SMA. Michał Woroch: pierwszy raz mogę powiedzieć, że choroba się zatrzymała

Michał Woroch - podróżnik, fotograf i pacjent. Po 14 roku życia postawiono u niego diagnozę - rdzeniowy zanik mięśni (SMA)

Podróże stały się piękną ucieczką od smutków bycia osobą z niepełnosprawnością. Z biegiem czasu zaczęło się to przeradzać w narzędzie, żeby sobie radzić w życiu. Potem w pasję

Od 2019 roku pacjenci z SMA, a wśród nich Pan Michał, mają dostęp do terapii nusinersenem

Lek i rehabilitacja - pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że coś jakby się zatrzymało, w niektórych obszarach jest nawet poprawa. Czuję, że choroba nie postępuje. W ciągu tych ostatnich dwóch lat choroba przystopowała - opowiada

Michał Woroch - 38 lat, podróżnik, fotograf, innowator, chory na SMA3

Na rozmowę umawiamy się po rehabilitacji Pana Michała. - Zauważyłem, że leczenie połączone z intensywną rehabilitacją, plus zdrowa dieta, dają efekty. A na pewno mój stan się nie pogarsza - podkreśla.

Jak było wcześniej? - Chorobę mam od zawsze, ale nie od zawsze ją było widać. Czasami byłem słabszy niż rówieśnicy. W podstawówce postęp choroby nabrał tempa. Już pod koniec szkoły musiałem podciągać nogę na stopnie. Diagnoza, że to SMA, była postawiona między 14 a 16 rokiem życia – opowiada:

Czas liceum to kolejny okres, kiedy było widać postęp choroby. Na początku liceum dojeżdżałem do szkoły pociągiem 30 km i jeszcze szedłem pieszo około 2,5 kilometra. W 4 klasie liceum byłem już dowożony autem z akademika do szkoły. Nie byłem w stanie chodzić. Po kilku metrach przewracałem się. Rehabilitanci zalecali przesiąść się na wózek inwalidzki, przekonując, że będzie to dla mnie bardziej komfortowe. Na wózku usiadłem na początku studiów.

Dziwna sytuacja, bo jak usiadłem na wózek, to zacząłem nagle patrzeć na ludzi i obserwować świat, więc sam ten moment wspominam dobrze. Ale to nie trwało długo, bo zaraz przyszedł kryzys. To był początek studiów w Poznaniu. Chodziłem z rówieśnikami po zajęciach towarzysko, ale widziałem, że ludzie nie podchodzą, nie rozmawiają ze mną. To chyba było najtrudniejsze - wózek nigdy mi tak mocno nie przeszkadzał, bardziej otoczka tego wózka.

Załamałem się, zrezygnowałem ze studiów i wróciłem do domu rodzinnego. Całe dni spędzałem w łóżku, wstawałem 5 minut przed przyjściem mamy z pracy, żeby nie było jej przykro, że cały dzień śpię.

W pewnym momencie nastąpił przełom. Zaprzyjaźniłem się z przyjaciółką mojej starszej siostry. Dzięki niej poznałem dziewczynę, która ściągnęła mnie z powrotem do Poznania. Zacząłem pracować, obracać się w zupełnie innym środowisku. Nagle dostałem olśnienia, że ktoś ze mną rozmawia i przy ponownym spotkaniu, nawiązuje do poprzedniej rozmowy.

Rzuciłem pracę. Wymarzyłem sobie, że będę studiował grafikę projektową na Akademii Sztuk Pięknych. Pierwsze podejście nieudane - odrzucili papiery, bo szkoła jest niedostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – brak windy. Zamiast tego kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i rok zerowy na grafice na ASP. Po zaliczeniu przedmiotów „na kartce”, ale jednak – uczelnia nie mogła już odmówić przyjęcia na pierwszy rok.

Jednocześnie związałem się z ruchem anarchistycznym w Poznaniu. Podczas protestów graliśmy sambę - rytm oporu, tak żeby przyciągnąć ludzi, żeby zwiększyć ich zaangażowanie.

Podróże odmieniają życie

- Raz pojechaliśmy na festiwal muzyczny, organizował go Szymon Mizera. Po nocy, kolejnego dnia, kiedy jeszcze wszyscy spali, podszedł i spytał czy podnieść mnie na wózek. Powiedziałem, że tak. A on jak? To ja: weź mnie za szmaty i wrzuć na wózek. I zrobił to dosłownie, prawie rozdzierając, że mnie ubranie. Jak już wrzucił mnie na ten wózek, to zapytał, czy nie pojadę z nim do Mongolii. Powiedziałem, że oczywiście.

