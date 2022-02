SMA: z leczenia nusinersenem nie wykluczono żadnego pacjenta z powodu braku skuteczności

W 2019 roku został uruchomiony program lekowy „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni” z wykorzystaniem nusinersenu, który jest kontynuowany

Program leczenia SMA nusinersenem

31 stycznia 2022 roku specjaliści dokonali podsumowania 2021 roku w neurologii dziecięcej.

- Mamy bardzo istotne zmiany w roku, który właśnie minął. Są zarejestrowane już 3 terapie w rdzeniowym zaniku mięśni. Rozpoczęły się również nowe doświadczenia w zakresie wczesnej diagnostyki tej choroby – oceniła prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, podczas wykładu „Leczenie pacjentów z SMA w ramach programu lekowego A.D 2021”.

W 2019 roku został uruchomiony program lekowy „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni” z wykorzystaniem nusinersenu, który jest kontynuowany. Drugim ważnym punktem w SMA było uruchomienie w kwietniu 2021 roku badania przesiewowego noworodków dla rdzeniowego zaniku mięśni. Obecnie toczą się dwa procesy w kierunku refundacji dla leków: rysdyplam i onasemnogen abeparwowek, które mogą przynieść kolejne zmiany.

Program lekowy B102, w którym refundowany jest nusinersen dla wszystkich pacjentów chorujących na rdzeniowy zanik mięśni, nie uległ w ubiegłym roku żadnym zmianom i modyfikacjom, jeżeli chodzi zarówno o kryteria włączenia, które nadal obejmują wszystkich pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, czy o kryteria wyłączania pacjentów z programu.

Przez okres działania programu zespół kwalifikacyjny do 30 grudnia 2021 roku rozpatrzył 925 wniosków, z tego:

751 pacjentów było zarejestrowanych w systemie SMPT, jako pacjenci leczeni

17 wniosków dotyczyło pacjentów zakwalifikowanych i zarejestrowanych w SMPT, ale przed podaniem pierwszej dawki leku

79 pacjentów zakończyło leczenie w programie - w większości byli to pacjenci, którzy zostali przełączeni na inne terapie, głównie ze względu na trudność podania leku wynikającą z dużej skoliozy kręgosłupa. Część z tych chorych przeszła na rysdyplam w ramach programu wczesnego dostępu.

- Patrząc na mapę ośrodków, które leczą rdzeniowy zanik mięśni, właściwie nie mamy dzisiaj białych plam, z powodu których pacjenci musieliby daleko podróżować. Mało tego, na koniec 2021 roku NFZ ogłosił konkurs na dołączenie nowych ośrodków dla osób dorosłych, w wyniku czego powstały trzy nowe ośrodki w województwie śląskim: w Chorzowie, Katowicach i Sosnowcu - mówiła specjalistka.

Tym samym wyrównała się również liczba ośrodków dla dzieci i dla dorosłych. Każdy ośrodek ma liczbę pacjentów co najmniej dwucyfrową, co oznacza na tyle duże doświadczenie, że leczenie rdzeniowego zaniku mięśni jest dobrze zabezpieczone w każdym miejscu w Polsce.

W II i III kwartale 2019 roku tempo włączania pacjentów do programu lekowego było bardzo szybkie. Później liczba pacjentów kwalifikowana do programu, uległa wysyceniu i ci chorzy, którzy czekali bardzo długo w kolejce, wszyscy zostali włączeni. W tej chwili mamy przede wszystkim włączenia pacjentów nowo zdiagnozowanych.

Wydawałoby się, że powinny to być przede wszystkim najmniejsze dzieci, biorąc pod uwagę działający przesiew. Ale tak nie jest. - Mamy pewną grupę pacjentów, którzy ciągle są włączani, jako osoby dorosłe i mamy także pewną grupę starszych dzieci. To są dzieci, które są urodzone przed rozpoczęciem programu przesiewowego, u których objawy rozpoczęły się później, albo dzieci, które przyjechały do Polski celem objęcia leczeniem - powiedziała prof. Kotulska-Jóźwiak.

