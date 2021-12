Skrócone godziny pracy apteki w Wigilię. WIF odpowiedział na wątpliwości

Autor: LJ • Źródło: WIF Katowice • 01 grudnia 2021 09:40

Wigilia nie jest zdarzeniem nieprzewidzianym, bowiem występuje co roku w tym samym dniu, zatem właściciel nie powinien samodzielnie skracać godzin pracy apteki, tylko wnioskować o to do rady powiatu - ocenia WIF.

Właściciel apteki chce, by jego apteka pracowała w Wigilię krócej? Powinien wnioskować o zmiany do rady powiatu (fot. PTWP)