Szatnia i izba przyjęć w aptece. Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z absurdalnych wymagań

Na początku grudnia resort przedstawił wymogi lokalowe dla aptek, które chcą szczepić przeciw grypie. Zakładały posiadanie izby przyjęć i szatni

W ocenie farmaceutów, te wymogi są dla wielu aptek niemożliwe do spełnienia. Resort zdrowia wycofał się z wymogów

Marcin Repelewicz: Dobrze, że ministerstwo zdrowia odrzuciło nowe abstrakcyjne wymagania lokalowe dla aptek wykonujących szczepienia

NFZ zwróci aptekom koszt szczepionek przeciwko grypie

Negatywna opinia dotycząca leku w chorobie Alzheimera. Biogen wystąpi o ponowne rozpatrzenie wniosku

Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z absurdalnych wymagań

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat dotyczący wymogów dla punktów szczepień realizujących szczepienia przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Zgodnie z informacją, wymogi dla punktów szczepień przeciwko grypie są takie, jakie zostały określone w wytycznych dla punktów szczepień przeciw COVID19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

"Wymogi dla punktów szczepień realizujących szczepienia przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 stosuje się odpowiednio dla danej formy działania punktu szczepień, jakie zostały określone w wytycznych dla punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień" - czytamy w informacji.

Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej podsumował: "Dobrze, że ministerstwo zdrowia odrzuciło nowe abstrakcyjne wymagania lokalowe dla aptek wykonujących szczepienia. Dziękujemy. 1300 punktów szczepień w aptekach będzie mogło działać dalej. Farmaceuci szczepią już nie tylko p/covid-19, ale i p/grypie".

Izba przyjęć, szatnia i sejf w aptece. Bez tego nie ma szczepień. Nowe rozporządzenie MZ

MZ: izba przyjęć i szatnia niezbędne

Kwestia wymogów lokalowych, jakie miały spełniać apteki, by móc szczepić przeciwko grypie, oburzyła farmaceutów.

Na początku grudnia minister zdrowia przedstawił projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń dotyczących wymogów lokalowych aptek. Zakładały one konieczność posiadania m.in. izby przyjęć dostępnej z zewnątrz apteki i szatni.

Farmaceuci nie kryli zdumienia i niezadowolenia: "Skandaliczne propozycje zmian przepisów uniemożliwią (!!!) pacjentom przyjmowanie szczepień ochronnych przeciw COVID-19 i przeciw grypie w polskich aptekach. Czy ministerstwo zdrowia chce zdusić tak dobrze rozwijający się projekt profilaktyczny?" - napisał farmaceuta Marcin Piątek.

Po kilku dniach od krytyki projektów, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Marek Tomków poinformował, że "są już nowe propozycje dotyczące zmian w aptekach prowadzących szczepienia".

- Wiele uwag zostało zaakceptowanych, o reszcie nadal rozmawiamy. Naprawdę, emocje na etapie projektów nie są potrzebne. Nikt żadnych punktów szczepień likwidował nie będzie - napisał na Twitterze.

Burza wokół wytycznych dla aptek. MZ odpowiada na zarzuty

Farmaceuta zakwalifikuje i zaszczepi

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym uprawnieni do kwalifikacji do szczepienia przeciw grypie osób dorosłych są: lekarze, felczerzy, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz farmaceuci.

Uprawnionymi do przeprowadzania szczepienia przeciw grypie u osób dorosłych są: lekarze, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, higienistki szkolne, lekarze dentyści, farmaceuci, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje2 m.in. dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia w zakresie szczepień ochronnych lub posiadających co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych, do której zaliczane jest wykonywanie szczepień przeciw Covid-19.

NRA krytykuje wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla aptek. "Niezasadne i niemożliwe"

