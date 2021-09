Remdesivir. Lek na COVID-19 zbadany na nowej grupie pacjentów

W badaniu III fazy leku Veklury oceniano skuteczność i bezpieczeństwo u pacjentów chorych na covid-19, którzy nie byli hospitalizowani

Lek wykazał statystycznie istotne 87 proc. zmniejszenie ryzyka hospitalizacji związanej z covid-19 lub zgonem z jakiejkolwiek przyczyny do 28 dnia od rozpoczęcia leczenia w porównaniu z placebo

Wyniki badania uzupełniają dane z wcześniejszego badania ACTT-1 przeprowadzonego na grupie ponad tysiąca chorych

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie, z kontrolowanym placebo oceniało skuteczność i bezpieczeństwo leku u pacjentów, którym przez 3 dni podawano lek w postaci dożylnej.

Po leku nie było potrzeby hospitalizacji

562 uczestników badania przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej Veklury lub placebo.

Producent leku, Gilead Science podkreśla, że Veklury wykazał statystycznie istotne 87 proc. zmniejszenie ryzyka pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego, czyli hospitalizacji związanej z covid-19 lub zgonem z jakiejkolwiek przyczyny do 28 dnia od rozpoczęcia leczenia w porównaniu z placebo.

Wyniki wykazały również o 81 proc. zmniejszenie ryzyka drugorzędowego złożonego punktu końcowego w postaci wizyt lekarskich z powodu covid-19 lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny do 28 dnia u uczestników leczonych lekiem Veklury w porównaniu z placebo. W badaniu nie zaobserwowano zgonów w żadnym z ramion w badanym okresie.

Wyniki potwierdzają efekty wcześniejszego badania

Jak podaje European Pharmaceutical Review, stosowanie leku u pacjentów niehospitalizowanych przez trzy dni ma charakter eksperymentalny, a bezpieczeństwo i skuteczność tego zastosowania oraz czas trwania i dawkowania nie zostały ustalone ani zatwierdzone przez żadną agencję regulacyjną na świecie.

W omawianym badaniu profil bezpieczeństwa dla produktu Veklury i placebo był podobny. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi pojawiającymi się u pacjentów otrzymujących preparat były nudności i ból głowy.

Wyniki badania uzupełniają dane z badania ACTT-1 przeprowadzonego na grupie ponad tysiąca chorych, w którym wykazano krótszy czas do wyzdrowienia i mniejsze ryzyko zgonu wśród pacjentów leczonych remdesiwirem w porównaniu do grupy kontrolnej.

Lek zaburza wytwarzanie wirusowego RNA

Lek Veklury (substancja czynna: remdesiwir), jest inhibitorem wirusowej polimerazy RNA. Zaburza on wytwarzanie wirusowego RNA (materiału genetycznego) i tym samym uniemożliwia wirusowi namnażanie się w komórkach. Może to wspomóc organizm w walce z zakażeniem wirusowym i przyspieszyć powrót pacjenta do zdrowia.

Jest obecnie jedynym lekiem zatwierdzonym do leczenia covid-19, wskazanym dla dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych wymagających hospitalizacji.

Jest przeciwwskazany u pacjentów uczulonych na remdesivir lub którykolwiek z jego składników.

