Ruszyły wybory do samorządu aptekarskiego. Część farmaceutów ma zastrzeżenia, są też obawy o frekwencję

W tym roku odbywają się wybory do rad okręgowych izb aptekarskich oraz wybór delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarski, który odbędzie się w styczniu 2025 roku

Już cztery lata temu pojawił się pomysł przeprowadzenia zdalnych wyborów. Postulat pozostaje aktualny. - Moja wizja następnych wyborów to nowa forma e-wyborów - mówi dr Justyna Kaźmierczak, prezes Czwartej Apteki Zdrowit

Dziś blokują nas przepisy w zakresie e-wyborów. W ustawie o izbach aptekarskich jest mowa o osobistym głosowaniu. Wprowadzenie zdalnych wyborów wymagałoby zmiany przepisów ustawowych, jak i dostosowania regulacji samorządowych, które przyjmuje Krajowy Zjazd Aptekarzy – mówi Marian Witkowski

Zrobienie zdalnych wyborów dla prawie 40 tys. ludzi jest absolutnie niemożliwe w tej chwili. Koszt zrealizowania zdalnych wyborów byłby gigantyczny i wstępnie przekroczyłby milion złotych - dodaje Marek Tomków

Postulat wyborów zdalnych pozostaje aktualny

Część farmaceutów krytycznie ocenia sposób organizacji wyborów do samorządu aptekarskiego jako skomplikowany, nieprzejrzysty i przewlekły, co ma zniechęcać do udziału i przekładać się na niską frekwencję. Pojawiają się też opinie, że zasada głosowania na tzw. listę negatywną - skreślanie z listy nazwisk tych osób, których nie chce się widzieć jako delegatów - pozwala wyeliminować niewygodnych” kolegów - nie wybierasz swoich kandydatów, ale wykreślasz swoich przeciwników.

4 lata temu po wyborach do redakcji zgłaszali się farmaceuci, którzy opisywali nieprawidłowości w swoich okręgach

Kiedy dziś pytam o zarzuty czy system wyborczy służy wyborowi "swoich" i odrzuceniu "niewygodnych", czyli sieciowych, Marek Tomków, wiceprezes NRA odpowiada: - To bzdury. Przeczą temu wyniki i składy rad okręgowych. Są tam przedstawiciele również największych sieci, w tym koordynatorzy. To tworzenie sztucznego podziału. Bzdurą są opowieści o wykreślaniu przeciwników, by zostawić swoich, przy tak niskiej frekwencji. Często było tak, że wchodzili prawie wszyscy kandydaci, bo nie było innych chętnych – dodaje.

Również Marian Witkowski, szef stołecznej OIA podkreśla, że dzisiaj nie ma podziału na farmaceutów sieciowych i indywidualnych: - Mamy jedynie parytety zawodowe, czyli w strukturach organów OIA znajdziemy aptekarzy szpitalnych, zatrudnionych w hurtowniach farmaceutycznych, kierowników aptek ogólnodostępnych a także pracowników i właścicieli aptek. Tylko zbierając problemy od wszystkich grup możemy efektywnie pomagać farmaceutom w wykonywaniu zawodu i w jego rozwoju.

4 lata temu wskazywano, że rozwiązaniem problemu mogłyby być wybory powszechne - głosowanie w lokalu wyborczym, którym mogłoby być na przykład Biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej czynne danego dnia od rana do wieczora. Zaczęły się też pojawiać pomysły przeprowadzenia e-wyborów, z możliwością zdalnego oddania głosu, niezależnie od miejsca pobytu.

Postulat wyborów zdalnych pozostaje aktualny. - Moja wizja następnych wyborów to nowa forma e-wyborów. Chcę zostać delegatem na Krajowy Zjazd Aptekarski i złożyć uchwałę, aby takowe mogły się odbyć - mówi dr Justyna Kaźmierczak, prezes Czwartej Apteki Zdrowit, członek PharmaNET oraz Przewodnicząca Platformy Aptecznej Pracodawców RP, która od lat angażuje się w wybory.

- Kompromisowym rozwiązaniem byłoby także zorganizowanie spotkania w formie hybrydowej: stacjonarnie ze streamingiem i możliwością uczestnictwa i głosowania on-line, przez Internet. W ten sposób każdy z nas będzie mógł wziąć udział w wyborach, bez względu na zobowiązania zawodowe czy prywatne – dodaje.

