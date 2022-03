Szczepienia przeciw HPV: straciliśmy szmat czasu. Powinny być rutyną

Od 1 listopada 2021 roku w Polsce jedna ze szczepionek przeciwko HPV jest w połowie refundowana

Prof. Andrzej Nowakowski ocenia, że docelowo szczepienia powinny być zupełnie bezpłatne

Ekspert przekonuje, że są efektywne kosztowo: - Zamiast wydawać więcej pieniędzy na leczenie powinniśmy skupić się na profilaktyce

Szczepienia przeciw HPV powinny być zupełnie bezpłatne w POZ

Po latach oczekiwań od 1 listopada 2021 roku w Polsce jest refundacja szczepień przeciw HPV.

- To światełko w tunelu w postaci 50 procentowej refundacji jednego preparatu od 1 listopada 2021 roku to jest jakiś postęp. Ale jestem zwolennikiem takiego modelu refundacyjnego, by szczepienia były zupełnie bezpłatne w POZ. Niestety ta refundacja nie przyniosła jakiegoś spektakularnego sukcesu w postaci nagłego wyszczepienia znacznego odsetka populacji przeciw HPV - ocenia prof. Andrzej Nowakowski, kierownik Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Ekspert przypomina, że są to szczepienia, na których efekty zdrowotne trzeba czekać bardzo długo. Dziewczęta zaszczepione w wieku 12-14 lat unikną zachorowania na stany przedrakowe w wieku lat 20-40 i na inwazyjnego raka szyjki macicy w wieku lat 50-60. Wtedy odnotowuje się najwyższą zachorowalność na tę chorobę w Polsce.

- To oznacza lata stracone. Zarejestrowane szczepionki przeciw HPV są dostępne na rynku od 2006 roku. W Australii zaczęto szczepić w ramach programu w szkołach i w ciągu krótkiego czasu zrealizowano wyszczepialność na poziomie 80-90 procent w niektórych rejonach. Tam widać już efekty epidemiologiczne i populacyjne w postaci zmniejszenia zachorowalności na zaawansowane stany przedrakowe u młodych Australijek - podkreśla prof. Nowakowski.

W jego ocenie refundacja w Polsce "to na pewno jest pierwszy krok". Przypomina, że przez lata kwestia szczepień przeciwko HPV była zapomniana. - Dopiero dzięki ustawie o Narodowej Sieci Onkologicznej i staraniom środowisk onkologów oraz ginekologów temat powrócił. Mam nadzieję na włączenie szczepień przeciw HPV do programu szczepień ochronnych.

Szczepienia przeciw HPV są efektywne kosztowo

Ekspert zwrócił też uwagę na problem legislacyjny.

- Obecnie w Polsce oprócz refundacji nie ma innej drogi – poza programami samorządowymi – żeby wprowadzić szczepienia bezpłatne do programu, jako szczepienia nieobowiązkowe. Trwają prace legislacyjne, by móc umożliwić wdrożenie szczepień bezpłatnych, ale nie obowiązkowych, do programu szczepień ochronnych - ocenił.

- Jestem za tym, aby za kilka lat te szczepienia stały się rutynowym szczepieniem realizowanym przez lekarzy POZ, pediatrów i lekarzy rodzinnych, jako standard profilaktyki pierwotnej u nastolatków. Założenia strategii onkologicznej mówią o tym, że będziemy szczepić 50 procent i więcej populacji dziewcząt i chłopców - dodał.

Ekspert przekonuje, że te szczepienia są efektywne kosztowo: - Jeśli nie jesteśmy najbogatszym krajem, to zamiast wydawać więcej pieniędzy na leczenie, powinniśmy skupić się na profilaktyce. Wtedy jesteśmy w stanie zaoszczędzić pieniądze wydawane na leczenie. Program szczepień przeciw HPV powinien być wpisany w szerszych projekt edukacji, który będzie dotyczył też badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.

Wypowiedź zarejestrowana podczas VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (3-4 marca 2022 roku).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.