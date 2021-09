Samorząd aptekarski. Kolejne wybory elektronicznie? MZ rozważy taką formułę

Wybory do organów izb aptekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów

Wybory są długotrwałe i przewlekłe

Rozwiązaniem tych problemów może być umożliwienie oddania głosu zdalnie poprzez kanały informatyczne?





Departament Dialogu Społecznego resortu zdrowia odpowiedział na petycję w sprawie wprowadzenia możliwości głosowania elektronicznego w wyborach do władz samorządu aptekarskiego.

Poinformował, że zgłoszony postulat zostanie rozważony przy pracach legislacyjnych.

Skomplikowany system wyborczy w izbach?

Autor petycji przypomniał, że kadencja organów izb aptekarskich trwa 4 lata. Wybory do organów izb aptekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. W wyborach mogą brać udział wszyscy członkowie izb aptekarskich, z wyłączeniem aptekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.

"Jak rzeczywistość pokazuje, w każdych wyborach aktywnie uczestniczy zaledwie kilka - kilkanaście procent farmaceutów. Niska frekwencja wyborcza jest bardzo poważnym problemem naszego środowiska, gdyż z jej powodu cierpi jakość demokracji" - zauważa.

Ocenia, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest braku świadomości wśród wielu farmaceutów zasad funkcjonowania izb aptekarskich, jak również nieznana oraz niezrozumiała ordynacja wyborcza.

"Odwrotnie niż w wyborach powszechnych głosowanie na kandydatów odbywa się przez skreślenie na karcie tych osób, na które nie chcemy oddać głosu. Każdy farmaceuta może poprzeć maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów jest do zdobycia w danym rejonie. Listy kandydatów są niejednokrotnie obszerne, co może powodować mało przemyślane, przypadkowe skreślanie nazwisk w celu uzyskania wymaganej ilości. W przypadku gdy liczba skreśleń jest mniejsza od minimalnej, określonej ma karcie do głosowania automatycznie skutkuje to nieważnością głosu. Każdy farmaceuta może poprzeć różną liczbę kandydatów, co oznacza, że głosy tak oddane nie są równoważne" - opisuje.

Apel: umożliwiajmy oddanie głosu zdalnie

Kolejnym nie mniej istotnym powodem jest fakt, iż farmaceuci pracują w systemach dwuzmianowych, jak również w soboty oraz niedziele. Obowiązek zapewnienia fachowej obsady w aptece uniemożliwia wielu aptekarzom oddania głosu w wyborach, w których aktualnie istnieje możliwość udziału tylko stacjonarnego. W wielu przypadkach wyjazd na spotkanie wyborcze wiązałby się z zamknięciem placówki, co jest złym rozwiązaniem z punktu widzenia potrzeb pacjenta. Lokalizacja oraz niewielka ilość lokali wyborczych wymaga od głosującego niejednokrotnie pokonania dużej odległości związanej z dotarciem do wskazanego miejsca.

Zebrania wyborcze różnią się także od aktu wyborczego, do jakiego przywykliśmy. Najczęściej trwają długo, co wymaga wygospodarowania znacznej ilości czasu, z którym szczególnie młodzi farmaceuci będący rodzicami mają problem. A gdy dołączymy do tego fakt mało skutecznej i dość opóźnionej informacji o wyborach, konieczność zapewnienia opieki dzieciom jak również modyfikacja grafiku pracy przekreśla możliwość w nich udziału.

"Rozwiązaniem tych problemów jest umożliwienie oddania głosu zdalnie poprzez kanały informatyczne. Wyeliminowałoby to przytoczone bariery, jak również obniżyłoby koszt takich wyborów, z racji iż są one znacznie tańsze, niż tradycyjne. Takie narzędzie mogłoby w szczególności przekonać do udziału w wyborach wielu młodych farmaceutów, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, jak duży wpływ na ich życie zawodowe ma samorząd aptekarski. Dodatkowo taka forma jest zachęceniem oraz mobilizacją środowiska do aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu izb aptekarskich" - przekonuje petent.

Akt wyborczy musi być jak najbardziej bezpośredni

Kwestię przeprowadzania wyborów do samorządu aptekarskiego w formie zdalnej opisywaliśmy już w 2019 roku.

Czytaj więcej: Wybory do samorządu aptekarskiego są tylko przygrywką do tego co się dzieje później

Do redakcji zgłosili się farmaceuci, którzy opisali przebieg wyborów do samorządu aptekarskiego w swoich okręgach. Wyrazili wiele opinii krytycznych. Jedną z propozycji były wybory w formie korespondencyjnej.

Jak wtedy skomentował to przedstawiciel NRA?

- Jak spojrzymy na ordynację wyborczą większości samorządów zawodowych, wszędzie odbywa się to tak samo, jak u nas. Nigdzie nie ma głosowań internetowych, głosowanie drogą korespondencyjną ma charakter wyjątku - ocenił Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jego zdaniem, zasady są proste: w wyborach ma prawo wystartować każdy, w wyborach ma prawo głosować każdy: - Wybory mają to do siebie, że sam akt wyborczy musi być jak najbardziej bezpośredni. Dajemy wszystkim możliwość wystartowania, zagłosowania. Można też zgłosić swoją kandydaturę korespondencyjnie i w naszej izbie były takie przypadki. Bardzo ważną zasada jest to, że głos oddaje się osobiście. Każdemu kandydatowi dajemy szansę, by mógł się zaprezentować. A każdemu wyborcy możliwość zadania pytań tej osobie.

Głosowanie online bezpieczne epidemicznie

Wracając do petycji, warto zwrócić uwagę na inne uwarunkowania niż dwa lata temu. Chociażby trwającą pandemię.

"Pod uwagę trzeba brać również zagrożenia epidemiologiczne, które jak pokazuje rzeczywistość, są w stanie zmienić oblicza dobrze znanych nam czynności i procedur. Należy z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do formy głosowania z uwzględnieniem rygoru sanitarnego, którego wymagania spełnia głosowanie elektroniczne" - czytamy w petycji.

"Farmaceuci jako grupa zawodowa, w wyniku wprowadzenia cyfrowych rozwiązań, są wyposażeni w metody służące do potwierdzania tożsamości obywatela takie jak profil zaufany czy też podpis kwalifikowany. W takiej sytuacji obawy związane z odpowiednią autoryzacją oddanego głosu byłyby bezpodstawne" - dodaje.

"Mając na uwadze przytoczone argumenty, proszę o opracowanie i wdrożenie narzędzia do zdalnego uczestnictwa w najbliższych wyborach samorządowych do końca 2022 roku" - napisał autor petycji.

Kolejne wybory do samorządu aptekarskiego odbędą się w 2023 roku.

