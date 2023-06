Rusza procedowanie ustawy refundacyjnej. Jest data posiedzenia komisji zdrowia

W przyszłym tygodniu sejmowa komisja zdrowia zajmie się projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków

Projekt dotyczy m.in. zmiany sposobu tworzenia budżetu na refundację leków

Ma zostać wprowadzona instytucja Partnera Bezpieczeństwa Lekowego

Pierwsza od dekady nowelizacja ustawy refundacyjnej

5 lipca 2023 (środa) o godz. 12:30 odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

To będzie pierwsza duża nowelizacja ustawy po ponad 10 latach jej obowiązywania.

Projekt dotyczy zmiany sposobu tworzenia budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wprowadzone zostaną ponadto nowe instytucje prawne, które mają zwiększyć produkcję leków lub substancji czynnych w Polsce, a w konsekwencji wzmocnić bezpieczeństwo lekowe.

Planowane są również przepisy, które zabezpieczą dostępność produktów refundowanych dla pacjentów i dla kobiet w okresie połogu, które będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki.

Nastąpią też zmiany w zakresie marż hurtowych i aptecznych, w tym m.in. limit marży minimalnej w wysokości 50 groszy, kwotowy limit 150 zł marży na leki w refundacji aptecznej oraz 2 tys. zł marży maksymalnej na leki objęte sprzedażą do szpitali.

Jest też propozycja upoważnienia ministra zdrowia do wydania decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, w tym leku o kategorii dostępności OTC, który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego.

Zgodnie z przepisem minister będzie mógł wydać decyzję o objęciu refundacją nawet dla leku OTC po spełnieniu przez niego pewnych warunków. Będzie zlecał prezesowi AOTMiT przygotowanie wykazu takich leków, a po konsultacjach konsultantów i RPP, będzie publikował listę leków na podstawie powyższego wykazu i informował podmioty odpowiedzialne, których leki znajdują się na tej liście, o możliwości złożenia wniosku refundacyjnego.

Zaplanowano również obowiązek dostarczania leków Rx, zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski, w równej ilości do co najmniej 10 hurtowni, których zakres działalności nie zawiera ograniczeń asortymentu, z największym udziałem obrotu z aptekami ogólnodostępnymi pod względem liczby transakcji, w ilości koniecznej do zabezpieczenia pacjentów.

Kolejna istotna propozycja to odejście od recepty rocznej i zmniejszenie o połowę limitu leków przepisywanych jednorazowo. Pacjentowi będzie można przepisać jednorazowo na recepcie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, niezbędną pacjentowi do maksymalnie 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania albo sposobu stosowania.

Lekarz będzie mógł wystawić maksymalnie 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie okresu 180 dni stosowania.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.