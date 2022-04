Sandoz ściągnął do Austrii fabrykę antybiotyków. Co musi się stać, by zainwestował również w Polsce?

Sandoz produkuje w Polsce ponad 19 mld opakowań leków rocznie. Do tej pory zainwestowała ponad 160 mln zł

Mamy w Polsce dwie fabryki i chcemy zwiększyć naszą produktywność o kolejne 40 procent - zapowiada szef Sandoz Polska, Thomas Weigold

Mówi też, jakie zachęty powinny się pojawić, by firma zdecydowała się na kolejne inwestycje

Firmy dobrze przygotowane na kryzysy

Ciągnące się od lat problemy z zaopatrzeniem spowodowały, że branża farmaceutyczna musiała zmienić swój sposób funkcjonowania. Wcześniej były to przede wszystkim kryzysy związane z uzależnieniem się od substancji czynnych z Indii i Chin. Jakiekolwiek perturbacje na tych rynkach oznaczały problemy z dostawami dla reszty świata. Borykały się z tym również polskie firmy. Później przyszła pandemia COVID-19.

Wojna w Ukrainie wywołała kolejny kryzys, który nie pozostał bez wpływu na firmy farmaceutyczne. Jak się okazuje, te podmioty były dość dobrze przygotowane na nowe wyzwania.

- Nasze łańcuchy dostaw nie są obecnie zaburzone. Byliśmy dobrze przygotowani, bo jeszcze przed rozpoczęciem wojny rozmawialiśmy o ciągłości prowadzenia działalności jako spółka globalna. Musimy sobie radzić z różnymi kryzysami, więc bardzo wcześnie wdrożyliśmy pewne protokoły i procedury, aby być przygotowanym na wszelki wypadek - ocenił Thomas Weigold, prezes zarządu Sandoz Polska.

Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, spółka mogła sprawnie zarządzić zapasami i bieżącą produkcją.

- Staramy się przekierowywać łańcuchy dostaw i produkcję na pojawiające się nowe potrzeby. Przykładowo przekierowujemy zapasy z południowej Europy do Polski, która będzie takim największym centrum. Zapasy będą też zwiększane w Czechach i na Węgrzech. Staramy się też zwiększyć wydajność produkcyjną w Polsce i innych państwach europejskich.

Poza zapewnieniem dostępności leków w Polsce, firma zaangażowała się również w pomoc dla Ukrainy. Tamtejsi pracownicy byli w kontakcie z ukraińskim ministerstwem zdrowia w sprawie zapotrzebowania na produkty. Te były gromadzone w hubie w Polsce, by następnie być transportowane na wschód. Poza kwestiami transportu, pojawiły się też wzywania dotyczące procesu przepakowywania, zmian etykiet w języku polskim i dostarczanie leków do Ukrainy.

- Wprowadziliśmy też zbiórkę, która zaowocowała kilka milionami dolarów. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Uchodźcom potrzebna jest różna pomoc - wymieniał prezes Weigold.

Szef polskiego Sandoza zwrócił też uwagę na trend, który pojawił się w czasie kryzysu zaopatrzeniowego z Azji, który może korzystnie wpływać na odporność firm na kryzysy - przenoszenie zakładów produkcyjnych ze świata do Europy i uniezależnienia się od świata.

- To zaczęło się już podczas pandemii, teraz będzie dziać się jeszcze na wyższym poziomie - mówił Thomas Weigold, chociaż przyznał, że nie zawsze jest to łatwe i możliwe: - Problemem są długie łańcuchy dostaw. Jest trend, aby wracać z zakładami do Europy. Ale musimy być realistami, niektóre można przenieść, ale nie wszystkie.

Czy Polska zachęca do inwestycji?

Obecnie Polsce firma produkuje ponad 19 mld opakowań leków rocznie. Do tej pory zainwestowała ponad 160 mln zł.

- Mamy w Polsce dwie fabryki i chcemy zwiększyć naszą produktywność o kolejne 40 procent. To są długoterminowe zobowiązania i inwestycje. Jeżeli chcemy sprowadzić duże inwestycje do Polski, to potrzebujemy zrównoważonego, bardziej przewidywalnego środowiska - tłumaczył Weigold.

Wyjaśniał, że chodzi zarówno o planowanie bezpieczeństwa, jak i myślenia o kosztach. - Ważne jest dbanie o zagraniczne inwestycje w Polsce. Potrzebujemy wiarygodności. Jeśli mamy zwiększać inwestycje, to pytanie czy w partnerstwie - mówił Thomas Weigold, nawiązując do idei partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa lekowego.

Dodał, że zasadne jest postawienie na dużą lokalną produkcję i dużych graczy na tym rynku, by realnie móc pomagać pacjentom. Jeśli chodzi o Polskę, przyznał, że w naszym kraju toczy się ciekawa dyskusja na ten temat. - Dialog na dziś jest efektywny, ale są jeszcze obszary do uzgodnień - mówił szef Sandoza, podając przykład, jak zadziałało to w Austrii:

- Produkujmy coraz więcej w Europie i na przykład dzięki dobrej współpracy z rządem Austrii przywróciliśmy lokalną produkcję antybiotyków. To temat do omówienia z polskim rządem: jak tworzyć kolejne miejsca produkcji w naszym kraju. Instytucja partnera bezpieczeństwa lekowego byłaby interesującym rozwiązaniem.

Wiadomo, że rosną koszty produkcji i jego zdaniem, ten element też powinien być uwzględniony w negocjacjach. Tymczasem - jak dodał - koszty rosną, a firmy są zmuszane do obniżania cen leków, które i tak w Polsce są jednymi z najniższych w Europie.

- Cały system cenowy w Polsce i Europie powstał na założeniu, że sytuacja będzie stabilna, że inflacja nie będzie wysoka. Widzimy, że rzeczywistość tak nie wygląda. Trzeba znaleźć nowy mechanizm do przyciągania inwestycji, być może w ramach instytucji partnera bezpieczeństwa lekowego. Po drugie, potrzebny jest też przejrzysty i trwały proces podejmowania decyzji - podkreślał Thomas Weigold.

Wypowiedź zarejestrowana podczas VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (3-4 marca 2022 roku).

