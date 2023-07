Senacka Komisja Zdrowia odrzuciła ustawę refundacyjną w całości

Członkowie senackiej komisji zdrowia przegłosowali wniosek o odrzucenie nowelizacji ustawy refundacyjnej w całości

Jak przekonywał wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, ustawa jest dobra dla pacjenta

Wprowadza też między innymi podniesienie marż hurtowych i aptecznych, preferencje dla leków produkowanych na terenie Polski

Widzę kolejną centralizację, kolejne narzędzia, które dostaje prezes NFZ, kolejną możliwość decyzji jednoosobowo przez ministra zdrowia. Ta ustawa jest głęboko systemową i mamy świadomość, jak bardzo wpływa na cały rynek. Zawiera sprzeczne, niejasne zapisy, które są bardzo groźne i uznaniowość - oceniła jednak Beata Małecka-Libera

24 lipca senacka komisja zdrowia zajęła się nowelizacją ustawy refundacyjnej.

Na początku wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, przedstawił zalety nowelizacji, przypominając, że wprowadza ona między innymi podniesienie marż hurtowych i aptecznych, preferencje dla leków produkowanych na terenie Polski, czy propozycje usprawnienia negocjacji z Komisją Ekonomiczną i skrócenie ścieżki procedowania wniosku refundacyjnego.

Jednak przewodnicząca komisji, Beata Małecka-Libera punktowała mankamenty. Powołała się na uwagi zgłoszone przez biuro prawne kancelarii Senatu. Główny legislator, mecenas Piotr Magda, podał kilka przykładów niezgodności opiniowanej ustawy z Konstytucją:

- Mając na uwadze ich charakter oraz zakres, a także specyfikę senackiego postępowania ustawodawczego (zwłaszcza zakreślony przez art. 121 ust. 2 Konstytucji 30-dniowy okres na podjęcie przez Senat uchwały w sprawie opiniowanej ustawy), przyjęcie poprawek całościowo eliminujących jej wady prawne nie wydaje się realne. W tym stanie rzeczy zasadne wydaje się zapatrywanie, że z perspektywy konstytucyjnej opiniowana ustawa nie powinna stać się częścią polskiego porządku prawnego - podsumował.

Beata Małecka-Libera, podkreślała, że "ustawa refundacyjna jest bardzo ważna dla rynku leków i należy ją zmieniać, ale to nie znaczy, że trzeba przyjąć ustawę, która w ten sposób i tak mocno jest przekreślona przez różne środowiska":

– Wiele osób mówiło o bezpieczeństwie pacjenta, a żeby to bezpieczeństwo było zapewnione, to ustawa musi być czytelna, jasna i zapisy nie mogą być interpretowane w różny sposób, a tak się właśnie dzieje.

- Pomijając najważniejszą część tej ustawy czyli niekonstytucyjność i niezgodność z przepisami prawa, to wiele wątpliwości budzą zaproponowane w ustawie rozwiązania, dotyczące głównie refundacji leków OTC i 10 hurtowni. Analizowaliśmy, jak w tej chwili wygląda rynek dystrybucji i nawet jak wymaga on poprawy, to chcielibyśmy widzieć, na jakich zasadach te 10 hurtowni zostanie wyłonionych - dodała Małecka-Libera.

Chodzi o obowiązek dostarczania leków deficytowych do 10 największych hurtowni farmaceutycznych w równej ilości. Każda z nich może dostać po 10 proc. deficytów.

- Pojawiająca się uznaniowość powoduje, że jako senatorowie mamy wątpliwości. Gdyby to było doprecyzowane, pewnie by tych wątpliwości nie był. Widzę kolejną centralizację, kolejne narzędzia, które dostaje prezes NFZ, kolejną możliwość decyzji jednoosobowo przez ministra zdrowia. Ta ustawa jest głęboko systemową i mamy świadomość, jak bardzo wpływa na cały rynek. (…) Sprzeczne, niejasne zapisy, które są bardzo groźne, uznaniowość, a także ocena prawna senackiego legislatora powoduje, że stawiam oficjalny wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Ostatecznie czworo senatorów, przy jednym głosie wstrzymującym się, zagłosowało za tą propozycją.

Zrefundujemy aspirynę zamiast nowoczesnych leków przeciwpłytkowych?

