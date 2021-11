Sprzedaż leków w październiku. Są najnowsze dane

PEX PharmaSequence podsumowuje apteczną sprzedaż leków za październik 2021 roku

Sprzedaż leków była większa niż przed miesiącem - we wszystkich monitorowanych segmentach

Marża apteczna w porównaniu do września spadła o 4.8 procenta

Rynek apteczny w październiku 2021 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3753.1 mln zł.

Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 wzrosła o 156.7 mln zł (+4.4 proc.). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 64 mln zł (+1.7 proc.).

Większa sprzedaż i wzrost cen detalicznych

Obrót statystycznej apteki w październiku 2021 wyniósł 284 tys. zł, był to wzrost o 6.8 proc. względem analogicznego okresu 2020 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach.

Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1154.6 mln zł i wzrosła o 19.5 mln zł (+1.7 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 934.1 mln zł i wzrosła o 139 mln zł (+17.5 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1633.4 mln zł i spadła o 5 mln PLN (-0.3 proc.).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach.

Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 21.6 mln zł (+1.9 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 35.5 mln zł (+3.9 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 4.2 mln zł (+0.3 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w październiku wyniosła 24.3 zł i wzrosła o 1.2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 7.1 procent.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30.3 zł (wzrost o 4.1 proc. vs październik 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 31.2 zł (wzrost o 5.7 proc. vs październik 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 19.2 zł (wzrost o 8.3 proc. vs październik 2020).

Marże apteczne w dół

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 25 proc. i była niższa o 0.1 proc. w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do września marża spadła o 4.8 procenta.

W październiku refundacja leków osiągnęła wartość 863 mln zł, tj. o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 23 proc. i był wyższy o 0.1 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0.7 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Według prognozy PEX, sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 39.9 mld zł, o 5.8 proc. więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.6 mld zł (+2.1 proc. w stosunku do 2020 roku).