W ocenie prezes, wybory zdalne można przeprowadzić w oparciu o system rejestru farmaceutów. Wykorzystanie technologicznych rozwiązań daje możliwość zdalnej prezentacji swojej kandydatury i przedstawienia programu. Autoryzacja do wyborów mogłaby się odbywać poprzez prawo wykonywania zawodu, PESEL lub Profil zaufany, którym farmaceuci posługują się na co dzień.

- Wierzę, że e-wybory usprawnią proces oddawania i zliczania głosów oraz przełożą się na większą frekwencję. Poza tym byłby to lepszy czas do poznania delegata, który wcześniej zobowiązany byłby do zaprezentowania siebie - opowiada Justyna Kaźmierczak.

Jak przebiegają wybory do samorządu aptekarskiego

Wybory do struktur samorządowych aptekarzy odbywają się co cztery lata. Rozpoczynają się od zebrań wyborczych w rejonach, które wyłaniają delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Ten etap wyborów ruszył już w marcu w OIA Warszawa. Jesienią (listopad) w Warszawie delegaci wybiorą nowe władze i organy izby okręgowej, a także delegatów na zjazd krajowy. Ten odbędzie się w styczniu 2024 roku. Wtedy poznamy nowe władze Naczelnej Izby Aptekarskiej: prezesa, wiceprezesów, członków Rady, Naczelnego Sąd Aptekarskiego, Komisji Rewizyjnej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego zastępców.

Kandydaci na delegatów są zgłaszani pisemnie lub ustnie na spotkaniu wyborczym. Potem następuje głosowanie.

- Regulamin wyborczy przyjęty przez Naczelną Radę Aptekarską dopuszcza dwie możliwości przeprowadzenia wyborów. Są wybory tradycyjne, papierowe, kiedy głosuje się na tak zwaną listę negatywną, czyli wykreślamy tych, których nie widzimy w roli delegatów. Ale regulamin dopuszcza też przeprowadzenie wyborów elektronicznych i takie wybory odbywają się na przykład w dzielnicach Warszawy. Tu głosujemy na listę pozytywną – opisuje Marian Witkowski.

Kandydaci, którzy stawia się na spotkaniu wyborczym są rejestrowani w systemie elektronicznym. Każdy wyborca przy wejściu na głosowanie dostaje tablet i oddaje głos na swoich kandydatów. W tym roku, w porównaniu do poprzednich wyborów, technika poszła do przodu. Na ekranie tabletu widać całą listę kandydatów, a nie jak w poprzednich latach głosowaliśmy za pomocą pilotów na każde nazwisko.

- Dzięki temu wybory przebiegają bardzo szybko i sprawnie. Maksymalnie 2-3 godziny. Systemy elektroniczne to rewelacyjne rozwiązanie. Oczywiście taka forma wiąże się z koszami. Za jeden dzień pożyczenia sprzętu płacimy około 10 tysięcy złotych, bez względu na liczbę urządzeń do głosowaniach. Dlatego im większy rejon i duża liczba farmaceutów uprawnionych do głosowania, tym wybory elektroniczne są bardziej uzasadnione. W rejonach, gdzie uprawnionych do głosowania jest kilkadziesiąt osób, są przeprowadzane wybory papierowe. O formule przeprowadzania wyborów decyduje rada OIA – wyjaśnia.

Na tę formę z pewną zazdrością spogląda dr Kaźmierczak: - Warszawska Izba Aptekarska poszła krok do przodu. Użycie elektronicznego systemu do głosowania przyspieszyło proces i wyeliminowało błędy. Jest to już duży krok do przodu.

Ale czym innym jest elektroniczny wybór kandydatów, a czym innym e-wybory na delegatów. - Dziś blokują nas przepisy w zakresie e-wyborów. Wybory na delegatów mają charakter wyborów powszechnych i przebiegają zgodnie z przepisami dla takich głosowań. W ustawie o izbach aptekarskich jest mowa o osobistym głosowaniu. Wprowadzenie zdalnych wyborów wymagałoby zmiany przepisów ustawowych, jak i dostosowania regulacji samorządowych, które przyjmuje Krajowy Zjazd Aptekarzy – mówi Marian Witkowski.

