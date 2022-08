Sandoz. "Zainwestowaliśmy w produkcję leków w Polsce 900 mln zł i na tym nie poprzestajemy"

Fabryka w Strykowie jest największym zakładem produkcyjnym Sandoz w Europie, biorąc pod uwagę liczbę produkowanych jednostek

Thomas Weigold: dotąd zainwestowaliśmy w produkcję leków w Polsce 900 mln zł i na tym nie poprzestajemy. Na sierpień zaplanowane jest otwarcie nowych linii pakujących w fabryce w Strykowie

Inwestujemy też w trzy najwyższej jakości laboratoria, by móc zapewnić bezpieczeństwo produkcji. To przekłada się nie tylko na ochronę zdrowia, ale też zatrudnienie i płacone podatki - dodaje

Rynek Zdrowia: Wojna w Ukrainie niestety przeciąga się. Wiele firm farmaceutycznych, w tym Sandoz, włączyło się w akcję niesienia pomocy. Jak to wsparcie ewoluowało i co dzisiaj jest priorytetem?

Thomas Weigold, dyrektor generalny Sandoz Polska: Uruchomiliśmy dwa główne kierunki pomocy. Od samego początku wojny powstała inicjatywa pomocy rodzinom przybywającym do Polski. W Ukrainie mamy 500 pracowników i wielu z nich zdecydowało się na przyjazd do naszego kraju.

Zorganizowaliśmy sprawną sieć wolontariatu, by móc przyjąć wszystkich, którzy przekroczyli granicę z Polską. Nasz lokalny oddział stał się hubem, do którego początkowo trafiali nasi koledzy z Ukrainy. Część osób zdecydowała się zostać w Polsce, część pojechała dalej, do innych państw, głównie do Włoch i Niemiec.

Kompleksowa pomoc została zorganizowana w ciągu ledwie kilku dni. Nasi pracownicy sami zgłaszali się i pytali, co mogą zrobić. Potrzeby były różne.

Na początku musieliśmy zapewnić przede wszystkim noclegi – zarówno dla naszych współpracowników, jak i dla ich pupili, bowiem uciekający z Ukrainy zabrali ze sobą swoje psy i koty. Ponieważ wojna wybuchła w trakcie trwającej pandemii COVID-19, potrzebne było też wsparcie w obszarze zdrowotnym. Zaoferowaliśmy również lekcje polskiego, kiedy decydowali się zostać u nas dłużej.

Otrzymaliśmy również dużo wsparcia ze strony naszej firmy w sfinansowaniu pobytu ukraińskich kolegów i ich rodzin.

Po drugie, byliśmy w kontakcie z tamtejszym resortem zdrowia i ambasadą w zakresie ustalania potrzeb lekowych niezbędnych dla mieszkańców Ukrainy wobec zakłóconych łańcuchów dostaw i dystrybucji. W pierwszej kolejności chodziło przede wszystkim o leki przeciwbólowe i antybiotyki. Potem także o leki w chorobach układu sercowo-naczyniowego i stosowane w cukrzycy.

Byliśmy też w kontakcie z polskim rządem i naszą centralą, jak rozwiązać problem dostaw leków do Ukrainy. Korzystając z naszej sieci logistycznej mogliśmy zgromadzić leki przekazywane od innych przedstawicielstw w Europie, a następnie wysłać je do Ukrainy za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych. W sumie globalnie Sandoz zebrał i przekazał Ukrainie ponad 1.3 mln opakowań leków o wartości ok. 33 mln dolarów.

Dystrybucja leków w Ukrainie została ponownie uruchomiona tam, gdzie nie są prowadzone działania wojenne. Obecnie koncentrujemy się na dalszej pomocy rodzinom, które zdecydowały się pozostać w Polsce, ale także już teraz rozmawiamy o pomocy tym, którzy zdecydują się na przyjazd do Polski w okresie zimowym.

Jak Pan ocenia zdolność organizacji do reagowania na sytuacje kryzysowe, które w ostatnim czasie wydarzyły się w Europie?

