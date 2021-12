Spór w środowisku lekarzy o podgrzewanie tytoniu. "Teza nie do przyjęcia"

Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych rekomenduje produkty tytoniowe oparte na podgrzewaniu tytoniu, czyli HnB (heat-not-burn), w przypadku niepowodzenia rzucania palenia innymi metodami

Prof. Dariusz Kowalski: to jest metoda, która staje się pomostem pomiędzy bezpiecznym rozpoczynaniem palenia, przyzwyczajeniem się do uzależnienia nikotynowego i przejściem na papierosy klasyczne

Jestem zdziwiona, że lekarze promują produkty przemysłu tytoniowego - ocenia Magdalena Cedzyńska, kierownik Poradni Pomocy Palącym w Instytutu Onkologii w Warszawie

- Rekomendujemy przebadane produkty alternatywne, oparte na podgrzewaniu specjalnie spreparowanego tytoniu. Dostarczają one znacznie mniej substancji szkodliwych i w mniejszych stężeniach niż tradycyjne papierosy, a przez to ich stosowanie wiąże się z niższym ryzykiem sercowo-naczyniowym – przekonuje w publikacji w "Menedżerze Zdrowia" (Sposób na zatwardziałych palaczy – podgrzewanie tytoniu) prof. Filip M. Szymański, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych.

Propozycja schematu interwencji mających na celu rzucenie palenia zakłada, że po niepowodzeniu kompleksowego wsparcia lekarsko-psychologicznego, terapii farmakologicznej i nikotynowej terapii zastępczej (NTZ), palaczowi proponuje się produkty tytoniowe oparte na podgrzewaniu tytoniu, czyli HnB (heat-not-burn), określane też jako tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe.

Dla części ekspertów ta teza jest nie do przyjęcia. Jednoznaczne zdanie ma w tej sprawie Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, członek Krajowej Rady Onkologii. Swoje zdanie przedstawiła podczas IX Forum Pacjentów Onkologicznych w listopadzie br. - W grupie młodych ludzi, między 9 a 16 rokiem życia, pali aż 23 procent osób. Jak słyszymy, że jest cudowny sposób, że są lżejsze rodzaje papierosów, dzięki którym można wyjść z nałogu, to mówimy głośno "nie". Nie znam ani jednej osoby ze swojego otoczenia, która przechodząc na ten typ papierosów przestała palić. Chociaż podobno są badania, które potwierdzają takie efekty. A nie wiem czy były badania, które pokazywały, jak jest się łatwo uzależnić. Bo przecież w tych mniej smolistych papierosach, uzależniająca nikotyna jest nadal. Jestem zdziwiona, że w te kampanie włączają się niektóre organizacje z ochrony zdrowia, jest to dla nas niezrozumiałe. Myśmy też mieli takie propozycje, ale jako PKPO nie chcemy w tym uczestniczyć.

Palenie tytoniu było kiedyś modne

Czy te „innowacyjne”, nowatorskie metody możemy uznać za wchodzenie czy wychodzenie z nałogu? Czy praca wszystkich: pacjentów, lekarzy, decydentów nie jest syzyfową pracą? – rzecznik PKPO wróciła do tematu podczas konferencji poświęconej rakowi płuca, zadając to pytanie obecnym na spotkaniu onkologom. Palenie tytoniu stanowi przyczynę 90 proc. przypadków raka płuca u mężczyzn i 80 proc. u kobiet.

- Proszę nie używać słowa „innowacyjne”. Bo to brzmi jak hasło propagandowe. Jeżeli metoda palenia papierosów obarczona mniejszym narażeniem na ciała smoliste, które będą bezpośrednio powodowały powstanie raka płuca, ma być tym pomostem, który doprowadzi do rzucenia tego palenia, to pewnie tak. Ale niestety to idzie w drugą stronę - ocenił prof. Dariusz Kowalski z kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej NIO, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.

