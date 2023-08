Senackie poprawki do ustawy refundacyjnej odrzucone. Minister będzie mógł refundować leki bez recepty

16 sierpnia członkowie sejmowej Komisji Zdrowia odrzucili senackie poprawki do nowelizacji ustawy refundacyjnej

Rekomendują Sejmowi m.in. nadanie ministrowi zdrowia możliwości refundowania leków bez recepty

Posłowie z komisji opowiedzieli się również za ustalaniem cen urzędowych na wyroby medyczne oraz za wprowadzeniem limitów na surowce do sporządzania leków recepturowych

17 sierpnia posłowie wysłuchają sprawozdania komisji i rekomendacji z dzisiejszego posiedzenia

Komisja rekomenduje: odrzucić senackie poprawki

16 sierpnia sejmowa komisja zdrowia rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Posłowie zdecydowali o losie poprawek, które do ustawy wnieśli senatorowie. Poza poprawkami redakcyjnymi, wszystkie pozostałe rekomendują odrzucić.

Pierwsza poprawka Senatu dotyczyła zmiany przepisów w zakresie planu finansowego NFZ. W drugiej senatorowie proponowali uchylić przepis wprowadzający zasadę ustalania cen urzędowych na wyroby medyczne. Intencją resortu zdrowia jest wprowadzenie możliwości negocjowania cen wyrobów medycznych na takiej samej zasadzie, jak dzisiaj może czynić w przypadku leków.

Kolejnymi poprawkami Senatu, które odrzucili posłowie, były przepisy wprowadzające limit na leki recepturowe. Jak wyjaśniał wcześniej Maciej Miłkowski, w ten sposób MZ chce skończyć z patologią w zakresie leków robionych. Obecnie - jak mówił - ceny tych samych surowców, nawet tego samego producenta, są kupowane przez apteki w różnych cenach. Te różnice wynoszą nawet 100 procent. Za to wszystko płaci NFZ.

Posłowie odrzucili też poprawki Senatu, które dotyczyły usunięcia możliwości obejmowania refundacją leków bez recepty (OTC). Minister zdrowia chce mieć taką możliwość.

Kolejna odrzucona poprawka dotyczyła fakultatywności uchylenia decyzji administracyjnej dla leku, jeśli nie spełnia wymogów deklarowanych.

Posłowie rekomendują również pozostawienie przepisów dotyczących obowiązku dostaw leków deficytowych do co najmniej 10 hurtowni.

Ostatnia senacka poprawka, którą odrzucili posłowie, dotyczyła zmiany z obwieszczenia refundacyjnego na rozporządzenie.

Dwie pozostałe poprawki naprawiały błąd polegający na złym odesłaniu przepisów ustawy. Posłowie poparli te zmiany.

Sprawozdanie sejmowej komisji zdrowia o uchwale Senatu z powyższymi rekomendacjami odbędzie się 17 sierpnia. Będzie to finalne głosowanie nad ustawą.

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej wpłynął do Sejmu w czerwcu 2023 roku. W lipcu została zgłoszona autopoprawka rządu do projektu i rozpoczęło się czytanie projektu w sejmowej komisji zdrowia. Ustawa została przyjęta 13 lipca br. przez Sejm, a następnie została skierowana do Senatu. Senatorowie wnieśli kilka poprawek, po czym ustawa wróciła do Sejmu.

