Słodkie napoje i syropy jako suplementy diety. Tak omijają podatek cukrowy RAPORT PMR

Głównym miejscem zakupu suplementów diety pozostają apteki stacjonarne.

Jednak zwiększa się odsetek kupujących suplementy w aptekach internetowych

Na wartość rynku suplementów ma wpływ również notyfikacja produktów o statusie suplementu diety w postaci soków i syropów. To sposób na uniknięcie płacenia podatku cukrowego

Firma PMR przygotowała raport pt. "Rynek suplementów diety w Polsce

2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026".

Suplementy nadal głównie z apteki

Publikacja zawiera wyniki badania przeprowadzonego w listopadzie 2021 r., w którym zapytano o wpływ pandemii na decyzje zakupowe produktów OTC z naciskiem na zachowania konsumentów w zakresie stosowania suplementów diety.

Wnioski z raportu:

6 mld zł Polacy wydali na suplementy diety w 2020 roku

o 40 procent wzrosła sprzedaż suplementów diety przez Internet w 2020 r. (e-apteki, e-sklepy, platformy)

9 procent wynosi prognozowana przez PMR dynamika rynku suplementów diety w 2021 r. (sprzedaż apteczna, internetowa i pozaapteczna)

56 procent Polaków przyznaje, że z powodu pandemii COVID-19 przed wizytą u lekarza częściej niż wcześniej sięga do domowych i tradycyjnych metod leczenia np. stosuje zioła, domowe soki i syropy oraz spożywa produkty naturalnie wzmacniające odporność np. czosnek, imbir itp.

55 procent przed pierwszym zakupem suplementu diety i/lub leku bez recepty (OTC) szuka o nim opinii w Internecie

44 proc. ankietowanych wskazało, że sięga po suplementy diety częściej niż miało to miejsce przed wybuchem pandemii koronawirusa

90 proc. przedstawicieli kadr kierowniczych firm zajmujących się obrotem suplementami diety w Polsce ocenia obecną sytuację na rynku pozytywnie

27 proc. prywatnych placówek medycznych wskazało samodzielne leczenie się jako barierę rozwoju rynku prywatnej opieki zdrowotnej

Według analiz PMR, w 2020 r. rynek marek własnych suplementów diety, które cechują się niskimi cenami, zanotował dwucyfrową dynamikę wartości. Pandemia i wynikający z niej kryzys ekonomiczny wpłynęły stymulująco na sprzedaż tanich produktów. Dynamika rynku była jednak niższa niż w 2019 r., na co wpłynął gorszy popyt na suplementy diety w pewnych kategoriach oraz

nasycanie się rynku marek własnych.

Głównym miejscem zakupu suplementów diety pozostają apteki stacjonarne. W przypadku tych produktów, nieco częściej niż w przypadku leków OTC dochodzi jednak do ich zakupu również w innych kanałach sprzedaży.

W 2020 r. odsetek kupujących suplementy w aptekach internetowych wzrósł o 4 p.p., co było spowodowane ograniczeniem możliwości zakupu w sklepach stacjonarnych ze względu na lockdown i restrykcje wprowadzone na skutek pandemii koronawirusa. Większy odsetek Polaków kupuje również suplementy diety przez sklepy internetowe i portale aukcyjne (wzrost z 4 do 12 proc. w 2020 r.).

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie podatek cukrowy. O ile podrożeją napoje i "małpki"?

Napoje i syropy jako suplementy diety

Wartość rynku suplementów rośnie też dzięki podatkowi cukrowemu, który obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2021 r. i obejmuje większość napojów z dodatkiem cukru lub substancji słodzących. Przekłada się to m.in. na wzrost cen tych produktów.

Podatek nie obejmuje m.in. suplementów diety, wyrobów medycznych czy żywności specjalnego przeznaczenia. W związku z tym niektórzy producenci napojów słodzonych już w 2020 r. zaczęli notyfikować wprowadzane napoje i syropy o statusie suplementu diety do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

Wzrost liczby notyfikacji produktów o statusie suplementu diety w postaci soków i syropów np. wzbogacanych witaminami wpłynie przede wszystkim na wzrost wartości rynku suplementów diety w kanale pozaaptecznym, głównie w sklepach spożywczych.

Z badania PMR wynika, że połowa Polaków zakupiła owocowy syrop w sklepie spożywczym w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. (sumarycznie – odsetek odpowiedzi ,,w pełni się zgadzam” i ,,raczej się zgadzam”). Przenosząc te odpowiedzi na skalę 1-5, gdzie 1 oznacza ,,w ogóle się nie zgadzam”, a 5 ,,zgadzam się w pełni”, średnia zarówno dla stwierdzenia, że w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. zdarzało im się kupować owocowe syropy w sklepach spożywczych (syropy do rozcieńczania w wodzie lub herbacie wzbogacone witaminami i minerałami), wyniosła 3,2.

Samoleczenie hamuje rozwój prywatnego rynku medycznego?

Autorzy raportu zestawili wartość rynku suplementów diety z wartością produktów subskrypcyjnych na rynku prywatnej opieki zdrowotnej. W 2020 r. wartość rynku suplementów diety była tylko nieznacznie niższa niż rynek

prywatnych produktów subskrypcyjnych (prywatne abonamenty i ubezpieczenia zdrowotne).

"Nasze badania jednoznacznie wskazują, że placówki świadczące prywatne usługi zdrowotne zauważają właśnie wzrost znaczenia samoleczenia wśród Polaków" - oceniają autorzy raportu.

Badanie przeprowadzone przez PMR we wrześniu 2021 r. w porównaniu z wynikami analogicznego badania z kwietnia i maja 2021 r. wśród prywatnych świadczeniodawców wykazało, iż wzrosło znaczenie bariery, jaką w opinii respondentów jest samoleczenie lekami OTC i suplementami diety – z 15 proc. wskazań do 27 procent. Obecnie jest to druga największa po pandemii COVID-19 bariera rozwoju rynku prywatnej opieki zdrowotnej.

