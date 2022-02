Resort zdrowia łagodzi wymagania dla aptek testujących na COVID-19. Rozporządzenie MZ

Resort zdrowia przyznaje: jest mała liczba aptek, które zgłosiły się do testowania w kierunku COVID-19

Żeby to zmienić, Ministerstwo Zdrowia zaproponowało złagodzenie wymogów dla aptek, które chciałyby przystąpić do testowania

Testy będzie można wykonywać dodatkowo w izbie ekspedycyjnej – bez konieczności wydzielania w niej przestrzeni stanowiącej pokój opieki farmaceutycznej oraz w komorze przyjęć

Szczepienia w izbie ekspedycyjnej i komorze przyjęć

Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw skierowano znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Jak napisano w uzasadnieniu, potrzeba wydania tego rozporządzenia "jest podyktowana faktem niewielkiej liczby aptek prowadzących badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2, które dobrowolnie zgłosiły się do tego przedsięwzięcia oraz zbyt niskim tempem wzrostu tej liczby".

By wpłynąć na właścicieli aptek, by chętniej testowali w kierunku COVID-19, resort zaproponował, żeby badania diagnostyczne mogły być przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych nie tylko w dotychczas przewidzianych do tego pomieszczeniach, tzn. w pokoju opieki farmaceutycznej lub pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym, ale również (oprócz nich i niezależnie od nich):

bezpośrednio w izbie ekspedycyjnej – bez konieczności wydzielania w niej ograniczonej ściankami działowymi przestrzeni stanowiącej pokój opieki farmaceutycznej

w komorze przyjęć.

Pierwsze z wymienionych pomieszczeń jest brane pod uwagę ze względu na to, że dotychczas i aktualnie, do 1 września 2022 roku w aptekach ogólnodostępnych w omawianym pomieszczeniu możliwe jest przeprowadzanie szczepień przeciw COVID-19 lub grypie, co jest zapewniane m.in. dzięki wymogom (i odzwierciedlającym te wymogi procedurom) w przedmiocie zapewniania rozdziału czasowego funkcji pełnionych przez to pomieszczenie.

Zalety wykorzystania komory przejęć do testowania

Z kolei komora przyjęć spełnia oczekiwania jako pomieszczenie umożliwiające przeprowadzanie badań diagnostycznych ze względu na usytuowanie w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu, z czym z kolei wiąże się to, że przeprowadzanie w niej badań diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 pozwoli wyeliminować czynnik w postaci jednoczesnej obecności w jednym miejscu osób chcących poddać się badaniu diagnostycznemu oraz innych osób korzystających ze świadczeń lub usług farmaceutycznych apteki ogólnodostępnej, względnie poddających się szczepieniom.

Ponadto komora przyjęć jest pomieszczeniem, które nie jest w stałym użyciu, jest efektywnie wykorzystywana kilkukrotnie w ciągu dnia. Poza tymi sytuacjami, przeprowadzanie badań diagnostycznych w omawianym pomieszczeniu powinno pozwolić na względnie niezakłóconą pracę apteki, jako pewnej całości.

Dokonano też zmian w zakresie wymaganego wyposażenia, dokonując m.in. podziału na wyposażenie wymagane dla testowania w kierunku SARS-CoV-2 oraz wyposażenie wymagane dla innego rodzaju badań możliwych do wykonywania przez farmaceutę, a także innych przejawów sprawowania opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej.

W odniesieniu do izby ekspedycyjnej oraz komory przyjęć, jako nowych miejsc testowania w aptece ogólnodostępnej w kierunku SARS-CoV-2, będą nadto musiały zostać wprowadzone zasady, jak również opracowane i wdrożone procedury odzwierciedlające te zasady, w zakresie zapewnienia rozdziału czasowego zasadniczych funkcji pełnionych przez te pomieszczenia, oraz ewentualnych dodatkowych ich funkcji jako miejsc przeprowadzania tych badań diagnostycznych.

Analogicznie, jak w przypadku pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego apteki ogólnodostępnej, jako miejsca, w którym dotychczas możliwe było m.in. przeprowadzanie szczepień przeciw COVID-19 lub grypie.

Dodatkowo izba ekspedycyjna wykorzystywana do przeprowadzania badań diagnostycznych, zwłaszcza w kierunku SARS-CoV-2, będzie również musiała zostać doprowadzona do stanu zapewniającego bezpieczeństwo i higienę pracy personelu i pacjentów apteki, po każdorazowym zakończeniu czasu przeznaczonego wyłącznie na przeprowadzanie w tym pomieszczeniu badań diagnostycznych.

Wprowadzono też modyfikację przepisów dotyczącą odpadów medycznych powstałych w wyniku wykonywania przez farmaceutę badań diagnostycznych w ramach opieki farmaceutycznej, a nie wyłącznie szczepień ochronnych przeciw COVID-19 lub grypie. Rozszerzono przepis dotyczący utylizacji odpadów medycznych o odpady po testowaniu.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.