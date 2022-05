Surowiec z marihuaną już w hurtowniach. Ruszyła sprzedaż do aptek

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia/GdziePoLek.pl • 12 maja 2022 19:30

Kolejna partia zarejestrowanej w Polsce jako surowiec farmaceutyczny marihuany medycznej Cannabis sativa L., Red No 2 trafiła już do hurtowni. Ruszyła też jej sprzedaż do aptek. Preparat ma postać suszonych kwiatów konopi siewnych. Susz przeznaczony jest do inhalacji.