na ten cel w Polsce przeznaczymy milion dolarów. Dotyczy to takich obszarów, jak nefrologia, diabetologia czy kardiologia, ale nie zamykamy się tylko w obrębie naszego portfolio terapeutycznego. Prowadzimy edukację w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Obecnie realizujemy projekt filantropijny we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą w ramach polskiej edycji Young Health Programme.

Poza działalnością edukacyjną w zakresie profilaktyki chorób populacyjnych wpieramy też działania diagnostyczne i w obszarze chorób rzadkich. W ramach Warsaw Health Innovation Hub otwieramy się na innowacyjne pomysły prozdrowotne, diagnostyczne i edukacyjne. Można zgłaszać swoje pomysły w ramach otwieranych projektów.

