Reklama szczepień na COVID-19 w aptece. 10 tys. zł kary

Właściciel apteki reklamował usługę szczepień przeciwko COVID-19 za pomocą banera. Jego szata graficzna była kolorystycznie tożsama z szatą graficzną sieci aptek

W ocenie inspekcji taka forma przekazu nie była neutralną informacją, ale reklamą

Inspektor farmaceutyczny nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 10 tys. zł

Wielkoformatowa reklama o szczepieniach na COVID-19 w aptece

Za umieszczenie reklamy wielkoformatowej, zawierającej logotyp z nazwą apteki oraz dane adresowe, a także wyróżniającą się informację, że w aptece znajduje się punkt szczepień przeciwko COVID-19, wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na właściciela podmiotu karę. Za złamanie zakazu reklamy aptek do zapłaty ma 10 tys. zł.

Jak podkreślał w uzasadnieniu WIF, szata graficzna banera była kolorystycznie tożsama z szatą graficzną sieci aptek. Ponadto na banerze znalazły się nie tylko informacje o aptece, ale przede wszystkim informacja o tym, iż funkcjonuje w niej punkt szczepień przeciwko COVID-19.

"Są inne sposoby informowania o szczepieniach"

Inspekrtor przypomniał, że są inne sposoby poinformowania pacjentów, że w danej aptece prowadzi się szczepienia.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w komunikacie dotyczącym wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, w którym wykonuje się szczepienia przeciwko Covid-19 zalecił, aby:

w izbie ekspedycyjnej apteki zastosowano procedurę obejmującą m. in, wskazanie dni i godzin przeprowadzania kwalifikacji/szczepień w miejscu widocznym dla pacjenta

kierownik apteki umieścił na drzwiach lub w witrynie apteki informację o wykonywaniu przez aptekę szczepień przeciwko COVID-19.

WIF: ponad funkcją informacyjną przeważa charakter reklamowy

- Z treści zaleceń nie wynika, by udostępnianie informacji o wykonywaniu przez aptekę szczepień zasadne było w jakiejkolwiek innej formie. Zalecenia nie stanowią co prawda norm prawnych wdrożonych ustawą lub aktem wykonawczym, niemniej jednak z uwagi na charakter zalecenia - zdaniem WIF - powinno być ono stosowane we wszystkich placówkach, które wyraziły wolę wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 - uzasadnia Inspektor.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stwierdził więc, że omawiany baner jest materiałem mającym na celu promowanie apteki, nie zaś informacją dotyczącą lokalizacji i godzin pracy oraz szczepień przeciwko COVID-19.

Szczepienie przeciw COVID-19 w aptece. Informacja zamiast reklamy

Informacja zawiera w sobie neutralny przekaz, natomiast wywieszony materiał służy celom reklamowym. Poza tym sposób ekspozycji spornego banera (miejsce publiczne, ogólnodostępne), forma, w jakiej został wykonany jak i gabaryty banera jednoznacznie wskazują, że ponad funkcją informacyjną przeważa charakter reklamowy.

- Informację o lokalizacji i godzinach pracy apteki oraz o realizowaniu w aptece świadczeń w postaci szczepień pacjentów stanowiłaby informacja o neutralnym przekazie, np. umieszczona na drzwiach czy w witrynie apteki, natomiast umieszczona na ulotkach, billboardach czy spotach reklamowych przestaje stanowić informację, a staje się reklamą konkretnej apteki z uwagi na jej formę, przekaz i cel jaki służy jej umieszczeniu tj. dotarcie z ofertą konkretnej apteki do szerszej grupy pacjentów - uważa WIF w Poznaniu.

