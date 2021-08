Szczecin. Nielegalne leki na potencję zatrzymane na granicy. Służba celna znalazła 2,5 tys. tabletek

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie zatrzymała nielegalne leki o wartości blisko 34 tys. zł

Adresatem bardzo dużej ilości leków na potencję była jedna osoba

Odbiorca przesyłek był mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego

2500 tabletek na potencję w paczce z Wielkiej Brytanii

Urzędnicy szczecińskiej administracji skarbowej zatrzymali transport nielegalnych leków sprowadzanych z Wielkiej Brytanii. Nie jest to pierwszy przypadek nielegalnych leków, które w tym miesiącu zatrzymała izba skarbowa w Szczecinie.

Po kontroli dwóch przesyłek wysłanych z Wielkiej Brytanii na adres tej samej osoby okazało się, że miała miejsce próba wprowadzenia do obrotu 2,5 tys. nielegalnych środków farmaceutycznych, a konkretniej - tabletek na potencję o łącznej wartości rynkowej blisko 34 tys. złotych.

Funkcjonariusze nabrali podejrzeń po wstępnych oględzinach. Ich uwagę zwróciły zwłaszcza opisy towarów przekazane przez nadawcę: "suplementy diety, witaminy oraz leki". Paczki prześwietlono urządzeniem RTG i skan wykazał blistry tabletek.

Nielegalne leki na potencję miały być suplementami diety

Jak podała szczecińska Izba Administracji Skarbowej, po szczegółowej kontroli okazało się, że środki umieszczone w przesyłce zawierały - według opisu na opakowaniach - substancje sildenafil, vardenafil lub depoksetynę. Są to składniki leków na potencję.

W paczkach znaleziono:

500 szt. tabletek Vega- extra cobra;

500 szt. tabletek Delgra;

200 szt. tabletek Super Delgra;

200 szt. tabletek Extra Super Delgra;

300 szt. tabletek Stop Ejac 60 mg;

200 szt. tabletek Super Lovevitra;

200 szt. tabletek Extra Super Lovevitra;

200 szt. tabletek Super Tadadel;

200 szt. tabletek Extra Super Tadadel.

Zdaniem szczecińskiej KAS, leki miały być wprowadzone do obrotu w Polsce, na co wskazuje ich ilość. Transport naruszył przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne, więc obie przesyłki zostały zabezpieczone do dalszego postępowania.

Izba przestrzega, że za nielegalne dopuszczenie do obrotu takich środków grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.