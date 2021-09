Szefowa aptekarzy do ministra zdrowia: obiecał Pan skuteczne egzekwowanie przepisów

NRA: wejściu w życie Apteki dla Aptekarza towarzyszy szereg zjawisk, które wypaczają sens uchwalonych norm prawnych

Podmioty nieuprawnione do prowadzenia aptek omijają obowiązujące przepisy

Rzeczywistymi podmiotami kontrolującymi zezwolenia i apteki stają się podmioty, które co do zasady nie mogą ich prowadzić

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska napisała list otwarty do Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego.

Na wstępie przypomina, że 25 czerwca br. minęły cztery lata od wejścia w życie ustawy Apteka dla Aptekarza, która wprowadziła zasadę, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki przysługuje wyłącznie:

farmaceucie posiadającemu prawo wykonywania zawodu farmaceuty prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą

spółce jawnej lub spółce partnerskiej której przedmiotem działalności jest wyłączne prowadzenie aptek i której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, niezaprzeczalnie pozytywnym skutkom, jakie wywołała nowa regulacja, towarzyszy szereg zjawisk, które wypaczają sens uchwalonych norm prawnych oraz powodują niemożliwość zrealizowania w pełni celów formułowanych przez ustawodawcę.

NRA: przedsiębiorcy omijają przepisy

"Kilkuletnie doświadczenie w zakresie stosowania zmienionych przepisów potwierdza, że podmioty nieuprawnione do prowadzenia aptek omijają obowiązujące przepisy" - uważa Rada.

Zdaniem NRA, zarówno na etapie wydawania nowych zezwoleń, a także w ramach przenoszenia zezwoleń dotyczących funkcjonujących aptek oraz zmian własnościowych w spółkach kapitałowych dochodzi do naruszeń przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne. Rzeczywistymi podmiotami kontrolującymi zezwolenia i apteki stają się podmioty, które co do zasady nie mogą prowadzić apteki oraz podmioty, które z uwagi na stopień koncentracji zezwoleń, nie mogą uzyskiwać kolejnych zezwoleń.

Mimo wykorzystywania przez organy inspekcji farmaceutycznej oraz samorządu farmaceutycznego wszelkich dostępnych środków prawnych w celu zapewnienia zgodności z prawem postępowań i decyzji dotyczących udzielenia, zmiany albo przenoszenia zezwoleń na prowadzenie aptek, istnieje zjawisko dalszej koncentracji na rynku usług aptecznych oraz rozwoju sieci aptecznych.

Minister obiecał zajęcie się przestrzeganiem prawa

Dlatego NRA prosi ministra zdrowia o podjęcie pilnych prac, które zapewnią pełną realizację celów przewidzianych w AdA, w tym:

określenie uprawnienia uzyskiwania zezwoleń aptek oraz ustanowienie zasad i procedur stosowania norm, a zasad i procedur ich egzekwowania

ustanowienie sankcji finansowych za naruszenie przepisów określających uprawnienia do prowadzenia lub kontrolowania aptek.

Szefowa Rady przypomina ministrowi, że w "Strategii na rzecz rozwoju aptek" zobowiązał się do podjęcia prac na rzecz skutecznego egzekwowania stosowania przepisów antykoncentracyjnych, w tym ustanawiających zakaz prowadzenia więcej niż 4 aptek w skali kraju lub 1 procenta w skali województwa, zwiększenia nadzoru oraz kar za ich naruszanie.