Suplementy diety: kolejne substancje niedozwolone. Zespół wydał ostateczną decyzję

Przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej Głównego Inspektora Sanitarnego działa Zespół do spraw Suplementów Diety

Kontynuuje on rozpoczęte w 2021 r. prace odnośnie uzupełnienia listy substancji i surowców roślinnych, które nie powinny być stosowane do produkcji suplementów diety

Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Ostatnie posiedzenie rady. Kolejne substancje niedozwolone

W trakcie ostatniego posiedzenia posiedzenia zespół przeanalizował cztery kolejne substancje/grupy substancji, które uznał za niedozwolone do stosowania w suplementach diety (Uchwała nr 3/2022):

Ewodiamina,

Grupa selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARMs),

Higenamina,

Hordenina.

Ewodiamina jest alkaloidem o działaniu termogenicznym i stymulującym, pozwalających na szybsze spalanie lipidów, o działaniu zbliżonym do kapsaicyny. Źródłem ewodiaminy są rośliny z rodziny Rutacea. W suplementacji sportowej wykorzystuje się jej potencjał termogeniczny w połączeniu z kofeiną oraz zieloną herbatą, jako element wspomagania redukcji tkanki tłuszczowej, polepszenia składu ciała i jego estetyki. Wykorzystywana jest także przez osoby o małej aktywności fizycznej w procesie odchudzania. Jest składnikiem preparatów stymulujących (boosterów i stacków kreatynowych przedtreningowych).

SARMs posiadają pozytywne oddziaływanie na mięśnie i siłę, podobne do tego, jakie oferują pro-hormony i sterydy anaboliczno-androgenne, ale przy mniejszej ilości skutków ubocznych. SARMs są związkami, które mogą blokować lub stymulować kluczowe receptory w tkankach organizmu, co może pomóc w zwiększaniu pozytywnych efektów i zmniejszaniu niepożądanych skutków ubocznych, w oparciu o mechanizmy działania składnika.

Higenamina wpływa na wytwarzanie kwasu azotowego. Kwas azotowy wpływa na uwalnianie hormonów i adrenaliny, przyspieszając czas regeneracji organizmu, a także zwiększa ilość przepływającej krwi.

Hordenina to fenetylaminowy alkaloid o słabym działaniu stymulującym. Występuje w niektórych kaktusach i akacjach

Ponadto, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r., zmieniającego załącznik III do rozporządzenia nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin, zawierających pochodne hydroksyantracenu oraz zmianami warunków stosowania preparatów z liści gatunków Aloe, zawierających pochodne hydroksyantracenu, Zespół do spraw Suplementów Diety uchylił uchwałę nr 2/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej stosowania preparatów z liści aloesu (ekstraktów, soku i żelu) jako składników suplementów diety.

