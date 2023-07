Sposób procedowania AdA rozjechany w Senacie. Rekomendacja: usunąć przepis

Członkowie senackiej komisji zdrowia przegłosowali usunięcie przepisu uszczelniającego AdA z ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Prof. Marek Chmaj obecny na posiedzeniu: - Sejm procedując ustawę bez gwarancji trzech czytań, złamał artykuł 7 Konstytucji. Nie było żadnych konsultacji społecznych. Nie było wysłuchania, nie było analiz ekspertów, nie było oceny skutków regulacji

Nawet jeśli jest to potrzebna ustawa, to nie w tym trybie. Jeśli widziano, że dzieje się coś złego, to był czas, by w trybie konsultacji zrobić prawdziwą nowelizację. To jest kolejna ustawa, która jest niezgodna z porządkiem prawnym - ocenia Beata Małecka-Libera

Niekonstytucyjna wrzutka. Rekomendacja: odrzucić

Podczas poniedziałkowej (24 lipca) dyskusji w senackiej Komisji Zdrowia dotyczącej przepisów uszczelniających ustawę Apteka dla Aptekarza, kwestia oceny merytorycznej tej zmiany zeszła na plan dalszy. Została zdominowana przez negatywną ocenę trybu jej procedowania.

"Wrzutka" o AdA znalazła się niespodziewanie w nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

- Nawet jeśli jest to potrzebna ustawa, to nie w tym trybie. Jeśli widziano, że dzieje się coś złego, to był czas, by w trybie konsultacji zrobić prawdziwą nowelizację. Nie dyskutujemy teraz, czy zapis merytoryczny jest zasadny, tylko o tym, że jest to kolejna ustawa, która jest niezgodna z porządkiem prawnym - mówiła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera.

Mecenas Marek Chmaj, szef zespołu doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, został poproszony o przygotowanie ekspertyzy, dotyczącej zgodności zmian Konstytucją.

Ekspertyza została sporządzona przez zespół pięciu profesorów: Mariusza Bidzińskiego, Bronisława Sitka, Marcina Dąbrowskiego, profesora Radosława Grabowskiego i prof. Marka Chmaja.

- Przeanalizowaliśmy tę wrzutkę legislacyjną i w ekspertyzie doszliśmy do szeregu konkluzji. Po pierwsze, niejasne okoliczności były związane z wniesieniem poselskich zmian ustawy w trakcie pierwszego czytania zupełnie innej ustawy. To spowodowało, iż nie było procedury trzech czytań. Doszło do złamania regulaminu Senatu, jak i artykułu 119 Konstytucji - ocenił prof. Chmaj.

Dodał: - Ta wrzutka poselska nawet nie miała uzasadnienia, co jest rażąco sprzeczne z przepisami, które przed momentem zacytowałem, natomiast ustawa z 2017 roku (o AdA, przyp. red.) zawierała bardzo obszerne i merytoryczne uzasadnienie, wskazujące na celowość procedowania przez Sejm, później przez Senat. Nie było żadnych konsultacji społecznych. Nie było wysłuchania, nie było analiz ekspertów, nie było oceny skutków regulacji.

Projekt jak "wyciągnięty z kieszeni"

Profesor porównał to do sytuacji, jakby ktoś "po prostu wyciągnął z kieszeni projekt ustawy podpisany przez posłów po to, żeby dołączyć go do projektu rządowego.

- Co więcej, przypomnę, że ustawa nosi tytuł "o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw". Już pani przewodnicząca zastanawiała się na głos, co mają wspólnego przepisy prawa farmaceutycznego z ubezpieczeniami eksportowymi - mówił.

W ocenie eksperta, omawiany przepis narusza również przepisy Konstytucji, w tym zasady demokratycznego państwa prawnego. Narusza zasady poprawnej legislacji wynikające z artykułu 2 ustawy zasadniczej, narusza też zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

- W trakcie procedurowania w Sejmie doszło też do naruszenia artykułu 7 Konstytucji. Przepis ten zawiera zasadę legalizmu, co oznacza, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Sejm procedując ustawę bez gwarancji trzech czytań, złamał również artykuł 7 - zaznaczył prawnik.

W jego ocenie, ustawa narusza także zasadę swobody działalności gospodarczej i w efekcie wywoła brak popytu. - Podmioty, które mają więcej niż 4 apteki, będą miały ogromny problem ze sprzedażą poszczególnych aptek, a podmioty mające 4 apteki, nie będą mogły kupić żadnych nowych. To oznacza daleko idącą segmentaryzację rynku, co wskazuje pośrednio na podmiot zainteresowany rozdrobnieniem rynku, prawdopodobnie hurtownie farmaceutyczne - dodał.

Dlatego zespół doradców marszałka Senatu zaproponował odrzucenie artykułu w całości. - Niedopuszczalne jest z punktu widzenia Konstytucji dalsze procedowanie tak wprowadzonego przepisu - podkreślał mecenas Maj.

Biuro Legislacyjne Senatu przedstawiło w opinii podobną argumentację. Dlatego zaproponowano skreślenie art. 2 i 12 nowelizacji. Pod koniec posiedzenia senatorowie przychylili się do tych opinii i przegłosowali usunięcie przepisu uszczelniającego AdA.

Słowo przeciwko słowu

W trakcie dyskusji przedstawiciele zwolennicy i przeciwnicy poprawki poselskiej zgłaszali swoje argumenty.

Paweł Gumuła z Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz poseł, bronił zasadności jej wprowadzenia: - Dzisiaj potrzeba interwencji wynika z tej przyczyny, że dochodzi do naruszenia prawa, obchodzenia przepisów, niezgodnie z ratio legis, które przyświecało przyjęciu pierwszej AdA. Wynika też z rozbieżnego orzecznictwa, które pojawiło się na poziomie sądów administracyjnych. Rynek oczekuje ustabilizowania tej sytuacji poprzez jednoznaczne przesądzenie, jakie było ratio legis pierwotnych założeń.

- W tej ustawie nie zmienia się żadnych reguł poza wyegzekwowaniem tych, które zostały wprowadzone w 2017 roku. Przepisy dekoncentracyjne mówią, że jeden podmiot nie może posiadać więcej niż 4 apteki. To działało, dopóki sieci nie zaczęły przekształcać aptek w spółki i wykupować udziały w nich. Bazując na starych zezwoleniach obchodziły przepisy. Zmiana uszczelnia to, co już obowiązuje - przekonywał.

Jacek Cieplak, wiceprezes Pracodawców RP: - Nikt z nami nie skonsultował tej ustawy. Nie rozmawiał z nami. (...) Mamy zaburzenie stabilności prawa i możliwości inwestowania w Polsce. Jeżeli prawo może być taką wrzutką zmienione i nagle cały porządek prawny wywrócony do góry nogami, to nie wiem, jak namawiać inwestorów do inwestowania w naszym kraju.

- Rzeczywiście na plan pierwszy wysuwa się tryb procedowania tej ustawy, który jest dyskwalifikujący, jeżeli chodzi o możliwość wprowadzenia jej do porządku prawnego. Dokładnie w tym czasie, gdy została dokonana ta wrzutka poselska, procedowana była duża nowelizacja ustawy refundacyjnej - przypomniał - Marcin Tomasik, ekspert prawny BCC.

