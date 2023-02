Skargi na reklamy suplementów diety coraz częstsze. Zgłaszają je sami konsumenci

Przypomnijmy: 7 kwietnia 2022 w życie weszła nowa ustawa o wyrobach medycznych, ale niektóre z jej przepisów, jak kwestie dotyczące reklamy wyrobów medycznych, zaczęły obowiązywać od stycznia 2023 roku

Wśród zmian można wyróżnić m.in. zakaz reklamowania wyrobów medycznych przez lekarza, farmaceutów albo osobę, która stwarza pozory wykonywania zawodu medycznego

Co więcej, pojawił się także projekt zmian w przepisach dotyczących reklam suplementów diety – tym samym w reklamie miałaby pojawić się informacja, że "Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych"

Jak wynika z relacji Rzeczpospolitej, Rada Reklamy od początku tego roku odnotowuje więcej skarg konsumentów na reklamy wyrobów medycznych i produktów leczniczych

Konsumenci wciąż mają problem z rozróżnianiem różnych suplementów diety od leków bez recepty – podaje "RP"

Konsumenci zgłaszają skargi do Rady Reklamy

Jak informuje Rzeczpospolita, Rada Reklamy odnotowuje zwiększone zainteresowanie tematem reklam leków i suplementów diety. Nie jest to przypadkowe, bowiem od stycznia tego roku zaczęły funkcjonować nowe zasady reklamowania wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

– Już w styczniu wpłynęło do nas kilkanaście skarg dotyczących bezpośrednio reklam różnego rodzaju produktów związanych z ochroną zdrowia, w tym szczególnie suplementów diety. Choć z pozoru ta liczba nie wygląda imponująco, to jednak warto pamiętać, że w tym roku przerwa świąteczna była mocno rozciągnięta w czasie ze względu na dodatkowe dni wolne w okolicach 6 stycznia. Wiele osób wróciło na dobre do pracy dopiero po tym czasie. I od tego czasu notujemy zwiększoną liczbę skarg na tego typu reklamy – powiedziała Rzeczpospolitej Lucyna Pruska z Rady Reklamy.

Okazuje się, że konsumenci zwracają uwagę, że w materiale reklamowym wciąż wykorzystywane są wizerunki osób stwarzających pozory wykonywania zawodów medycznych. - Większość z tych skarg została zakwalifikowana jako potencjalnie naruszające Kodeks Etyki Reklamy Komisji. Analiza innych pokazała z kolei, że konsumenci-odbiorcy reklam nie widzą różnicy między suplementem diety a lekiem bez recepty (OTC) – wyjaśniła dalej "RP" Lucyna Pruska.

Zmiany w reklamach suplementów diety

Przypomnijmy: 7 kwietnia 2022 roku weszła w życie nowa ustawa o wyrobach medycznych, ale niektóre z jej przepisów, jak kwestie dotyczące reklamy wyrobów medycznych, zaczęły obowiązywać od stycznia 2023 roku. Dotyczy to m.in. zakazu reklamowania wyrobów medycznych przez lekarza, farmaceutę lub inną osobę, która stwarza pozory wykonywania zawodu medycznego.

Co ważne, reklama danego wyrobu musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika (pacjenta, konsumenta czy użytkownika internetu). Reklama nie może także bezpośrednio nakłaniać dzieci i rodziców lub innych dorosłych do kupna produktów oraz dotyczyć wyrobów nieprzeznaczonych dla laików.

Na początku tego roku pojawił się także projekt zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Uwzględniono przy tym, że konieczne modyfikacje dotkną przede wszystkim obszar reklamowania suplementów diety, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd.

Wśród zmian można wyróżnić m.in. doprecyzowanie i uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety w zakresie nieuregulowanym obecnie w przepisach ustawy, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia konsumentów oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat suplementów diety. Istotne jest także, aby w reklamie i prezentacji pojawiała się informacja, że "Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych".