Sandoz działa globalnie i firma jest obecna w większości krajów. Niestety w wielu z nich sytuacja nie jest tak stabilna jak była jeszcze do niedawna w Europie.

Stąd wynikają po części nasze doświadczenia w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i szybkim reagowaniem. Pracowałem w różnych częściach świata i musiałem sobie radzić z różnymi kryzysami na bieżąco.

Myślę, że to jest kwestia aktywowania zespołu pracowników, wprowadzenia zarządzania kryzysowego, ustalania najważniejszych priorytetów na daną chwilę i tworzenia zespołów zadaniowych.

To wymaga również świadomości, że nie można wszystkiego kontrolować i że nie zawsze wykonuje się pracę w stabilnym środowisku. Pewne sytuacje możemy tylko zaakceptować i rozwijać zdolność szybkiej adopcji do danej sytuacji.

Epidemia czy wojna w Ukrainie to nie były pierwsze kryzysy, z którymi miałem do czynienia. A jak widać, to jeszcze nie koniec problemów. Teraz doświadczamy kryzysu energetycznego, wzrostu inflacji. O tym między innymi teraz rozmawiamy w ramach naszej organizacji.

Czy te rozmowy dotyczą również możliwości prowadzenia biznesu w Polsce w obecnej sytuacji gospodarczej?

Oceniam, że nasz biznes w Polsce jest w dobrej kondycji. Oczywiście trzeba być bardzo świadomym kosztów, jakie generuje obecna sytuacja, ale też branża farmaceutyczna jest teraz bardzo potrzebna.

Dzisiaj naszym największym wkładem na rzecz społeczeństwa jest zapewnienie dostępności leków w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego czy antybiotyków. Widoczna jest bardzo duża dynamika jeśli chodzi o wzrost liczby pacjentów wracających do lekarzy.

Część z tych pacjentów nie korzystała z regularnych wizyt lekarskich z powodu pandemii nawet przez 2 lata. A przez ten czas problem zdrowotny narastał. W Polsce mamy około 10-11 mln pacjentów z nadciśnieniem i ok. 20 mln pacjentów z hipercholesterolemią. To cisi zabójcy. Nie leczone lub leczone nieprawidłowo, będą miały ogromny wpływ na zdrowie.

To samo dotyczy antybiotykoterapii. Wiosną tego roku widzieliśmy ogromne zapotrzebowanie na antybiotyki, szczególnie wśród dzieci. Możemy spekulować, co jest przyczyną. Najprawdopodobniej pacjenci, którzy w czasie epidemii nosili maseczki i unikali kontaktów, po powrocie do normalnego funkcjonowania znowu stali się eksponowani i bardziej podatni na zakażenia bakteryjne.

Sandoz zainwestował w produkcję leków w Polsce 900 mln zł

Czy ta zdolność do utrzymania produkcji na niezakłóconym poziomie jest argumentem w rozmowach z rządem na temat partnerstwa i bezpieczeństwa lekowego?

Pandemia i wojna w Ukrainie pokazały znaczenie lokalnej produkcji jako gwarancji bezpieczeństwa lekowego. Rząd faktycznie zwraca na to teraz większą uwagę. Doceniam duży wysiłek i otwartość na rozmowy o partnerstwie.

Obecnie potrzebujemy odpowiedzi na dwa pytania: jak ma wyglądać lista leków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa. A drugie - kim są partnerzy, którzy mają zapewnić dostępność do tych niezbędnych leków. Obecnie jako krajowi producenci leków prowadzimy dialog z Ministerstwem Zdrowia.

Mając listę leków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, można wskazać, kto może być lokalnym partnerem. Uważam, że potrzebne są do tego dwa rodzaje wytwórców: firmy, które dostarczają produkty niszowe, na przykład produkty onkologiczne dla kilku tysięcy pacjentów, ale również producenci, którzy zapewniają duży wolumen i są w stanie zagwarantować dostawy dla 40 milionów mieszkańców. Teraz rozmawiamy z resortem zdrowia, kto może być partnerem w pewnych niszowych produktach, a kto w dużym wolumenie. Potrzebni są jedni i drudzy. Rozmawiamy, jak to połączyć.

