Refundując nowe molekuły tak naprawdę oszczędzamy. "To po prostu się opłaca"

Prezes Angelini Pharma Polska: inwestując w nowe molekuły, tak naprawdę oszczędzamy

Starzejemy się jako społeczeństwo, ale możemy być coraz dłużej produktywni, także w starszym wieku. Refundacja nowych molekuł pozwala osobom przewlekle chorym pozostawać dłużej aktywnymi zawodowo, a także realizować się w życiu osobistym, zawierać małżeństwa i zakładać rodziny.

- Przedstawiciele ZUS-u jasno mówią o idących w miliardy oszczędnościach poczynionych w ostatnich 5 latach m.in. dzięki zwiększeniu dostępu do nowoczesnych leków na stwardnienie rozsiane - podkreśla Agnieszka Leszczyńska, dyrektorka generalna i prezeska zarządu Angelini Pharma Polska.

Jeśli spojrzeć - jak proponuje ekspertka - na kolejne, nowe molekuły i to jak, mogą pomagać aktywizować pacjentów bądź ich nie dezaktywować, to inwestycje w refundacje dają państwu kolejne oszczędności. - To po prostu się opłaca - przekonuje.

Od marca br. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje najnowszy lek na padaczkę lekooporną. Nawet 30 proc. spośród wszystkich chorych na padaczkę zmaga się z tą ciężką postacią choroby. Oznacza to, że mają po kilkanaście napadów w miesiącu, przez co najczęściej są niezdolni do pracy.

Jak wskazywała podczas XIX Forum Rynku Zdrowia Leszczyńska, pojawienie się nowej molekuły, o której lancet napisał „the game changer”, uwolniło 50 procent najciężej chorych pacjentów od padaczkowych napadów. Mogą pracować, zakładać rodziny, są to - jak podkreśliła przedstawicielka firmy farmaceutycznej - kolejne oszczędności dla budżetu.

Przytoczyła także przykład, o którym mówił prelegent na jednej z konferencji neurologicznej, mianowicie historii lekarza chorującego na padaczkę lekooporną. - Po przyjęciu leku jest wolny od napadów, dzięki temu w dalszym ciągu praktykuje, przyjmuje pacjentów. W tym także osoby, które mają dokładnie to samo schorzenie co on - opowiadała.

