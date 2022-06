Senat zdecydował: farmaceuci i technicy chronieni jak funkcjonariusze publiczni

Senat przyjął zmianę przepisów, która przewiduje, że podczas wykonywania czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego

Farmaceuci i technicy objęci ochroną

9 czerwca 2022 roku Senat przyjął bez poprawek Senat nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty, która przewiduje, że podczas wykonywania czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Groźby kierowane pod adresem farmaceuty będą ścigane z urzędu i zagrożone karą.

Za było 96, senatorów, przeciw: 1 (Bogdan Borusewicz), nikt się nie wstrzymał, nie głosowały 3 osoby.

- Ustawa nie wzbudzała dużych emocji z tego względu, że jest dodana jedna grupa zawodowa do pracowników publicznych objętych ochroną. A wiąże się to przede wszystkim z rozszerzonym zakresem obowiązków, albowiem poprzez nowelizacje wcześniejszych ustaw zakres czynności farmaceuty został rozszerzony np. o wykonywanie szczepień i wykonywanie testów. A więc kontakt bezpośredni z pacjentem się zwiększył. I z tego powodu jest taka propozycja. Ten bezpośredni kontakt spowodował to rozszerzenie i objęcie również farmaceutów i techników farmaceutycznych taką ochroną - uzasadniała senator Beata Małecka-Libera.

- Projekt tej ustawy został zgłoszony po tym, jak wielu farmaceutów z całej Polski zgłaszało się do parlamentarzystów i mówiło o swoich doświadczeniach, szczególnie o doświadczeniach z ostatnich miesięcy, kiedy to polscy aptekarze, polscy farmaceuci mieli sposobność, otrzymali możliwość przeprowadzania szczepień w swoich aptekach. Ci farmaceuci spotykali się z przykrymi sytuacjami, miały miejsce ataki na apteki, groźby karalne, zniewagi czy nawet znieważenia polskich farmaceutów, polskich aptekarzy. Przypomnieć tu można bardzo bulwersujące przypadki ze Zgorzelca, z Warszawy, z Bydgoszczy. To wszystko skłoniło polskich aptekarzy, polskich farmaceutów do wzmocnienia działań orzeczniczych i do skierowania do parlamentarzystów prośby o wzmocnienie ochrony polskich farmaceutów - mówił poseł Krzysztof Śmiszek, przedstawiciel wnioskodawców.

- Niebagatelną rolę odegrał w tym wszystkim prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, Marcin Repelewicz, który walczył o te przepisy - przypomniał poseł.

Dodał, że ta ustawa kończy z pewnego rodzaju dyskryminacją albo co najmniej nierównym traktowaniem: - To nierówne traktowanie tego zawodu medycznego polega na tym, że lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, a nawet osoby udzielające pierwszej pomocy w czasie udzielania tej pomocy są chronieni tak jak funkcjonariusze publiczni. Do tej pory polski ustawodawca nie dostrzegał aptekarzy, nie dostrzegał techników farmaceutycznych, nie dostrzegał polskich farmaceutów w kontekście konieczności ochrony tych osób przed groźbami, przed przemocą, przed atakami. Tak więc ta ustawa w pewnym sensie likwiduje tę nierówną ochronę prawną przysługującą zawodom medycznym.

Również Ministerstwo Zdrowia i rząd poparli ten projekt po dopracowaniu.

- Zrównuje on uprawnienia techników farmaceutycznych i farmaceutów wykonujących zawód związany z wydawaniem leków dla pacjentów. Będą oni korzystali z takiej ochrony prawnej, jaką mają funkcjonariusze publiczni. Teraz jeszcze pracujemy nad tym, żeby rozszerzyć dla farmaceutów uprawienia na wszystkie szczepienia dla osób dorosłych. Tak że w tym zakresie ta ochrona prawna, taka, jak dla funkcjonariusza publicznego, będzie dostosowana - mówił wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