My pozycjonujemy się w tym drugim segmencie. Jesteśmy jednym z największych producentów leków w Polsce. Mamy dwie fabryki, w Warszawie i Strykowie, gdzie produkujemy ok. 9 miliardów tabletek rocznie. Kolejne 10 mld tabletek jest tam pakowanych. To daje ogromny wolumen 19 mld tabletek rocznie.

Zresztą fabryka w Strykowie jest największym zakładem produkcyjnym Sandoz w Europie, biorąc pod uwagę liczbę produkowanych jednostek. W większości są to tabletki albo kapsułki, leki kardiologiczne, dla diabetyków, do stosowania w chorobach układu moczowego, leki przeciwbólowe.

Każdy rząd zachęca firmy do różnych działań, to może być produkcja API lub leków biologicznych. Firma musi określić, w jakim obszarze się specjalizuje, gdzie może wnieść swój największy wkład. My gwarantujemy wolumen.

W jakich obszarach planują Państwo dalsze inwestycje?

Dotąd zainwestowaliśmy w produkcję leków w Polsce 900 mln zł i na tym nie poprzestajemy. Na sierpień zaplanowane jest otwarcie nowych linii pakujących w fabryce w Strykowie. Sandoz zatrudnia w Polsce 1600 osób i ta liczba stale rośnie.

Inwestujemy też w dwa huby. Jeden to Digital Hub, uruchomiony w czerwcu 2021 roku. Nadal rekrutujemy pracowników, którzy będą poszukiwać różnych rozwiązań i rozwijać platformy technologiczne, które zdigitalizują nasze interakcje z systemem opieki zdrowotnej, pomogą zwiększyć wydajność i zaoferują prostsze rozwiązania dla lekarzy i pacjentów. To centrum działa w Polsce, ale obsługuje nasze przedstawicielstwa w całej Europie.

Drugie centrum, które zostało przeniesione do Polski, odpowiada za opakowania leków. Każde opakowanie leku musi być zaprojektowane zgodnie z przepisami danego państwa. Dotychczas w każdym kraju zajmowała się tym osobna jednostka. Teraz zajmie się tym jedno centrum zlokalizowane w naszym kraju.

Inwestujemy też w trzy najwyższej jakości laboratoria, by móc zapewnić bezpieczeństwo produkcji. To przekłada się nie tylko na ochronę zdrowia, ale też zatrudnienie i płacone podatki.

Teraz pojawił się element bezpieczeństwa energetycznego. Ale my od lat przeznaczamy dużo środków na zieloną gospodarkę. W ostatnich 5 latach zmniejszyliśmy zużycie wody o 30 procent, gazu o 45 proc. i energii elektrycznej o 50 procent. Stopniowo stawaliśmy się coraz bardziej skuteczni i efektywni pod kątem ekologii i bycia przyjaznym dla środowiska. I to przy rosnącej produkcji.

W Polsce bardzo mały procent pacjentów ma dostęp do leków biorównoważnych

Czy sam dialog i rozmowy wystarczą, by przekonać centralę firmy do inwestycji? Podawany jest przykład Austrii, która okazała się najbardziej skuteczna w przyciągnięciu do siebie produkcji antybiotyków.

Kwestia przenoszenia produkcji leków do Europy jako sposobu na uniezależnienie się od dostaw spoza kontynentu, była i jest nadal szeroko dyskutowana w Europie i Polsce.

Faktycznie, Austria stała się centrum doskonałości dla antybiotyków. Jesteśmy w procesie przenoszenia produkcji do jednego dużego centrum na całą Europę, począwszy od produkcji API do finalnego produktu.

Kwestia tego transferu była przedmiotem rozmów z rządem w Wiedniu. My szukaliśmy atrakcyjnego miejsca, a rząd Austrii zdecydował się na wsparcie tej inwestycji, dokładając część pieniędzy. To bardzo dobry przykład współpracy i myślenia o bezpieczeństwie lekowym, z którego zresztą skorzysta cała Europa.

