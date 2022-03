Rynek medycznej marihuany wart miliardy. Państwo wprowadza monopol, biznes protestuje

Zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawą konopi w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego będą mogły zajmować się instytuty badawcze nadzorowane przez ministra rolnictwa

Medyczna marihuana. Intratny biznes przyciągnie innych?

2 marca 2022 roku senatorowie z komisji zdrowia rozpatrzyli nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jej celem jest zapewnienie możliwości prowadzenia upraw i zbioru ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego, przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych, a także uregulowanie zasad prowadzenia tych upraw i zbiorów.

Zgodnie z ustawą, uprawą konopi w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego będą mogły zajmować się instytuty badawcze nadzorowane przez ministra rolnictwa.

Pierwszym, który wyraził chęć prowadzenia takiej działalności, jest poznański Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

- Chcemy, żeby lek był dostępny dla pacjentów i w miarę jak najtańszy. Ale żeby ten cel był spełniony, to wszystko musi być zgodnie z prawem od momentu zasiewu, po ostatecznie wytworzony lek, pod nadzorem i pod kontrolą. Obecni Instytut wskazany jako jedyny zainteresowany uprawą konopi, nie spełnia jeszcze wymogów GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej - przyp. red.) - zauważyła przewodnicząca komisji, Beata Małecka-Libera.

Przedstawiciele resorów: zdrowia i rolnictwa, wskazali, że w pierwszej kolejności muszą wejść w życie przepisy właśnie procedowanej ustawy. To otwiera drogę do otrzymania niezbędnych zgód.

- Po wejściu w życie ustawy, Instytut musi uzyskać zgodę GIF na uruchomienie uprawy. Po spełnieniu wymogów i uzyskaniu zgody, kolejnym etapem jest nadzorowana i zgodna z GMP uprawa, by ten surowiec mógł być dostarczony do aptek lub do producentów w celu przygotowania leku - mówił wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

- Jak będzie możliwość ustawowa produkcji, to być może kolejne ośrodki i Instytuty poczują się zachęcone, szczególnie jeśli będzie intratny przychód z tej działalności - dodał.

Anna Gembicka, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa, przyznała, że Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich nie jest obecnie jedynym, który się zgłosił:

- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin jest również zainteresowany produkcją tego surowca farmaceutycznego. Myślę, że wraz z wejściem w życie ustawy, kiedy pozostałe instytuty zobaczą, jak to wygląda, okażą zainteresowanie. Dysponują odpowiednim areałem.

Wytwarzanie marihuany to działalność biznesowa

Działalność instytutów ma polegać na tym, że będą produkować surowiec farmaceutyczny. Co ma się z nim dziać dalej?

- Instytut nie będzie produkował leków, ale będzie dostarczał surowiec, który będzie przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Odbiorcami tego surowca będą mogli być przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi lub podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w tym szpitale - wyjaśniała minister Gembicka.

Obecnie uprawa konopi nie jest w Polsce dopuszczona. - Dopiero w momencie przyjęcia ustawy, Instytut ruszy z pracami w zakresie uzyskania zgód, spełnienia wymogów i podpisania umów z różnymi podmiotami z branży farmaceutycznej. Do Instytutu już takie podmioty się zgłaszają - podkreślała.

Kiedy pierwsze surowce trafią na rynek? Zgodnie z informacją resortu zdrowia, pod koniec tego roku lub na początku przyszłego będzie możliwe uzyskanie pierwszego surowca.

Jak przypomniał wiceminister Miłkowski, to nie resort zdrowia ustala ceny produktów. Uprawa i wytwarzanie surowca, a następnie produkcja leków to działalność biznesowa.

- Planujemy, że Instytut badawczy będzie mógł sprzedawać surowiec farmaceutyczny do producentów leków, którzy zarejestrują swój lek na bazie tego surowca. Wtedy ewentualnie taki lek będzie mógł być dostępny w programach lekowych lub w refundacji aptecznej - przyznał.

Branża konopna: monopol nie jest dobry

Godzinę przed posiedzeniem senackiej komisji zdrowia obyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Lekowego i Rynku Aptecznego w Polsce.

