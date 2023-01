Szczepienie przeciw grypie w aptece: będzie szybciej, ale recepty refundowanej farmaceuta nadal nie wystawi

Obecnie farmaceuta może zakwalifikować pacjenta do szczepienia przeciw grypie w aptecznym punkcie szczepień i podać szczepionkę. Pacjent musi przedstawić receptę na szczepionkę wystawioną przez lekarza

Zmiany w prawie mają umożliwić wystawienie recepty na szczepionkę przez farmaceutę

Recepta farmaceutyczna jest pełnopłatna. Pacjenci z uprawnieniami do refundowanego zakupu szczepionki przeciw grypie, jeśli chcą skorzystać z przysługującego im prawa, nadal muszą pójść po receptę do lekarza

Resort nie mówi "nie" dla umożliwienia farmaceutom wystawiania recept refundowanych w przyszłości - mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Zaznacza: - Obecna propozycja zmian została zgłoszona, gdyż wszystkim zależało na czasie, mamy sezon grypowy

Przygotowane rozwiązanie jest adresowane przede wszystkim do osób młodych, aktywnych zawodowo, które nie mają czasu na wizytę u lekarza

Szczepienie przeciw grupie w aptece. Farmaceuta wystawi receptę, ale bez refundacji

- Dobrze, że uprawnienie do wystawienia przez farmaceutę recepty na szczepionkę przeciw grypie zostanie zapisana w prawie. Przyjęto takie rozwiązanie w pośpiechu, ze względu na trwający sezon grypowy, ale nie wyklucza to dyskusji nad umożliwieniem farmaceutom w przyszłości wystawiania recept refundowanych na szczepionkę - mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Zmiana w prawie umożliwiająca wystawianie przez farmaceutę recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciw grypie została zgłoszona we wtorek (10 stycznia) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, jako poprawka przyjęta do procedowanego w Sejmie projektu ustawy o badaniach klinicznych.

Obecnie farmaceuta może zakwalifikować pacjenta do szczepienia przeciw grypie w aptecznym punkcie szczepień i podać szczepionkę. Dotąd jednak pacjent musiał przedstawić receptę na szczepionkę wystawioną przez lekarza.

Farmaceuci mają uprawnienia do wystawania recept farmaceutycznych na leki. Nowe, projektowane przepisy dołączają do tej listy także szczepionki przeciw grypie.

Udogodnienie przede wszystkim dla młodych osób. Koszt ok. 50 zł

Oczekiwane zmiany przepisów pozwolą farmaceutom na zajęcie się "od A do Z" pacjentem, który chce zaszczepić się przeciw grypie w aptecznym punkcie szczepień. Zakwalifikują do szczepienia, wystawią receptę farmaceutyczną i podadzą szczepionkę. Recepta farmaceutyczna jest jednak w tym wypadku pełnopłatna.

To oznacza, że osoby z grup posiadających uprawnienia do pełnej refundacji zakupu szczepionki, np. seniorzy po 75 roku życia lub częściowej refundacji nadal, by skorzystać z przysługującego im prawa, będą musieli udać się po receptę do lekarza. Osoby w grupie wiekowej od 18. do 64. roku życia, bez chorób przewlekłych, otrzymują od lekarza receptę na szczepionkę ze 100 proc. odpłatnością.

- Przygotowane rozwiązanie dotyczące szczepień przeciw grypie w aptece jest adresowane przede wszystkim do osób młodych, którym refundacja szczepionki nie przysługuje, aktywnych zawodowo, które chcą się zaszczepić przeciw grypie szybko, bez konieczności wizyty u lekarza - zaznacza Piotrowska-Rutkowska.

Natomiast refundowana jest aptece usługa wykonania szczepienia. Pacjent w tym zakresie nie ponosi kosztów, ponosi natomiast koszt zakupu szczepionki. W zależności od producenta koszt szczepionki to ok. 50 zł.

Refundacja szczepionki na receptę farmaceutyczną możliwa w przyszłości?

- Kwestie umożliwienia refundowania grupom uprawnionym zakupu szczepionki w oparciu o receptę farmaceutyczną przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej podejmowali w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia.

- Resort podziela naszą opinię o potrzebie rozszerzenia w najbliższej przyszłości przepisów, w taki sposób, by na receptę wystawioną w aptece szczepionkę przeciw grypie mogły kupować z refundacją osoby, którym ona przysługuje - mówi prezes NRA.

- Ministerstwo nie mówi „nie”. Natomiast teraz, ze względu na trwający sezon grypowy z wyjątkowo dużą liczbą infekcji, zależało wszystkim na jak najszybszym umożliwieniu wystawiania recepty na szczepionkę przez farmaceutę. To rozwiązanie powinno jeszcze w tym sezonie, o ile zawierająca przepis ustawa zostanie uchwalona przez Sejm, zwiększyć wyszczepialność przeciw grypie.

Wprowadzony do projektu ustawy zapis jest stały i umożliwi wystawianie przez farmaceutów recept na szczepionkę także w następnych sezonach grypowych. - To ułatwienie jest także o tyle zasadne, że szczepionka przeciw grypie jest uznawana za bardzo bezpieczną - dodaje Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Recepta farmaceutyczna. Kiedy jest wystawiana

Farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną (zawsze pełnopłatną) na każdy lek, oprócz leków psychotropowych i zawierających narkotyk.

Wystawienie recepty farmaceutycznej jest możliwe w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, przy czym farmaceuta musi uzasadnić, dlaczego wystawił taką receptę.

- Najczęściej farmaceuci decydują się na wystawienie takiej recepty w przypadku, gdy pacjent jest im znany. Jego wizyty w aptece i zakupione leki są odnotowane w systemie informatycznym, co pozwala określić, na co choruje, jakie leki przyjmuje i wraz z zebranym wywiadem daje uzasadnienie dla wystawienia recepty - tłumaczy prezes NRA.

Farmaceuci rzadko sięgają po takie recepty, m.in. dlatego, gdyż nie mają możliwości wykonywania badań i nie dysponują historią choroby pacjenta. W przypadku wystawiania recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciwko grypie jednym z argumentów za takim rozwiązaniem była możliwość przeprowadzenia wywiadu kwalifikującego pacjenta do szczepienia oraz wysokie bezpieczeństwo stosowania szczepionek p. grypie.

