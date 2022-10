Rewolucyjne zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Nowa lista leków refundowanych

Od 1 listopada 2022 roku cztery nowe substancje będą refundowane w programie leczenia stwardnienia rozsianego

Powstaną też dwa nowe programy lekowe: leczenia pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków i leczenia wspomagającego zaburzenia cyklu mocznikowego

Zmiany dotyczą też programu leczenia chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry

Zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2022 roku.

Duże zmiany zachodzą w programie leczenia stwardnienia rozsianego (B.29). W programie będą refundowane nowe substancje:

siponimod (Mayzent)

ponesimod (Ponvory)

ozanimod (Zeposia)

ofatumumab (Kesimpta)

Zmianie ulega też zapis programu lekowego:

1) postać rzutowo - remisyjna (RRMS) w I linii leczenia: interferon beta-1a, interferon beta-1b, peginterferon beta-1a, octan glatirameru, fumaran dimetylu, teryflunomid, ozanimod, ponesimod, ofatumumab;

2) postać rzutowo - remisyjna (RRMS) w II linii leczenia: okrelizumab, fingolimod, natalizumab, alemtuzumab, kladrybina;

3) szybko rozwijająca się, ciężka postać choroby (RES RRMS ): fingolimod, natalizumab, alemtuzumab, kladrybina;

4) postać pierwotnie postępująca (PPMS): okrelizumab;

5) postać wtórnie postępująca (SPMS): interferon beta-1b, siponimod

Zmiany obejmują też program leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi. Obok finansowanych dotychczas: ewolokumabu (Repatha) i alirokumabu (Praluent), dojdzie nowa substancja - inclisiran (Leqvio).

Schemat dawkowania nowego leku zakłada podanie substancji w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym podawanym: po raz pierwszy, ponownie po 3 miesiącach, a następnie co 6

miesięcy.

Powstaną też dwa nowe programy

program leczenia pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków B.139 oksodotreotydem lutetu Lu-177 (Lutathera).

program leczenia wspomagającego zaburzenia cyklu mocznikowego B.140 fenylomaślanem glicerolu (Ravicti).

Nowe wskazania

Zmiany dotyczą też programu leczenia chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry. Dotychczas refundowany był dupilumab. Dochodzą dotychczas refundowane w innych wskazaniach:

upadacytynib (Rinvoq)

baricytynib (Olumiant)

Resort zdrowia prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 19.10.2022 r. (środa) do końca dnia.

