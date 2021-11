Szczepionki na grypę za 6 mln zł do kosza? Resort zdrowia zaskoczył swoją akcją

Szefowa NRA apeluje do ministra o podjęcie działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych strat w kwocie ok. 6 mln zł

Chodzi o zakupione przez apteki szczepionki przeciwko grypie

Od 23 listopada pacjenci mają dostęp do bezpłatnych szczepień z Agencji Rezerw Strategicznych, co powoduje brak zainteresowania pacjentów zakupem szczepionek posiadanych przez apteki

Nawet 130 tys. szczepionek przeciwko grypie dostępnych w aptekach o wartości sześciu mln zł może zostać zutylizowanych. Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska interweniuje w piśmie do ministra zdrowia.

NRA: akcja resortu zdrowia nas zaskoczyła

"W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Zdrowia akcji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla wszystkich pełnoletnich, Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że akcja nie była wcześniej sygnalizowana przez ministerstwo zdrowia" - czytamy w piśmie.

Apteki nie mając wiedzy na temat planowanej przez resort zdrowia akcji, dokonały zakupu szczepionek przeciwko grypie, zapewniając ich dostępność adekwatną do potrzeb pacjentów.

Sytuacja, w której apteki posiadają obecnie ok. 130 tys. szczepionek przeciwko grypie, a pacjenci mają dostęp do bezpłatnych szczepień z Agencji Rezerw Strategicznych powoduje brak zainteresowania pacjentów zakupem szczepionek posiadanych przez apteki - czytamy w piśmie NRA.

Taka sytuacja doprowadzi do konieczności utylizacji preparatów niewykorzystanych w terminie przydatności.

- Zwracam się do Pana ministra o podjęcie działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych strat w kwocie ok. 6 mln zł, na których poniesienie zostali narażeni przedsiębiorcy prowadzący apteki - napisała do ministra szefowa NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Wczoraj zapytaliśmy resort zdrowia o rozwiązanie tej sytuacji. Otrzymaliśmy odpowiedź, że "trwają prace legislacyjne dotyczące regulacji w tym zakresie".

Od 23 listopada bezpłatne szczepienia na grypę dla dorosłych. Eksperci: spóźniona decyzja

Zwroty z aptek do hurtowni to żadne rozwiązanie

We wpisie na Linkedin skomentował to również Jacek Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence:

"Oby akcja z szczepionkami "wypaliła" (zapobiegnie się może w takim przypadku multidemii) i oby udało się znaleźć fair rozwiązanie i dla aptek i dla hurtowni (zwroty z aptek to żadne rozwiązanie - co miałyby z tymi szczepionkami zrobić hurtownie?)"

"Pamiętać też warto, że pacjenci, którzy nie mają 18 lat też powinni móc gdzieś nabyć szczepionkę. I są pacjenci, którzy już się zaszczepili i zapłacili... - przynajmniej już są chronieni - sezon przeziębień nadal się nasila".

