Servier o przychodach ze sprzedaży: jest wzrost o prawie 10 procent

Grupa Servier podsumowała wyniki za rok finansowy 2021/22. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem o 9,8 proc. do poziomu 4,876 mld euro

Przychody Grupy Servier osiągane poza Unią Europejską stanowiły ponad połowę (56 proc.) całkowitych przychodów ze sprzedaży, a w ujęciu rocznym zwiększyły się o 16 procent

Firma planuje do 2025 roku osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 6 mld euro, w tym 1 mld euro w obszarze onkologii

Przychody o prawie 10 procent w górę

Globalna grupa farmaceutyczna Servier opublikowała wyniki za rok finansowy 2021/22.

W roku finansowym 2021/22, skonsolidowane przychody Grupy Servier ze sprzedaży zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem o 9,8 proc. do poziomu 4,876 mld euro. Przyczynił się do tego wzrost sprzedaży globalnej o 7,6 proc. oraz dodatnie różnice kursowe na poziomie 3,2 proc. (+140 mln euro w roku 2021/22 wobec ujemnych różnic kursowych w wysokości 156 mln euro w poprzednim roku). Złożone otoczenie skutkujące presją na ceny miało niekorzystny wpływ na wzrost przychodów, szacowany na poziomie 1 proc. (45 mln euro).

Przychody ze sprzedaży leków markowych w roku finansowym 2021/22 wyniosły 3,694 mld euro, co w porównaniu z rokiem 2020/21 oznacza wzrost o 12,5 procent. Przychody ze sprzedaży leków odtwórczych zwiększyły się w ujęciu rocznym o 2 proc., osiągając w roku 2021/22 poziom 1,182 mld euro.

W roku finansowym 2021/22, zysk EBITDA wzrósł o 34,6 proc., do poziomu 859 mln euro, co stanowiło 17,6 proc. przychodów Grupy (wobec 14,4 proc. w roku poprzednim). Wynik bieżący na działalności operacyjnej w roku 2021/22 wyniósł 442 mln euro, co stanowiło 9,1 proc. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Do tych wyników przyczynił się wzrost przychodów z działalności międzynarodowej oraz korzystny wpływ różnic kursowych, w połączeniu ze ścisłą kontrolą wydatków i określeniem wyraźnych priorytetów w ciągu roku finansowego. Zysk netto dynamicznie wzrósł do 192 mln euro, tj. 3,9 proc. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, w porównaniu ze stratą w wysokości 95 mln euro w poprzednim roku finansowym.

Wzrost sprzedaży w USA

Przychody Grupy Servier osiągane poza Unią Europejską stanowiły ponad połowę (56 proc.) całkowitych przychodów ze sprzedaży, a w ujęciu rocznym zwiększyły się o 16 procent.

Do tego dynamicznego wzrostu przyczynił się przede wszystkim duży wzrost sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska filia Servier znalazła się na pierwszym miejscu pod względem sprzedaży leków markowych, wyprzedzając Chiny. Przychody ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych wyniosły 437 mln euro wobec 255 mln euro w roku 2020/21. Do wzrostu o 55 proc. przyczyniła się sprzedaż preparatu iwosydenib (tabletki), oferowanego przez firmę Servier w Stanach Zjednoczonych od drugiej połowy roku finansowego 2020/21.

W Japonii, stanowiącej drugi pod względem wielkości rynek onkologiczny na świecie, nasza spółka zależna Nihon Servier osiągnęła w roku 2021/22 przychody w wysokości 97 mln euro, dzięki sprzedaży preparatu Onivyde (stosowanego w leczeniu przerzutowego raka trzustki), który został wprowadzony do obrotu w czerwcu 2020 roku.

Przychody ze sprzedaży leków markowych we Francji stanowią 2,7 proc. całkowitych przychodów Grupy ze sprzedaży. Jednocześnie w zakończonym roku finansowym na Francję przypadło 51 proc. nakładów inwestycyjnych, głównie w działalność wytwórczą i badawczo-rozwojową.

Ponad 1 500 leków odtwórczych w ofercie

W roku 2021/22 przychody Grupy Servier ze sprzedaży leków odtwórczych utrzymały się na zbliżonym poziomie co w poprzednim roku finansowym (przy stałych kursach wymiany) i wyniosły 1,182 mld euro, co stanowiło 24,2 proc. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Korzystny wpływ wzrostu wolumenu sprzedaży na przychody został zrównoważony przez bardzo silną presję na ceny netto (zwłaszcza w przypadku firmy Biogaran) oraz bardzo znaczące rozszerzenie klauzuli bezpieczeństwa we Francji.

Obecnie, Grupa Servier oferuje ponad 1 500 leków odtwórczych, obejmujących większość chorób. Sprzedażą tych leków na całym świecie zajmują się cztery spółki zależne: EGIS – w Europie Środkowo-Wschodniej, Pharlab – w Brazylii, Swipha – w Nigerii oraz Biogaran – lider w segmencie generycznym we Francji.

Jak ocenia firma, wyniki za rok 2021/22 potwierdzają ścieżkę rozwoju Grupy Servier do 2025 roku oraz jej zdolności do osiągnięcia założonych celów: przychodów ze sprzedaży na poziomie 6 mld euro, w tym 1 mld euro w obszarze onkologii, oraz EBITDA w wysokości 1,3 mld euro, to jest na poziomie około 20 proc. przychodów ze sprzedaży w 2025 roku.