W 2021 roku uwagę zwraca, jeśli chodzi o realizację programu, przewaga wniosków pilnych – 80 procent. Nie były one pilne ze względów medycznych, ale z powodu pandemii i konieczności dostosowywania liczby przyjęć do aktualnej sytuacji danego ośrodka.

Dodała: - Jeżeli chodzi o wnioski pilne z innych przyczyn, to cieszy nas to, że mamy rosnącą liczbę wniosków z powodu tego, że rozpoznajemy rdzeniowy zanik mięśni przed wystąpieniem objawów. W ubiegłym roku takich wniosków było 8 (2021), a w 2020 roku – 3, i w 2019 roku - 2.

- To co stanowi dla nas pewne wyzwanie, to rosnąca liczba pacjentów, którzy wymagają przestawienia ze skali CHOP-INTEND na skalę dla dorosłych, dlatego, że osiągają maksymalną punktację w tej skali. To co nas cieszy, to również rosnąca liczba kwalifikowanych do programu pacjentów z SMA typu 3, którzy są ciągle w dobrym stanie i są pacjentami chodzącymi.

Program przesiewowy noworodków

Zgodnie z planem badań przesiewowych noworodków, do końca 2021 roku miał on objąć wszystkie północne i środkowe województwa. W 2022 roku miało dojść dodatkowo 6 województw Polski południowej. Jednak w związku z ogromnym zaangażowaniem Instytutu Matki i Dziecka i pracowni badań przesiewowych, która bardzo szybko wdrożyła technologię, ale również przez to, że rodziło się zdecydowanie mniej noworodków w ubiegłym roku niż w latach poprzednich, tempo włączania kolejnych województw przyspieszyło. Na dziś zostały do włączenia tylko trzy województwa. Przesiewem objęte są już wszystkie pozostałe.

Jeżeli chodzi o skuteczność tego programu, to w 2021 roku zidentyfikowano 15 przypadków rdzeniowego zaniku mięśni, czternaścioro z tych dzieci otrzymuje już leczenie. Jedno dziecko miało tylko i wyłącznie 4 kopie genu SMN2 i jest w obserwacji. Z tej 14 dzieci – dziewięcioro jest już leczonych w ramach programu lekowego z wykorzystaniem nusinersenu.

Jeśli chodzi o pacjentów urodzonych w 2021 roku, u których zdiagnozowano SMA, to 19 jest w tej chwili objętych programem lekowym, w tym jest 11 pacjentów objawowych i siedmioro przedobjawowych. Jeśli chodzi o pacjentów objawowych, są to pacjenci, którzy albo nie byli objęci przesiewem - objawy u nich pojawiły się do 8. miesiąca życia, ale mamy również wśród nich pacjentów z programu przesiewowego, u których objawy pojawiły się przed 2 tygodniem życia. Punktacja CHOP INTEND w tej grupie pacjentów waha się od 3 punktów do 29.

Pięciorgu z tych 11 pacjentów objawowych, podano co najmniej 4 dawki leku, a zatem można już ocenić skuteczność. U każdego pacjenta mamy wzrost liczby punktów w skali CHOP INTEND odpowiednio od 13 do 20 punktów. Widać zatem, że wczesne leczenie, nawet u pacjentów objawowych, wiąże się z bardzo szybką odpowiedzią i szybką poprawą.

Jeśli chodzi o pacjentów przedobjawowych, punktacja w skali CHOP INTEND waha się od 22 do 53. Ta liczba 22 może być dość zaskakująca, ale chodzi o dziecko urodzone przedwcześnie. W związku z czym ta punktacja wynika z jego niedojrzałości.

- To, co nas bardzo, bardzo cieszy, to szybki czas postawienia diagnozy. Czas, który upływa od diagnozy pacjentów zidentyfikowanych w badaniu przesiewowym do włączenia leczenia, to od 2 do 6 dni - ocenia ekspert.

Poza programem jest jeszcze czworo dzieci zidentyfikowanych w przesiewie noworodkowym, które zostały zakwalifikowane do badań klinicznych rysdyplamu i nusinersenu w wyższych dawkach.