Bieżący rok to frekwencja liczona na palcach jednej ręki

Na razie w zakresie zmian legislacyjnych NRA przyjęła uchwałę o zmniejszeniu liczby delegatów na krajowy zjazd. Rosnące koszty i inflacja uderzyły finansowo również w Izby. - Ostatnie wybory kosztowały kilkaset tysięcy. Wiedząc, że koszt wyborów musiałby wzrosnąć o co najmniej 30 procent, zapadła decyzja o zmniejszeniu liczby delegatów. Jeden przypada na 125 członków danej izby okręgowej. Wcześniej był 1 na 100. W sumie władze NRA będzie wybierać 320 reprezentantów. 4 lata temu było ich 350 – wylicza Marek Tomków.

Również Marian Witkowski, który jest skarbnikiem NRA, mówi o organizacji Krajowego Zjazdu Aptekarzy: - Liczba delegatów rośnie z kadencji na kadencję, a to w konsekwencji pociąga za sobą wciąż rosnące koszty organizacji takiego wydarzenia. Co ma szczególny wydźwięk teraz w okresie wciąż rosnącej inflacji. Jak myślę o kosztach przyszłorocznego zjazdu krajowego, który odbędzie się w styczniu, to jestem lekko zatrwożony.

Decyzja już spotkała się z krytyką części środowiska. - Słyszymy, że to ograniczenie demokracji. Była propozycja oponentów, by nie zmniejszać liczby delegatów, ale zlikwidować część izb. To nie byłoby ograniczenie demokracji? Na zjazdach okręgowych widzimy, że nie ma wystarczającej liczby chętnych, żeby zostać delegatami na zjazd okręgowy. A martwimy się, że nie będzie 400 delegatów z kraju? To brak logiki – mówi Marek Tomków.

W jego ocenie, to koszty są m.in. powodem, dla którego dzisiaj nie odbędą się e-wybory: - Zrobienie zdalnych wyborów dla prawie 40 tys. ludzi jest absolutnie niemożliwe w tej chwili. Koszt zrealizowania zdalnych wyborów byłby gigantyczny i wstępnie przekroczyłby milion złotych. To jest ogromna operacja logistyczno-techniczna, której świadomości nie mają ci, którzy ją proponują. Jak dotąd żaden samorząd ich w ten sposób nie przeprowadza, wiedząc, że to w znaczący sposób nie podniesie frekwencji. Takie hasła to jedynie propozycja bez żadnej głębszej refleksji nad szczegółami i możliwościami.

Ogromnym problemem jest też niska frekwencja w wyborach. W zależności od rejonu zazwyczaj nie przekracza kilku, kilkunastu procent. – Dane te stale analizujemy. Bieżący rok to frekwencja liczona na palcach jednej ręki. W rejonie wyborczym Warszawa - Centrum na 1153 farmaceutów uprawnionych do głosowania udział wzięło 39 osób, czyli niewiele ponad 3 procent. Do zdobycia było 29 mandatów. Zgłosiło się 33 kandydatów na delegatów. Odpadły tylko 4 osoby – opisuje Marian Witkowski. Dodaje, że w pozostałych rejonach wyborczych jest niewiele lepiej.

Z tego co mówi dr Kaźmierczak, trochę drgnęło na Śląsku: - W tym roku na głosowanie w jednym z okręgów wyborczych przyszło 86 osób, ubiegłym razem było 40 osób, ale 8 lat temu nieco ponad 20 osób. Wzrost tej frekwencji mnie cieszy, bo widzę, że ci ludzie chcą zaistnieć. Sprzyja też temu to, co się dzieje wokół w farmacji.

Łatwość krytykowania z tzw. drugiego rzędu

Jednak obie strony powodów tej słabej frekwencji upatrują gdzie indziej.

Justyna Kaźmierczak: - W zebraniach stacjonarnych uczestniczy niewielki odsetek - zaledwie kilka, kilkanaście procent farmaceutów uprawnionych do głosowania. Fizyczny udział w spotkaniu jest bardzo utrudniony.

