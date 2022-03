Rosja: kryzys lekowy i początek masowej depresji. Sankcje Zachodu paraliżują rosyjski rynek aptek

W Rosji zaczyna brakować podstawowych leków. To m.in. efekt sankcji wprowadzonych przez Zachód na ten kraj po inwazji na Ukrainę

W aptekach zaczęło brakować m.in. leków przeciwzapalnych, hormonalnych czy antydepresyjnych

Brakuje też insulin i leków stosowanych w chorobach tarczycy. Niektórzy próbują sprowadzić produkty z Białorusi i Gruzji

W rosyjskich aptekach kończą się podstawowe leki

​Zapotrzebowanie na niektóre leki w Rosji wzrosło dziesięciokrotnie - informuje RMF24.pl, cytując słowa ministra zdrowia Federacji Rosyjskiej Michaiła Muraszko. W aptekach zaczęło brakować m.in. leków przeciwzapalnych, hormonalnych czy antydepresyjnych.

A tych ostatnich, jak się okazuje, Rosjanie potrzebują teraz więcej.

Według "The Moscow Times", od początku inwazji Rosji na Ukrainę i wynikające z tego zachodnie sankcje, wielu Rosjan zgłasza narastający niepokój i depresję. Od 28 lutego do 6 marca sprzedaż dostępnych bez recepty leków przeciwlękowych i antydepresantów wzrosła czterokrotnie, co w gazecie "Kommersant" nazwano "początkiem masowej depresji".

Oprócz niepokoju związanego z wojną, rozległe zachodnie sankcje zakłóciły podaż leków lub spowodowały gwałtowny wzrost ich cen. Pojawiły się doniesienia o panice i kupowaniu leków na zapas. Jak opowiada pacjentka z chorobą afektywną dwubiegunową, z powodu sankcji leki, które musi brać, przestały być importowane do Rosji. Najpierw podrożały o 30-40 procent, teraz całkowicie zniknęły.

W następstwie sankcji karnych nałożonych przez Zachód, w rosyjskich aptekach kończą się podstawowe leki. Rosjanie ustawiają się w kolejkach przed aptekami, żeby kupić niezbędne lekarstwa.

Chociaż większość międzynarodowych firm farmaceutycznych nie ogłosiła oficjalnie całkowitego zawieszenia dostaw do Rosji, niektóre korporacje, takie jak amerykański producent leków Lilly, zdecydowały się ograniczyć swoją działalność i ograniczyć dostawy do leków potrzebnych w nagłych stanach chorobowych, takich jak nowotwory i cukrzyca. Wszelka inna sprzedaż produktów, które "nie są niezbędne”, została zawieszona.

Z kolei szwajcarski koncern farmaceutyczny Novartis i francuska firma Sanofi, zdecydowały o zakończeniu naboru nowych pacjentów do trwających w tym kraju badań klinicznych. W oświadczeniu opublikowanym 23 marca br. francuska firma wskazała, że ​​nie przestanie dostarczać do Rosji leków i szczepionek ratujących życie.

Główną przyczyną obecnego kryzysu leków jest to, że sankcje karne odcięły rosyjskie banki od międzynarodowego systemu finansowego, przez co apteki w kraju nie są w stanie opłacić dostaw. Są też problemy z logistyką, ponieważ niektóre firmy żeglugowe, takie jak największy gracz na rynku Maersk, zawiesiły wszystkie przewozy ładunków do i z Rosji.

Brakuje insulin i leków hormonalnych

Rosyjska gazeta "Wiedomosti" poinformowała, że ​​rosyjscy lekarze borykają się z niedoborem ponad 80 leków, powołując się na ankietę wśród 3317 lekarzy. Ci wskazują na problemy z dostępnością do leków przeciwzapalnych, gastroenterologicznych, przeciwpadaczkowych, przeciwdrgawkowych, a także antydepresyjnych i przeciwpsychotycznych.

India Today przeszła przez apteki w sercu Moskwy tylko po to, by dowiedzieć się, że niektórych podstawowych leków wymienionych w publikacji Vedomosti rzeczywiście brakowało. Strony internetowe aptek również wskazują, że leki te nie są dostępne.

Wobec braku zapasów apteki wprowadziły nowe zasady - sprzedają tylko jedno opakowanie na osobę.

Zaczynają się też problemy z zaopatrzeniem w insuliny. Jak podała rosyjska "Nowaja Gazeta", ceny insuliny i innych leków na cukrzycę wzrosły o prawie 20 procent. Również pacjenci z chorobami tarczycy mają problem z lekami. Znalezienie tyroksyny jest prawie niemożliwe. Lek jest również niedostępny w aptekach internetowych.

Pacjenci stojący w kolejach do aptek opowiadają, że desperacko szukają tych leków w sąsiednich regionach, a nawet na dalekim wschodzie Rosji. Niektórzy próbowali znaleźć i sprowadzić Euthyrox z Białorusi i Gruzji.

Według informacji zagranicznych mediów nie brakuje natomiast preparatów w leczeniu raka. Żadna z międzynarodowych firm farmaceutycznych nie wstrzymała dostaw niezbędnych leków do leczenia chorób onkohematologicznych.

Tymczasem rosyjski resort zdrowia zapewnia, że wzrost popytu na leki już się ustabilizował i nie ma problemów z dostępem do niezbędnych produktów. Szef resortu Michaił Muraszko powiedział, że nie ma problemów z produkcją i dostawą leków. Ministerstwo stworzyło system monitorowania, aby rozwiązywać pojawiające się problemy producentów i dystrybutorów leków i wyrobów medycznych.