Z wyjazdem nie byłoby problemu, gdy nie pewien istotny fakt – trzeba nauczyć się jeździć konno. W szkole nauki jazdy uznano jednak, że jest to w jego przypadku nie do wykonania: - Wróciłem trochę załamany do domu i zacząłem myśleć, co zrobić. Rozwiązaniem byłby pas, żeby móc nim przypiąć się do konia. Taki pas powstał: z pasa strażackiego, z pasów samochodowych, elementów żeglarskich i wspinaczkowych. Spakowałem to wszystko do plecaka i bez testowania, zawiozłem to Mongolii. I tak 10 godzin dziennie przez 3 dni w siodle. Nie da się? Wszystko się da.

- Po powrocie nabrałem chęci do tego, żeby podróżować. Zrozumiałem, że podróż jest piękną ucieczką od smutków bycia osobą z niepełnosprawnością. Z biegiem czasu zaczęło się to przeradzać w narzędzie, żeby sobie radzić w życiu. Trzy ostatnie wyprawy to już jest po prostu realizowanie pasji - opisuje.

Z Maćkiem poznali się w klinice rehabilitacji. - Opowiadałem mu o wyjazdach, aż w 2011 roku zaproponowałem: Jedźmy gdzieś razem. Podróże odmieniają życie. Spytał: jak sobie to wyobrażasz? A ja na to: kupię samochód, pojedziemy dookoła Europy, może do Afryki. Maciek: Jak kupisz samochód, to się odezwij.

Więc Pan Michał założył firmę, robił i sprzedawał zdjęcia, sprowadzał aparaty analogowe w Holandii i za to kupił – jak na owe czasy - bardzo dobry samochód - busa. Trzeba go tylko było przystosować, łącznie z montażem wind i ruszyć w drogę. 3,5 tys. kilometrów przez Europę, do Maroka i z powrotem. Jechali przez Sycylię, wiec wyszło więcej kilometrów).

- I to był najgorszy wyjazd – mówi Michał Woroch.

- Dlaczego? – pytam.

- Nie mieliśmy pojęcia, jak to jest podróżować bez opiekunów. Jako student Akademii Sztuk Pięknych chciałem zobacz muzeum Salvadora Dali. Okazało się, że muzeum ma schody. Wyjeżdżając, nie miałem o tym pojęcia, wracając byłem tego świadom.

Eliksir życia

Ta podróż rozbudziła chęć na więcej. - Jak kończyłem studia, to powiedziałem Maćkowi: Zróbmy coś jeszcze. Początkowo chcieliśmy nakręcić film dokumentalny o nas, jak jedziemy do dżungli, do szamanów po eliksir, który by nas uleczył. To miał być tylko pretekst do tego, żeby tam się znaleźć. Ale Maciej uznał, że nie chce być filmowany. Więc jest inny pomysł: kupmy samochód i pojedźmy do Ameryki Południowej. Super pomysł!

Samochód jest z 1996 roku. Nie można do niego podejść, a jak już się podejdzie, to do niego wsiąść. A jak ktoś już do niego włoży, to nie można prowadzić, bo jest niedostosowany. Znowu przydaje się zmysł innowatorski Pana Michała: jest taras na dachu, winda na dach, winda boczna, łazienka, kuchnia. 2,5 roku biegania po mechanikach, żeby od projektu przejść do finału.

Ruszyli w 2016 roku – oni samolotem z dwoma przesiadkami do Buenos Aires, żeby było taniej, a auto popłynęło statkiem. Trasa z Ushuaia na Alaskę - 65 tys. km, 14 państw. Nie bez problemów i przygód. Wyprawa trwała 371 dni. Dwóch niepełnosprawnych chłopaków na wózkach na końcu świata. Tym razem było lepiej - nauczeni doświadczeniem, żeby nie planować, tylko być w drodze. - To naprawdę dużo nas nauczyło i przesunęło bardzo daleko strefę komfortu. Banie się wszystkiego poszło w zapomnienie – wspomina podróżnik.

Dodaje: - Napisałem z tej podróży książkę „Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej na Alaskę”. Na jednym ze spotkań podróżniczych poznałem Andrzeja Bargiela. To Polak, który jako pierwszy na świecie zjechał na nartach z K2. Zaprosił mnie na swoje urodziny, na których po latach spotkałem Bartosza Mrozka, mojego znajomego ze szpitalnej sali, który trafił na wózek po wypadku na paralotni. Mimo tego zrobił licencję na szybowiec. I nadal lata.