Jak wspomniała w czasie dyskusji Małecka-Libera, temat nowelizacji tej ustawy jest drażliwy i w trakcie dało się wyczuć pewne napięcie. W pewnym momencie wiceminister Miłkowski zaognił dyskusję mówiąc, że „ta ustawa jest bardzo mocno dla pacjentów, a środowisko jest bardzo różnorodne”: - Każdy patrzy pod swoim punktem widzenia, ale te punktu widzenia, które tutaj były przedstawione, są z punktu widzenia każdej organizacji, a każda organizacja nie patrzy pod kątem pacjenta, tylko pod kątem swojej działalności.

Błyskawicznie zareagowali obecni na sali kardiolodzy.

- Absolutnie tak nie jest, żeby Polskie Towarzystwo Kardiologiczne patrzyło pod kątem siebie jako organizacji, a nie pod kątem pacjenta. To jest nie do przyjęcia. Dlaczego, jeśli chodzi o leki OTC, ma być refundowana aspiryna, a nie są refundowane na przykład nowoczesne leki przeciwpłytkowe, które musimy zgodnie z zaleceniami, wytycznymi europejskiego towarzystwa kardiologicznego przepisywać pacjentom, a one nie są w ogóle refundowane – pytał prof. Adam Witkowski z PTK.

- Albo NOAC, czyli nowoczesne bezpośrednie inhibitory czynników krzepnięcia – dorzucił prof. Przemysław Mitkowski.

Odnieśli się w ten sposób do propozycji ustawodawcy, by można było refundować leki bez recepty, w sytuacji gdy nadal wiele leków Rx jest przepisywanych na 100 procent i tu pacjenci ponoszą dużą odpłatność.

Wcześniej kardiolodzy zabrali głos w zakresie refundacji wyrobów medycznych, które mają teraz podlegać takim samym zasadom proceduralnym jak leki.

- Zapowiadane w ustawie obniżenie kosztów wyrobów medycznych jest słuszne, ale tworzenie listy wyrobów refundowanych i limitów ich finansowania budzi obawy czy nie spowoduje to wykluczenia z obrotu pewnych wyrobów, które są niezbędne do oferowania świadczeń zdrowotnych. Nie u każdego pacjenta można zastosować "prosty" wyrób. Do realizacji jednej z procedur mamy wyroby w cenie 12 tys. zł, 18 tys. zł, a nawet 40 tys. zł. Czy one wszystkie wejdą na listę? Jeśli nie i nie będą mogły być stosowane, to będzie duży problem - mówił prof. Mitkowski.

- Ustawa nie zawierając szczegółowych rozwiązań, jak będą określane limity cenowe na poszczególne wyroby medyczne, w tym kardiologiczne, może doprowadzić do eliminacji pewnych wyrobów, które są potrzebne do leczenia pacjentów. To będzie skutkowało nie tylko nieoptymalnym leczeniem chorego, bo nie będzie mógł mieć zastosowanego urządzenia, które byłyby dla niego najlepsze, ale spowoduje również wpływ ekonomiczny. Wiemy, że jak damy urządzenie zastępcze, które na chwilę poprawi jego kondycję, a nie będzie sprawdzało się w obserwacji odległej, to ten chory wróci do nas wcześniej i trzeba będzie mu zrobić powtórny zabieg. To spowoduje wzrost kosztów leczenia, bo nie będziemy mogli stosować optymalnych rozwiązań u chorych, ponieważ niektóre wyroby mogą nie zmieścić się w limicie cenowym - dodał prof. Witkowski.

Jednak w ocenie wiceministra Miłkowskiego, te obawy nie są uzasadnione: - Mogę wskazać na ustawę refundacyjną, dzięki której leki innowacyjne są wdrażane. Bo możemy ustalać ceny, rozmawiać z producentami, ustalać porozumienia podziału ryzyka. Wiele rzeczy wpływa na to, że dzięki tej ustawie bardzo wiele innowacji wchodzi do refundacji - podkreślał.

Uczestnicy spotkania w Senacie podnosili też kwestie zmiany grup limitowych, pozostałości korytarzy cenowych, ustalania treści programów lekowych, limit finansowania surowców farmaceutycznych oraz wprowadzenia marży detalicznej leków recepturowych czy problem tajemnicy refundacyjnej.

