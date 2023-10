Są problemy z receptami na darmowe leki, ale Ministerstwo Zdrowia nie zdąży poprawić przepisów

Od 1 września osoby niepełnoletnie oraz seniorzy powyżej 65. roku życia mogą korzystać z programu tzw. bezpłatnych leków

Recepty na bezkosztowe medykamenty nie wystawi lekarz podczas wizyty prywatnej

Problem z uzyskaniem specjalnej recepty mają też pacjenci z centrów zdrowia psychicznego i opuszczający oddziały psychiatryczne

Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje w tej kadencji zmian w przepisach dotyczących darmowych leków

Darmowe leki? Nie zawsze i nie dla wszystkich

Osoby niepełnoletnie oraz seniorzy po 65. roku życia mogą skorzystać z programu bezpłatnych leków. Nie chodzi jednak o wszystkie produkty lecznicze wystawione przez każdego medyka. I nie w przypadku wystąpienia u uprawnionych osób wszystkich chorób.

Recepty na bezpłatne leki może wystawić:

lekarz POZ lub pielęgniarka uprawniona do wystawiania preskrypcji (mający umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ),

lub uprawniona do wystawiania preskrypcji (mający umowy z ), lekarz AOS lub l ekarz po zakończeniu leczenia szpitalnego (po spełnieniu dodatkowych warunków),

lub l (po spełnieniu dodatkowych warunków), lekarz każdej innej profesji (dla siebie lub bliskiej rodziny).

W polu uprawnień dodatkowych na recepcie medycy muszą zawrzeć adnotację "DZ" (na preskrypcji dla dzieci) lub "S" (dla seniorów).

Ponadto program bezpłatnych leków obejmuje wyłącznie refundowane produkty lecznicze wskazane na liście Ministerstwa Zdrowia przedstawionej na 30 sierpnia br. W wykazie jest większa niż dotychczas liczba leków dostępnych dla seniorów (3789 pozycji) oraz nowa lista leków dla dzieci i młodzieży (2825 pozycji).

Prywatne placówki bez kontraktu z NFZ nie wystawią specjalnych recept

Preskrypcji na bezpłatne leki nie wystawi lekarz podczas wizyty w prywatnej placówce - co może powodować zdziwienie u niektórych pacjentów. I co jest coraz częściej przedmiotem burzliwych dyskusji sektora prywatnego z decydentami.

Okazuje się, że sektor prywatny może ma bowiem istotny udział w wypisywaniu leków z listy refundacyjnej osobom poniżej 18 r.ż. i powyżej 65 r.ż. Polityka Zdrowotna zapytała Centrum e-Zdrowia o to, ile tego typu recept zostało wystawionych w 2022 r. i w jakich placówkach. Okazuje się, że z ponad 30 mln recept, 18 mln wystawiono w ramach porad udzielanych ze środków publicznych (na NFZ). Oznacza to, że blisko 12 mln recept (ok. 40 proc. wszystkich) zostało wystawionych podczas wizyt prywatnych.

Temat dyskryminacji pacjentów z prywatnych gabinetów poruszał również Rmf24.pl. W odpowiedzi na pytania serwisu rzeczniczka prasowa Ministerstwa Zdrowia Iwona Kania wskazała, że są prywatne przychodnie, które podpisują kontrakt z NFZ. Warto zatem, aby pacjent ustalił w rejestracji, czy dana placówka może wystawiać specjalne recepty na bezpłatne leki.

- Regulacje prawno-finansowe nie pozwalają w tym momencie na procedowanie tego typu umów w placówkach niepaństwowych - tak Iwona Kania wyjaśniała, dlaczego recept na bezpłatne leki nie mogą wypisywać prywatne podmioty lecznicze bez umowy z NFZ.

Wykluczeni pacjenci z niektórych oddziałów. MZ: trzeba zmienić ustawę

Niektóre placówki posiadające umowy z NFZ także mogą mieć kłopot z wystawieniem recept "Dz" i "S". Lekarka Anna Bazydło, rezydentka psychiatrii, zauważyła na łamach Prawo.pl, że w ramach reformy psychiatrii rozwój psychiatrii został oparty na centrach zdrowia psychicznego.

– Jednak ich pacjenci nie otrzymają leków bezpłatnych od lekarzy, którzy ich tam prowadzą – zaznacza nasza rozmówczyni. Leków bezpłatnych nie otrzymają również pacjenci, opuszczając oddział psychiatryczny.

Brak możliwości wystawiania specjalnych preskrypcji dotyczy także m.in. lekarzy zatrudnionych w hospicjach i hospicjach domowych czy lekarzy realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zapytaliśmy resort zdrowia, czy planowane jest rozszerzenie listy medyków uprawnionych do przepisywania bezpłatnych leków. Od przedstawicieli biura komunikacji MZ usłyszeliśmy, że obecnie nie ma możliwości włączenia innych lekarzy do uzyskania takich uprawnień. W tym celu byłaby konieczna zmiana ustawy, która rozszerzyła katalog osób uprawnionych do programu bezpłatnych leków.

- Z uwagi na kalendarz parlamentarny, na pewno nie nastąpi to podczas tej kadencji sejmu - przyznają pracownicy MZ.

Prawnicy: z przepisów nie wynika zawężenie do wskazań refundacyjnych

Prawnicy zajmujący się ochroną zdrowia zwracają uwagę na jeszcze jedną wątpliwość. Chodzi o zawężenie przepisywania bezpłatnych leków wyłącznie przy stwierdzeniu u pacjentów jednostek chorobowych, które uzasadniają przyznanie refundacji przy ordynowaniu określonych leków.

Przykład: u 70-letniego pacjenta stwierdzono nerwoból po przebytym półpaścu. Lekarz zaordynował zastosowanie amantadyny (Viregyt K). W takim przypadku chory będzie musiał w całości zapłacić za lek. Gdyby jednak u tego samego pacjenta wykryto chorobę Parkinsona bądź dyskinezę późną (czyli wskazania objęte refundacją), wówczas lekarz mógłby zawrzeć adnotację "S" na recepcie. W takiej sytuacji chory bezkosztowo odbierze lek w aptece.

Adwokat Karol Korszuń, partner w kancelarii Fairfield, w serwisie Prawo.pl stwierdza, że przepisy regulujące wydawanie bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów nie przewidują, aby u tych pacjentów musiano stwierdzić jednostkę chorobową wskazaną przy danym leku na liście refundacyjnej. Według prawnika takie ograniczenie funkcjonuje zatem wyłącznie na podstawie tego, co MZ napisał na swojej stronie internetowej, nie zaś w przepisach prawa.

Przedstawiciele resortu zdrowia nie zgadzają się z taką oceną. Podkreślają, że obowiązujące zasady są analogiczne do tych, obowiązujących wcześniej w ramach programu bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 r.ż.

