Selvita podsumowuje wyniki po trzech kwartałach 2021: dynamiczny rozwój

Po trzech kwartałach 2021 roku Grupa Selvita osiągnęła przychody z działalności operacyjnej o 113 procent wyższe niż rok temu

Wzrosty odnotowano zarówno na rynku polskim, jak i na zagranicznych

Bogusław Sieczkowski: - Nadal chcemy rozwijać się organicznie i przez akwizycje

Grupa Selvita S.A. osiągnęła w trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w wysokości 223,5 mln zł, co oznacza wzrost o 113 procent r/r - informuje spółka w komunikacie prasowym.

EBITDA i zysk netto Grupy (bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego) wyniosły odpowiednio 57,9 mln zł oraz 28,8 mln zł, wobec 25,3 mln zł oraz 14,5 mln zł rok wcześniej.

Wzrosty w Polsce i za granicą

Przychody na rzecz klientów z działalności usługowej w Polsce wyniosły 104 mln zł, co oznacza wzrost o 23 proc. w porównaniu do trzech kwartałów 2020 r., kiedy to wyniosły 84,9 mln zł. W samym trzecim kwartale przychody te wzrosły aż o 32 proc. r/r do 38,9 mln zł. Jak ocenia spółka wzrost jest efektem rozwoju obszaru odkrywania leków oraz stabilizacji na rynku badań regulacyjnych.

EBITDA tego segmentu wyniosła 24,4 mln zł, przy marży 22 proc. (bez wpływu programu motywacyjnego).

Po akwizycji chorwackiej Fidelty, Grupa osiągnęła w trzech kwartałach 2021 r. ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Chorwacka spółka odnotowała 91,1 mln zł przychodów od klientów przy EBITDA 27,9 mln zł (marża 30,5 proc.). W samym trzecim kwartale 2021 r. spółka osiągnęła 32 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 34 proc. r/r), a EBITDA wyniosła 10 mln zł (marża 31,4 proc.).

"Raportowany okres to kontynuacja wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Wraz z przejęciem Fidelty znacząco wzrosła sprzedaż w krajach UE i w Szwajcarii, gdzie chorwacka spółka realizuje większość przychodów" - czytamy w informacji.

Selvita: rozwój organiczny i przez akwizycje

Grupa odnotowała też wzrost sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii.

Po trzech kwartałach 2021 r. przychody z USA, najbardziej konkurencyjnego rynku na świecie, wzrosły o 89 proc. r/r i wyniosły 61,5 mln zł. Grupa odnotowała również wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży w Wielkiej Brytanii, które to wzrosły o 128 proc. r/r.

- Pierwsze dziewięć miesięcy 2021 r. to dla nas intensywny okres. Od początku roku pracujemy nad integracją oferty usługowej Selvity i Fidelty. Chcemy jak najlepiej wykorzystać doświadczenie i możliwości, jakie pozyskaliśmy w wyniku przejęcia chorwackiej spółki, aby rozwijać portfolio usług Grupy Selvita - komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, akcjonariusz oraz prezes zarządu Selvity.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników, które osiągamy we wszystkich segmentach działalności. Przychody z usług realizowanych w Polsce w trzecim kwartale bieżącego roku wzrosły o 32 proc. r/r, Fidelta zachowuje wysoką rentowność, a Ardigen najwyższą dynamikę wzrostu w Grupie. Nadal chcemy rozwijać się organicznie i przez akwizycje - dodaje.

Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rok wynosi obecnie 296,8 mln zł, co oznacza wzrost o 22 proc. r/r, w tym backlog organiczny (bez Fidelty) wzrósł o 29 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

