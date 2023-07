Senat przyjął AdA z poprawką. Buda: jest obawa, że kara ominie nielegalnie przejmującego aptekę

Wbrew wcześniejszym wnioskom o odrzucenie przepisów, senatorowie dostali rekomendację od dwóch komisji - zdrowia oraz gospodarki narodowej i innowacyjności - przyjęcia nowelizacji przepisów ustawy Apteka dla Aptekarza z jedną poprawką

28 lipca Senat ją przyjął. Teraz ustawa trafi do Sejmu

Obecna zmiana AdA nie wprowadza żadnych nowych reguł, tylko uszczelnia przepisy, ponieważ w czasie obowiązywania starych przepisów dochodziło do przypadków wykorzystywania pewnej luki przez sieci - uzasadniał Waldemar Buda

Waldemar Buda: przepisy uszczelniają ustawę Apteka dla Aptekarza

28 lipca Senat przyjął nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa KUKE). Nowela zawiera zmiany, dotyczące przepisów ustawy Apteka dla Aptekarza.

Za przyjęciem ustawy było 73 senatorów, 23 osoby wstrzymały się. Nikt nie był przeciw.

Poprawki zostały przejęte podczas porannego posiedzenia połączonych Komisji Zdrowia oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Pierwsza - o charakterze redakcyjnym, dotycząca ubezpieczeń eksportowych, nie budziła zastrzeżeń.

Druga poprawka dotycząca AdA w ocenie biura legislacyjnego nie była zmianą merytoryczną, a jedynie redakcyjną i dostosowuje przepis do zasad techniki prawodawczej i prawidłowego konstruowania przepisów karnych.

Polega na zmianie w art. 2:

a) w pkt 5, art. 127cd otrzymuje brzmienie: „Art. 127cd. Podmiot, który wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 99 ust. 3aa, przejmuje kontrolę nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 5 000 000 zł.”,

b) w pkt 6, w ust. 2 wyrazy „art. 127cd ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 127cd”;

Jednak według ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy to zmiana merytoryczna:

– Jest oczywista obawa, że kary, które przewidzieliśmy, nie będą dotyczyły sytuacji, w której dojdzie do nielegalnego przejęcia apteki. Jestem absolutnie przeciwko tej poprawce - mówił w trakcie posiedzenia połączonych komisji.

Jak wcześniej uzasadniał minister, wprowadzane przepisy uszczelniają ustawę AdA.

- Przypomnę, że w 2017 roku została wprowadzona ustawa, która regulowała zasady dekoncentracji na rynku farmaceutycznym. Obecna zmiana odnosi się do tylko uzupełnienia tej regulacji. Ona nie wprowadza żadnych nowych reguł, tylko uszczelnia przepisy, ponieważ w czasie obowiązywania starych przepisów dochodziło do przypadków wykorzystywania pewnej luki przez sieci - wyjaśniał.

- Sieci przekształcały apteki w spółki, wykupywały w nich udziały i tym samym unikały postępowania o udzielenie zezwolenia, na którego etapie bada się koncentrację, bo korzystały ze starego zezwolenia funkcjonującej apteki. To doprowadziło do tego, że 2 tysiące aptek zostało przejętych przez sieci apteczne. My tylko tę sprawę regulujemy. Zabraniamy takich praktyk, nie pozwalamy, żeby obchodzono przepisy w ten sposób. Trzeba wystąpić o nowe zezwolenie, a wtedy bada się, czy ktoś ma więcej niż 4 apteki - zaznaczył minister Buda.

Kiedy przejęcie kontroli nad apteką jest niedozwolone?

Przypomnijmy, Sejm przyjął ustawę 13 lipca - "za" głosowało 273 posłów, przeciw było 39 posłów, a 137 się wstrzymało.

Kiedy ustawa trafiła do dwóch senackich komisji, jej członkowie przyjęli poprawki usuwające przepisy dotyczące AdA. Jednak później zgłosili wnioski o ich wycofanie, a senator Agnieszka Gorgoń-Komor zgłosiła poprawki do ustawy.

Teraz ustawa z poprawkami wróci do Sejmu.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy AdA, niedozwolone jest przejęcie kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, jeżeli:

1) podmiotem przejmującym kontrolę jest podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2;

2) podmiot przejmujący kontrolę, wspólnik lub partner spółki będącej podmiotem przejmującym kontrolę:

a) jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

b) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

c) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

d) wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;

3) w wyniku przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną członkowie grupy kapitałowej, do której należy podmiot przejmujący kontrolę, prowadziliby łącznie więcej niż 4 apteki ogólnodostępne.

Tego przepisu nie stosuje się, jeżeli przejęcie kontroli nastąpiło w wyniku nabycia spadku.

Jeśli nastąpiło przejęcie kontroli wbrew zakazowi, wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej podmiotowi, nad którym nastąpiło to przejęcie.

Z kolei podmiot, który wbrew zakazowi przejmuje kontrolę nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, będzie ukarany karą w wysokości od

50 tys. zł do 5 mln zł.