- To jest metoda, która staje się pomostem pomiędzy bezpiecznym rozpoczynaniem palenia, przyzwyczajeniem się do uzależnienia nikotynowego i przejściem na papierosy klasyczne. Wtedy mówimy zdecydowanie „nie”. Generalnie nie pochwalamy, nie akceptujemy, nie rekomendujemy żadnej metody inhalacji niepotrzebnych substancji do naszego organizmu - dodał.

- Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tych metod. Na pewno nie innowacyjnych, bo to jest celowe działanie, żeby pokazać że jest to coś ekstra. Tak nie jest. To jest inna forma dostarczania substancji, które powodują nałóg. Jestem przeciwny każdemu nałogowi - mówił z kolei prof. Tadeusz Orłowski, kierownik Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Jego zdaniem, jest to pewna forma odzwyczajania się, bo dostarczamy organizmowi mniej substancji smolistych, a otrzymuje on dawkę nikotyny, której się domaga: - Ale proszę zwrócić uwagę, że nie likwidujemy czynnika behawioralnego. Jeżeli tego nie wyeliminujemy, to jest prosta droga do sięgnięcia po papierosa. Wiemy, że większość osób, które odzwyczajają się w ten sposób, wracają do nałogu. A osoby, które zaczynają w ten sposób uważając, że jest to mało szkodliwe, sięgają potem po papierosy. Trzeba zaznaczyć, że nikotyna nie jest obojętna dla organizmu i powoduje cały szereg różnych schorzeń. A w tych wdychanych substancjach są również szkodliwe, choć oczywiście nie w takiej ilości, jak w przypadku papierosów. A co się będzie działo, to pokażą przyszłe lata.

- Bo palenie tytoniu było kiedyś modne. 100 lat temu w podręczniku patologii autor pisał, że poświęca rakowi płuca niewiele miejsca, ponieważ jest to rzadkie schorzenie. Wybuchła moda na palenie i rak płuca stał się dominujący. Możemy mówić o jego pandemii. Nie wiemy, co się stanie za kilkadziesiąt lat u osób, które będą regularnie wchłaniały różnego typu substancje - mówi prof. Orłowski.

Przysięgali, że nikotyna nie jest uzależniająca

- Jestem zdziwiona, że lekarze promują produkty przemysłu tytoniowego. W przypadku papierosów na ogół potrzeba wielu lat na to, żeby doświadczyć konsekwencje palenia. Potrzeba było kilkudziesięciu lat badań aby dowiedzieć się o papierosach tego wszystkiego, co wiemy teraz. Papierosy podgrzewane są bardzo krótko na rynku (od 2014 roku) i nie znamy długotrwałych konsekwencji, ani jeśli chodzi o zachorowalność czy umieralność. Moim zdaniem, każdy specjalista powinien dołożyć wszelkich starań, żeby pacjent rzucił palenie za pomocą bezpiecznych i skutecznych metod. A nie rekomendować coś, co jest produktem przemysłu tytoniowego – podkreśla w rozmowie z nami Magdalena Cedzyńska, kierownik Poradni Pomocy Palącym w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie: - Nie powinniśmy wchodzić w ogóle w żadne układy z przemysłem tytoniowym, bo naszym celem jest zdrowie publiczne i mamy w tym obszarze konflikt interesów. Przemysł tytoniowy już nas raz oszukał.

O czym mowa? W 1994 roku przed kamerami prezesi siedmiu największych koncernów jeden po drugim stwierdzili pod przysięgą, że nikotyna nie jest uzależniająca i że nie manipulują składnikami papierosów. Po latach dochodzenia, w 2014 roku musieli publicznie przyznać, że specjalnie opracowują swe produkty w taki sposób, by były bardziej uzależniające i że nikotyna wprowadza w mózgu trwałe zmiany, które sprawiają, że trudniej jest rozstać się z nałogiem.

- Dać się oszukać się raz, to wstyd dla tego, kto oszukuje. Oszukać się drugi raz, to już wstyd dla nas – konkluduje Cedzyńska.