Podczas posiedzenia zaprezentowana została ekspertyza Forum Prawo dla Rozwoju autorstwa Macieja Flisa, dotycząca krajowej produkcji konopi medycznych. Głos zabierali też przedstawiciele firm, które zajmują się uprawą, przetwarzaniem i dystrybucją produktów konopnych.

To, czego najbardziej się obawiają, to monopol poznańskiego Instytuty czy innych podmiotów, podległych resortowi rolnictwa. Środowisko postuluje o wprowadzenie koncesji na działalność konopną dla zainteresowanych firm.

Kwestionują też zapowiedzi Instytutu, że jest przygotowany do takiej działalności. Ich zdaniem, również zakładana cena nie jest realna.

Obecnie cena 1 grama suszu leku konopnego to około 70 zł. Jak oszacował Instytut Roślin Włóknistych i Zielarskich z Poznania, będzie w stanie wyprodukować surowiec w cenie ok. 30 zł za 1 gram marihuany.

Przedstawiciel grupy firm, które zajmują się uprawą, przetwarzaniem i dystrybucją produktów konopnych, Przemysła Lahuta, opisał, jakie przygotowanie jest potrzebne do prowadzenia działalności.

- Kiedy słyszę informację, że Instytut może dostarczyć tonę, to znaczy, że jest w stanie zrobić hektar upraw. Ale w jakim standardzie? Polowym? Lampowym? Mieszanym? Szklarniowym? Ustawa w obecnym kształcie nie poprawia sytuacji pacjentów w Polsce, tylko poprawia sytuację jednej, dwóch jednostek publicznych, które mają wyobrażenie o tym, jak prowadzić biznes - mówił.

Wskazał chociażby na kwestię szklarni, które muszą być dostosowane do produkcji medycznej marihuany. Ta produkcja zaś musi mieć powtarzalne parametry, standaryzację, wymaga odpowiedniego spreparowania surowca i odpowiednich warunków do przechowywania, w tym w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

- To nie jest kwestia, którą zrobi ktoś, kto zajmuje się rolnictwem, bo to nie jest kwestia rolnicza. Największym problemem jest wyobrażenie, że to kosztuje milion złotych. Zrobienie tego biznesu to są grube miliony złotych. Wystartowanie z takimi szklarniami, to między 20 a 50 mln zł, w zależności od jakiego etapu się startuje.

Jego zdaniem, biznes konopny w zakresie medycznej marihuany nie powinien polegać na ograniczeniu konkurencji i wolnego rynku.

MZ: obecnie marihuana nie jest tania

- Moim zdaniem należałoby wprowadzić po prostu zliberalizowanie tego przepisu, czyli stwierdzenie, że konopie inne niż włókniste można w Polsce uprawiać i wymagana jest koncesja. Wtedy dopiero można mówić, że o tym, że jest realna konkurencja i nie jest doprowadzona do monopolu, który i tak upadnie, bo będzie prowadzony przez osoby, które nie mają wyobrażenia o tym, jak konstruować tego typu biznesy - mówił Przemysław Lahuta.

Czynnik kwestionowania opłacalności tego biznesu w zaproponowanej w ustawie formie pojawił się też na komisji zdrowia. Przekonywano, że produkcja jest trudna, ryzykowna i nie ma możliwości, by uzyskać tak niską cenę, jak podał Instytut.

Co na to wiceminister Miłkowski? - Pojawiają się głosy, że to nie jest opłacalne, że nie ma sensu, by Polska angażowała się, bo to jest drogie i trudne. Mamy obecnie rynek farmaceutyczny dobrze reprezentowany przez polskie przedsiębiorstwa, pomimo że rynek jest trudny i wymagający. Polskie przedsiębiorstwa sobie dobrze radzą. Nie bałbym się o to, że nie ma sensu w Polsce tworzyć takiej działalności, tylko dlatego, że inne firmy zrobią to dużo taniej i lepiej. Widzimy, że te produkty aktualnie wcale nie są tanie i jeśli mamy zapewnienie Instytut i biznesplan, że cena będzie niższa, to uważamy ten kierunek za słuszny.

Szacuje się, że w 2028 roku wartość rynku medycznej marihuany w Polsce może osiągnąć nawet 2 mld euro.