Kryteria włączania i wyłączania pacjentów do programu leczenia nusinersenem są niezmienione. Kryteria te obejmują jakiekolwiek pogorszenie w skali CHOP INTEND, jeśli utrzymuje się w dwóch kolejnych ocenach lub pogorszenie większe niż 2 punkty w skali HFMSE.

Podkreśla: - W ramach programu lekowego nie mamy żadnego pacjenta, który został wykluczony z powodu braku skuteczności leku. Są pacjenci, którzy zostali wykluczeni z powodu trudności w nakłuciu.

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Jaki jest mechanizm działania nusinersenu?

Katarzyna Kotulska-Jóźwiak: Nusinersen to nukleotyd antysensowny, który zmienia składanie genu SMN2, czyli dodatkowej wersji genu SMN, kodującego białko przeżycia motoneuronów. Fragment chromosomu 5, na którym jest gen SMN, jest zwielokrotniony, w związku z tym oprócz genu SMN1, mamy jeszcze gen SMN2, który czasami jeszcze dodatkowo występuje w wielu kopiach. W zasadzie oba geny kodują to samo białko, ale gen SMN2 jest nieco zmieniony, w związku z tym prawidłowego białka wytwarzanego w oparciu o ten gen jest dużo mniej. Działanie nusinersenu polega na takiej modyfikacji genu SMN2, aby produkował więcej prawidłowego białka.

Lek nie naprawia więc uszkodzonego genu, czyli mutacji leżącej u podłoża choroby, ale dostarcza tej substancji, której brakuje, zmuszając niejako inny gen do produkcji większej ilości białka.

Czy sposób podania ma znaczenie jeśli chodzi o skuteczność terapii?

Jak zawsze, są i plusy i minusy. Korzystne jest to, że lek jest rzeczywiście dostarczony tam, gdzie powinien, czyli do kanału kręgowego, w pobliże motoneuronów, czyli komórek na które powinien działać.

Drugą bardzo istotną sprawą jest zmniejszone ryzyko występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych, gdyż lek podany do kanału kręgowego w zasadzie takich nie ma, nie działa na nerki, wątrobę czy inne narządy wewnętrzne.

Z drugiej strony, skoro lek jest podawany tylko do kanału kręgowego, to jego potencjalnie korzystne działanie obwodowe jest oczywiście również ograniczone. Lek nie działa na inne tkanki, w których białko SMN jest również potrzebne. Trzeba jednak podkreślić, ze jego obwodowa rola u człowieka jest wciąż słabo poznana.

Sama droga podania jest drogą inwazyjną, wymaga hospitalizacji i niewątpliwie wiąże się z ryzykiem powikłań i niedogodnościami, zwłaszcza u pacjentów ze skoliozą.

Wreszcie, wkłucie odbywa się raz na 4 miesiące, w związku z tym pacjent nie musi na przykład codziennie pamiętać o podaniu leku, łatwiej utrzymać regularność dawek.

Obecnie zarejestrowane do leczenia SMA są trzy leki i mam nadzieję, że refundowane będą wszystkie trzy, dzięki czemu dla każdego pacjenta będzie można dobrać lek, który będzie najbardziej odpowiadał jego potrzebom.

Wiadomo, że najlepsze efekty z leczenia uzyskują pacjenci przedobjawowi. Czy wiemy to z badań klinicznych czy także z praktyki klinicznej?

Z obu źródeł. Każdy z tych leków podlegał badaniom u pacjentów przedobjawowych i pacjentów objawowych. W związku z czym mamy dowody na zdecydowanie większą skuteczność każdego z nich u pacjentów przedobjawowych. Wynika to jednak nie z odmiennego mechanizmu działania leku, bo lek działa dokładnie tak samo na każdym etapie, na którym jest podany. Ratuje te motoneurony, które nie zostały jeszcze w toku choroby utracone.

Żadna z dostępnych obecnie terapii nie jest terapią regeneracyjną, czyli żadna nie prowadzi do tego, że odbudują się komórki utracone lub powstaną nowe komórki. Jeżeli lek podany jest na etapie, w którym choroba nie zabrała jeszcze pacjentowi żadnej funkcji, czyli nie ma objawów i zatrzyma się ją, to stwarza ogromne szanse na to, że objawów choroby nie będzie.