- Alternatywą jest zamknięcie apteki na czas wyborów. Ale jeśli apteka pełni w danym dniu dyżur lub jest zobowiązana przez właściciela budynku do utrzymania określonych godzin otwarcia, co jest częste w przypadku aptek w centrach handlowych czy przy przychodniach, to ogranicza możliwości. Informacja o terminie wyborów powinna być podawana minimum półtora miesiąca wcześniej. Wtedy firma ma możliwość zorganizowania zastępstwa farmaceutów z innego regionu. Zebranie stacjonarne łączy się także z koniecznością dojazdu na miejsce spotkania, często kilkadziesiąt kilometrów, co również może być dyskryminujące i wykluczać osoby mniej mobilne z udziału w wyborach – wymienia przeszkody.

Dodaje: - Czas pandemii COVID-19 pokazał, że wszelkie zebrania, szkolenia, konferencje i głosowania z powodzeniem mogą się odbywać w formie zdalnej. W marcu 2020 roku w formie zdalnej został już zorganizowany zjazd sprawozdawczy wraz z elektronicznym głosowaniem w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej, co dobitnie pokazuje, że zdalne wybory w samorządzie aptekarskim są możliwe.

Marek Tomków odpiera te zarzuty: - Wybory są przeprowadzane prawidłowo. Terminy są podawane z wyprzedzeniem. Każdy ma możliwość udziału, ponieważ wybory odbywają się zazwyczaj po godzinach pracy aptek. Odbywają się w pewnym promieniu od miejsca zamieszkania. Każdy ma prawo przyjść. Problemem jest raczej to, że wiele osób nie chce przyjść. Wybory odbywają się raz na cztery lata. Naprawdę nie znajdziemy dwóch godzin, żeby w nich uczestniczyć?

- Mit, że wybory zdalne znacznie zwiększyłyby frekwencję, został już zweryfikowany. W ostatnim czasie zostało przeprowadzonych zdalnie kilkadziesiąt zjazdów, z udziałem wąskiej grupy uczestników, bo raptem około 100 na daną izbę. Okazywało się, że te zdalne zjazdy w żaden sposób nie poprawiały frekwencji. Opowieści, że byłaby wielokrotnie większa, gdyby mogły być zdalnie, są w tym przypadku niepotwierdzone – dodaje.

- Od bardzo dawna zastanawiamy się, w jaki sposób dotrzeć do osób, by ich zainteresowanie pracami samorządu było większe. W ciągu ostatnich lat zostało dużo zrobione, jeżeli chodzi o politykę informacyjną, udział farmaceutów w mediach, o pokazywanie tego, co się dzieje. Ktoś musi być adwokatem tych zmian. Każdy farmaceuta ma okazję na bieżąco obserwować to, co robi samorząd. Każdy też ma prawo do krytyki, ale ona ma sens wtedy, gdy ktoś jest w stanie zaproponować coś wartościowego - podkreśla.

Również Marian Witkowski zwraca uwagę na problem braku responsywności środowiska na informacje wychodzące z izb: - Szczególnie wybory pokazują, że można komunikować na wiele sposobów, a na koniec farmaceuta przyjdzie i spyta: Dlaczego nic nie wiedziałem o wyborach? Wybory komunikujemy wieloma kanałami: przez stronę internetową, przez mailing, na FB OIA oraz na IN OIA Mamy również na stronie strefę farmaceuty, w której każdy nasz farmaceuta posiada indywidualne konto, na którym zamieściliśmy informację, do jakiego rejonu wyborczego przynależy oraz kiedy i gdzie odbywa się jego spotkania wyborcze. To też nie w pełni jest wykorzystywane przez farmaceutów. Statystycznie tylko około 20 procent członków izby reaguje na komunikację elektroniczną.

Zwraca też uwagę na niechęć do angażowania się w prace samorządu, a jednocześnie łatwość krytykowania z tzw. drugiego rzędu: - Szczególnie, że delegat na Zjazd, który nie chce wchodzić w skład organów OIA obowiązków zbyt wielu nie ma. Wymagana jest jedynie obecność raz do roku na spotkaniu sprawozdawczym i ocena funkcjonowania poszczególnych organów Izby pomiędzy obradami Zjazdu jako najwyższego organu samorządowego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.