Jakich propozycji i zachęt oczekuje Pan od strony polskiej?

Każdy system jest unikalny. Polska oferuje wyzwania, ale i wiele możliwości: jakości, ale także dostępności, jaką daje refundacja. Oczywiście presja cenowa jest duża.

To coś specyficznego dla Polski - mamy najniższe ceny w Europie. Ale jednocześnie Polska to bardzo duży kraj, co stwarza nam ogromne możliwości, bo możemy mieć duży wpływ na zdrowie pacjentów, kiedy nasze produkty są szerzej dostępne.

To czego bym chciał, to otwarcia się na leki biorównoważne. Oferujemy duże portfolio tych produktów w wielu różnych obszarach terapeutycznych. Jednak w Polsce bardzo mały procent pacjentów ma dostęp do leków biorównoważnych. Myślę, że powinniśmy być w średniej europejskiej. Rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia, w jaki sposób można zwiększyć skalę tej dostępności tak, by większa liczba pacjentów mogła odnieść korzyści z tego leczenia.

Kiedy wprowadzamy leki biorównoważne do danego kraju, powoduje to konkurencję wobec leków referencyjnych i dużą erozję cen. Dzięki temu Ministerstwo Zdrowia zyskuje dodatkowe środki, które powinno wykorzystać na poszerzenie dostępu do tych leków o kolejne grupy pacjentów. To oczywiście wymaga rozwiązań prawnych, które pozwalają na takie działania.

Oczywiście nie mówimy o wszystkich lekach i nie w jednym czasie. Rozumiemy, że resort zdrowia mógłby przetestować to rozwiązanie w jednym obszarze, by móc zobaczyć efekty. Tak to się robi w innych państwach.

Po drugie myślę, że ponownego przemyślenia, nie tylko w Polsce, ale Europie, wymaga sytuacja, w jakiej obecnie działają firmy. Inflacja na poziomie 10-15 procent i ciągła obniżka cen oznacza jedno: dyskusję w firmach, którego portfolio firma nie może już dłużej oferować. Widzimy teraz wycofywanie niektórych produktów z rynków z powodu przyspieszenia tego zjawiska.

W tej sytuacji dobrze widziane jest wsparcie rządowe i zachęty dla lokalnych producentów, którzy przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego.

Jakie ma Pan plany do realizacji w najbliższej przyszłości?

W obszarze kluczowych kwestii jest zapewnienie dostępności do całego naszego dużego portfolio, w szczególności do leków kardiologicznych i antybiotyków. Planujemy również dostarczać w tym obszarze nowe produkty, jak tylko leki referencyjne stracą patenty.

Stawiamy też na poprawę efektywności w obszarze edukacji i komunikacji z lekarzami i pacjentami. Chcemy to robić za pomocą urządzeń elektronicznych. Potrzebujemy papieru do opakowań leków, a nie koniecznie do drukowania materiałów edukacyjnych. Chcemy wykorzystywać nowe technologie, rozwiązania telemedyczne, organizować webinary, przy wsparciu naszego Digital Hub.

Mam też nadzieję na kontynuację pomocy dla Ukrainy, zarówno jeśli chodzi o zaopatrzenie w leki, jak i pomoc rodzinom.

Wśród priorytetów jest też znalezienie rozwiązania dla leków biorównoważnych - chcę doczekać pierwszego produktu, który będzie szerzej dostępny dla pacjentów.

I wreszcie – priorytetem dla nas są nasi pracownicy. Szczególnie w obliczu kryzysów widać, jak ważny jest zmotywowany do działania zespół ludzi. Myślę, że już dużo robimy dla naszych pracowników, bo wiemy, że taka inwestycja się zwróci. Inwestujemy w edukację, w szkolenia, wspieramy ich, kiedy chcą pracować w innych państwach. Szczególnie osoby z młodszego pokolenia są bardzo zainteresowane rozwojem, a firma im to oferuje. Podsumowując – ludzie są dla nas priorytetem i dla mnie osobiście jest to największa motywacja do działania.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.