Innym jego hobby jest konstruowanie łazików elektrycznych, które dają sobie radę w naprawdę trudnym terenie, również w górach. Pojawia się pomysł na kolejną wyprawę: Himalaje. Plan: trekking dookoła Annapurny. Organizacja wyjazdu trwała prawie 3 lata.

- Niestety nie udało nam się zrobić pętli dookoła Annapurny. Tak jak od 15 lat nie było śniegu w tym okresie, tak tym razem sypnęło. Ruszyliśmy w góry, brnęliśmy w śniegu tak długo, aż łaziki się zatrzymały. Udało się dotrzeć na wysokość 4050 m. 16 grudnia 2021 roku wróciłem z do Polski – mówi Michał Woroch.

Co pół roku coś odpadało

Były szalone wyprawy, ale jednocześnie choroba postępowała. - Czułem, że co pół roku jakaś funkcja mi odpada. Wyjeżdżając do Ameryk potrafiłem wejść z ziemi na wózek, jeszcze w trakcie ze dwa razy udało mi się coś takiego zrobić, ale później ta funkcja zniknęła mi z życia. To było tak, że przyzwyczaiłem się, że całe życie coś robiłem i nagle już tego nie mogłem robić - przyznaje podróżnik.

Jakiś czas po powrocie Pana Michała z Ameryk pojawił się lek i możliwość terapii nusinersenem. - Postanowiłem: dobra, walcz o to zdrowie znowu bardziej niż kiedykolwiek. Lek i rehabilitacja - pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że coś jakby się zatrzymało, w niektórych obszarach jest nawet poprawa. Czuję, że choroba nie postępuje. W ciągu tych ostatnich dwóch lat choroba przystopowała.

To jest też zauważalne w codziennym funkcjonowaniu: - Te same rzeczy mogę wykonywać wielokrotnie, z większą powtarzalnością, dokładniej. Czasem mam problem, że ściągnąć coś, co leży daleko na stole. Kiedyś rzucałem rękę bezwiednie, żeby to sięgnąć, a teraz jestem bardziej precyzyjny w tym ruchu. Kiedyś szybko się męczyłem przesiadając się z łózka na wózek. Teraz mogę robić to kilka razy – wymienia Pan Michał.

- Mam większą wytrzymałość. Jak wcześniej wstawałem rano, to byłem rześki i pełen energii, ale jak przychodził wieczór, to już nie miałem nawet siły, żeby zrobić sobie kolację. A teraz wstaję rano i ta energia pozostaje na cały dzień. To bardzo duża poprawa komfortu życia – podkreśla.

Lekkość zmieniania rzeczywistości

Jakie podróżnik ma plany na przyszłość? - Teraz najważniejszym celem i marzeniem jest przekucie tych wszystkich doświadczeń z dostosowania przedmiotów i rzeczy, które sprawiły, że wyjazdy były możliwe.

- Ale najbardziej marzy mi się stworzenie takiego pilotażowego domu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, który będzie wykorzystywał nowe technologie. Dzięki temu ludzie, którzy normalnie nie są w stanie funkcjonować, wsparci techniką, mogliby żyć w dużym stopniu samodzielnie. Mowa m.in. o podnośnikach, które są nad łóżkiem albo szafach, które się opuszczają, albo drzwiach, które się otwierają na głos.

Jak dodaje podróżnik, z jednej strony to kwestia zmiany w myśleniu o tym, że dadzą radę to zrobić i się odważą na samodzielność. Z drugiej, dostosowanie im tej przestrzeni w taki sposób, żeby nie była dla nich problemem: - Czuję lekkość dostosowywania albo zmieniania rzeczywistości, żeby to się udawało.

Od trzech lat, czyli od stycznia 2019 roku wszyscy polscy chorzy na SMA niezależnie od wieku czy stopnia zaawansowania choroby, mają dostęp do terapii w ramach programu lekowego „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni”. Programem jest objętych (wg danych na grudzień 2021) 762 osób, w tym 393 dzieci i 369 dorosłych. Od momentu wdrożenia badań przesiewowych w kwietniu 2021 roku, zostało zdiagnozowanych 16 noworodków, większość z nich już otrzymuje leczenie, które pozwala im na normalny rozwój, jak ich zdrowych rówieśników. W ramach programu pacjenci otrzymują nusinersen, który podawany jest bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego, gdzie znajdują się neurony ruchowe, czyli w miejsce, gdzie rozpoczyna się choroba, co wpływa na najwyższą skuteczność terapii.

