Senat zmienia zdanie. Zamiast odrzucenia ustawy refundacyjnej są poprawki

Senator Beata Małecka-Libera zgłosiła poprawki do nowelizacji ustawy refundacyjnej. Teraz zajmie się nimi senacka Komisja Zdrowia

Na ostatnim posiedzeniu komisji senator wnioskowała o odrzucenie ustawy w całości

Zapytany w czasie dyskusji w Senacie o lobbing wokół tej ustawy wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział: - Dopiero jestem 6 rok ministrem i nie spodziewałem się, że ta ustawa jest tak biznesowa, że będzie tak wielki sprzeciw poszczególnych interesariuszy

Poprawki do nowelizacji ustawy refundacyjnej

Przewodnicząca senackiej komisji zdrowia, Beata Małecka Libera podczas dzisiejszego (27 lipca) posiedzenia Senatu zgłosiła poprawki do nowelizacji ustawy refundacyjnej. Jest to działanie wbrew przegłosowanemu podczas posiedzenia komisji zdrowia wnioskowi, zgłoszonego zresztą przez senator Małecką-Liberę, by odrzucić ustawę w całości.

Jak przewodnicząca uzasadniała zmianę stanowiska?

- Dyskusja w Komisji Zdrowia pokazuje, jak wiele wątpliwości mieliśmy z tą ustawą. Senatorowie, którzy pracują w ochronie zdrowia, byli przeciwni tej ustawie. Ale rozumiejąc, że jest to ustawa w jakiejś części spełniająca niektóre postulaty i na które czeka środowisko, przygotowaliśmy kilka poprawek, które składam – stwierdziła.

Wcześniej długo wymieniała zastrzeżenia wobec nowelizowanej ustawy:

- Było zapowiadane wielokrotnie, że ustawa będzie nowelizowana i po latach ją wreszcie dostajemy. Ale mimo że środowisko czekało i konsultowało część przepisów, to okazuje się, że ilość zastrzeżeń dotyczących rozwiązań systemowych, które zostają wprowadzone, budzi dużą obawę co do spójności i zasadności tej ustawy - wyjaśniała.

- Celem ustawy według rządu jest wprowadzenie nowych instytucji prawnych, które mają na celu zwiększenie produkcji leków i substancji czynnych na terenie Polski. Bezpośredniego wątku, który służy temu celowi, nie dostrzegamy jednak w ustawie. W czasie prac legislacyjnych w Sejmie wniesiono 45 poprawek, z których tylko 5 zostało przyjętych w trzecim czytaniu. Do najważniejszych zastrzeżeń należą te dotyczące natury konstytucyjnej i tych zastrzeżeń jest bardzo dużo i są poważne. Dokonuje się dużych systemowych zmian - podkreślała.

Miłkowski: nie spodziewałem się, że ta ustawa jest tak biznesowa

Senatorowie nieco uszczypliwie dopytywali, jak mają rozumieć zmianę w zakresie rekomendacji.

- W sprawozdaniu Komisji Zdrowia jest wniosek o odrzucenie ustawy w całości. A jeżeli ją Senat odrzuci, to żadne poprawki nie będą nawet głosowane. Dziś pani senator składa jednocześnie poprawki. Nie wiemy, jak się mamy zachować, głosowanie poprawek przy odrzuceniu wniosku jest niemożliwe. Po co poprawki, jak się odrzuca ustawę, jeśli proponuje to ta sama osoba - dopytywał senator Jerzy Czerwiński (PiS).

- Jeżeli są zgłaszane poprawki, a wcześniej był zgłaszany wniosek o odrzucenie całej ustawy, to sam fakt zgłoszenia jest równoznaczny z tym, że te poprawki lub wniosek zostaną przyjęte czy też niekoniecznie? - zapytał Adam Szejnfeld (KO).

Przewodnicząca Małecka-Libera nie była w stanie odpowiedzieć, jak zagłosują senatorowie.

- Komisja Zdrowia orzekła, że ma duże wątpliwości co do tego, że osiągnięcie celu, jaki ta ustawa ma mieć, czyli wzrost bezpieczeństwa i ilości leków na polskim rynku nie zostaje spełniony. Do tego nałożyły się jeszcze elementy związane z prawem. Przepisy nie tylko nie były konsultowane, ale tak ingerują w rynek, że senatorowie mieli takie zdanie - przyznała.

Obecny podczas posiedzenia wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, odpowiadał na wątpliwości senatorów. Został też zapytany o lobbing w zakresie tej ustawy.

- Dopiero szósty rok rok ministrem i nie spodziewałem się, że ta ustawa jest tak biznesowa, że będzie tak wielki sprzeciw poszczególnych interesariuszy. Nie ma żadnej możliwości, żeby w tej ustawie zaspokoić wszystkich. Wyszliśmy więc od punktu widzenia pacjenta i sprawności organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia po to, by dostarczyć jak najwięcej leków skutecznych i bezpiecznych pacjentowi - zaznaczył.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków został przyjęty przez Sejm 13 lipca. Posiedzenie senackiej komisji zdrowia odbyło się 24 lipca. Członkowie komisji przegłosowali wniosek o odrzucenie ustawy w całości. 27 lipca przewodnicząca komisji wniosła poprawki, którymi teraz zajmie się komisja zdrowia i przygotuje sprawozdanie. Głosowanie ustawy odbędzie się pod koniec trwającego od wczoraj posiedzenia Senatu.