Ekspert wskazuje, że z przeglądu bazy PubMed wynika, że większość badań dotyczących mniejszej szkodliwości tytoniu podgrzewanego jest sfinansowana przez przemysł tytoniowy: - Jeśli chcemy aby te badania były wiarygodne, to powinny to być badania niezależne, tzn. nie finansowane przez tych, którzy mają w tym interes. To taki złoty standard. Koncerny zatrudniają rzesze specjalistów, którzy tak konstruują protokół badania, aby osiągnąć pożądane wyniki. Mają też rzesze specjalistów, którzy zajmują się potem propagowaniem tych wyników i tworzeniem wizerunku produktu jako zdrowszego dla zdrowia. Tak było w przypadku tytoniu podgrzewanego i badania przeprowadzonego w Polskiej Akademii Nauk. Badanie badało wpływ tytoniu podgrzewanego na mitochondria w komórkach nabłonka oskrzeli. Badanie rzeczywiście wykazało mniejszy szkodliwy na mitochondria. Ale to jest zaledwie wycinek prawdy o tym produkcie. Niemniej specjaliści od marketingu wypromowali wyniki tego badania bardzo dbając o to, aby w świat poszedł komunikat o to, że produkt ten generalnie jest zdrowszy i lepszy - zauważa Magdalena Cedzyńska.

Marketing zasługujący na Nobla w tej dziedzinie

- Dlatego jestem bardzo ostrożna, nie ufam przemysłowi tytoniowemu i nie uważam, że lekarz powinien rekomendować papierosy podgrzewane. Wiemy, że tam jest najprawdopodobniej mniej substancji szkodliwych, co nie znaczy, że nie ma ich wcale. W przypadku papierosów elektronicznych, które też od początku promowane były jako zdrowa alternatywna, co chwila dowiadujemy się o nowych szkodliwych substancjach w nich zawartych. Jako specjalista nie mogę po prostu powiedzieć pacjentowi, żeby rzucał palenie za pomocą tego wyrobu – podkreśla.

Dodatkowy aspekt to strona wizerunkowa, na którą zwracała uwagę również Aleksandra Rudnicka: - To są podgrzewacze, wokół których rozbudowano wspaniały marketing zasługujący na Nobla w tej dziedzinie, skierowany głównie do osób młodych. Zawierają może mniej tzw. substancji smolistych, ale nadal zawierają nikotynę. To wszystko jest w pięknym opakowaniu marketingowym, z całą masą gadżetów, z przepięknymi stoiskami i młodymi osobami, które to sprzedają.

Podobnie ocenia to Magdalena Cedzyńska: - Jest to piękny gadżet i koncerny dbają o to, by tworzyć wizerunek, że to jest coś super, nowatorskie. Na kim najbardziej zależy przemysłowi tytoniowemu? Nie na tych, co są już uzależnieni. Im zależy na młodzieży. Z czasem ci palacze przerzucą się na tradycyjne papierosy. Mamy już badania dotyczące e-papierosów, które są dłużej na rynku. Ci którzy palą papierosy elektroniczne, przerzucają się z czasem na tradycyjne produkty.

Podobnie będzie z użytkownikami papierosów podgrzewanych: z czasem odkryją tradycyjne papierosy, bo one dają większą satysfakcję, dostarczają więcej nikotyny w szybszym czasie. Takie wyroby to tylko takie stadium pośrednie przed sięgnięciem po tradycyjne papierosy i sposób na zdobycie potencjalnych nowych klientów. To są też bardzo niebezpieczne produkty z punktu widzenia zdrowia publicznego, o silnym działaniu uzależniającym.

HnB redukują ryzyko szkód zdrowotnych

- Nie ulega wątpliwości, że z perspektywy zdrowia publicznego najkorzystniej byłoby zdelegalizować wszystkie produkty tytoniowe i produkty z nikotyną. Jednak na taką decyzję nie odważył się do tej pory żaden europejski rząd. Kilka dni temu podczas debaty polskich ekspertów w zakresie leczenia nikotynizmu publicznie przyznano, że redukcja liczby palaczy w Polsce do poziomu 5 procent jest bardzo mało realna – mówi nam prof. Szymański.

