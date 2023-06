Refundowany lek na receptę po wprowadzeniu na rynek wstrzymany w obrocie. Sprawę bada GIF

GIF wstrzymał obrót lekiem Palifren Long wkrótce po wprowadzeniu go na rynek. Co się stało?

To lek przeciwpsychotyczny, wydawany na recpetę i refundowany

Stosuje się go w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u stabilnych dorosłych pacjentów leczonych paliperydonem lub rysperydonem

GIF wstrzymuje obrót nowym lekiem

GIF poinformował w komunikacie, że wstrzymuje w obrocie na terenie całego kraju lek o nazwie Palifren Long. To zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułkostrzykawce, 150mg, z trzech serii: 4201120 termin ważności: 12.2024

numer serii: DAR4201120 termin ważności: 12.2024

numer serii: S000001943 termin ważności: 05.2025

numer serii: 4300099 termin ważności: 05.2025

Podmiotem odpowiedzialnym jestAdamed Pharma S.A.

Jak uzasadnia GIF, wpłynęła do inspektoratu informacja z Narodowego Instytutu Leków, wykonującego ekspertyzę badawczą wprowadzonego po raz pierwszy do obrotu produktu leczniczego PALIFREN LONG (Paliperidonum), na temat uzyskania wyniku poza specyfikacją dla parametrów zawartość paliperydonu palmitynianu i analiza wielkości cząstek. Produkt został skierowany do badań decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego wydaną w związku z pierwszym wprowadzeniem produktu leczniczego do obrotu.

Podejrzenie wady jakościowej do wyjaśnienia

Jest podejrzenie wystąpienia wady jakościowej, dlatego GIF zdecydował o wstrzymaniu w obrocie na terenie całego kraju obecnych w sprzedaży serii leku do czasu zakończenia działań wyjaśniających.

- Z uwagi na obniżoną zawartość substancji czynnej oraz zwiększoną w stosunku do wymagań wartość wielkości cząstek stwierdzone w produkcie, nie można wykluczyć ryzyka dla zdrowia pacjenta wynikającego ze zmniejszonej skuteczności działania leku. Zatem nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego - podał GIF.

- Podmiot odpowiedzialny, który wprowadza po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kilka serii produktu leczniczego, czyni to na własne ryzyko, że w przypadku negatywnego wyniku badań jakościowych chociażby jednej z tych serii, produkt leczniczy (w całości) może zostać objęty działaniami nadzorczymi Głównego Inspektora Farmaceutycznego - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Dlatego lek w całości, a nie tylko dla przebadanej serii, został objęty działaniami nadzorczymi Głównego Inspektora Farmaceutycznego.