Ekspert nawiązuje do planu Komisji Europejskiej, która chciałaby, aby za niecałe 20 lat w Unii Europejskiej paliło nie więcej niż 5 proc. populacji.

- Zgadzam się w pełni z opiniami onkologów, że należy edukować dzieci i młodzież, zniechęcając do eksperymentowania z jakimikolwiek produktami z nikotyną, aby nie sprzyjały one ewentualnemu późniejszemu sięganiu po papierosy. W mojej opinii należałoby przede wszystkim znacznie utrudnić dostęp nieletnich do wspomnianych wyrobów, gdyż w Polsce jest on zbyt łatwy (nielegalna sprzedaż osobom nieletnim). Jednocześnie dysponujemy licznymi niezależnymi od przemysłu dowodami naukowymi, że przebadane systemy podgrzewania tytoniu (HnB) redukują ryzyko szkód zdrowotnych w sytuacji całkowitego przestawienia się przez nałogowego palacza z papierosów na te urządzenia - dodaje.

Na dowód profesor przywołuje stanowisko FDA oraz artykuł przygotowany przez ekspertów w dziedzinie leczenia raka płuca (Krawczyk P, Ramlau R, Błach J, et al. Risk factors and primary prevention of lung cancer. Cessation of cigarette addiction. Oncol Clin Pract. 2021), w którym czytamy: "Nadal dyskusyjne jest wykorzystanie systemów podgrzewania tytoniu jako metody leczenia uzależnienia od palenia tytoniu. Wszystkie towarzystwa naukowe zajmujące się tym zagadnieniem oraz agencje oceniające technologie medyczne, na przykład NICE czy FDA, podkreślają, że nie ma całkowicie bezpiecznych produktów zawierających tytoń, a najbardziej skuteczną metodą redukcji ryzyka zdrowotnego u osób palących tytoń jest całkowite zaprzestanie palenia. Obie agencje stwierdzają jednak, że u osób silnie uzależnionych od nikotyny, palących papierosy, redukcja ryzyka zdrowotnego jest możliwa dzięki czasowemu lub długotrwałemu używaniu licencjonowanych produktów zawierających nikotynę zamiast tradycyjnych papierosów".

Wskazuje też raport z badania NIZP-PZH, w którym wykazano, że urządzenia HnB nie stanowią produktu inicjującego nałóg nikotynowy. Jednak badanie wykonano w 2019 roku, a pierwsze wyroby podgrzewane na polski rynek zaczęły wchodzić w 2017 roku.

Wyroby HnB jak metadon?

- Chciałbym zdecydowanie podkreślić, że tego typu urządzenia mogą stanowić alternatywę jedynie dla nałogowych palaczy, u których żadne metody leczenia nie zadziałały. Wówczas redukcja szkód znajduje uzasadnienie medyczne, poparte dowodami naukowymi (vide metadon i buprenorfina u osób uzależnionych od opioidów) – twierdzi prof. Szymański.

Inne zdanie na ten temat ma Magdalena Cedzyńska, która zwraca też uwagę, że nie można porównywać tych wyrobów do metadonu: - Metadon to substancja, która ma pomóc uzależnionym od heroiny, by nie odczuwali objawów odstawienia. Ale nie ma takiego działania euforyzującego jak heroina. W przypadku zaś papierosów podgrzewanych sprzedajemy nikotynę, która dociera do mózgu i jest jej więcej niż w zwyczajnych papierosach. Ma działanie euforyzujące i podtrzymuje uzależnienie wraz z całym repertuarem zachowań związanych z przyjmowaniem substancji. W przypadku metadonu zaś chodzi o to, by ludziom pomóc nie odczuwać skutków odstawienia i nie podtrzymywać uzależnienia od heroiny, co umożliwia im prawidłowe funkcjonowanie. Porównywanie terapii substytucyjnej do nowego sposobu przyjmowania tej samej substancji psychoaktywnej wydaje się nadużyciem.

Pacjenci apelują o podniesienie akcyzy na tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe

