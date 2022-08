Refundacja produktów stomijnych. Co z uprawnieniami 47zn? MZ odpowiada

8 sierpnia mija termin konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie zmian w refundacji wyrobów medycznych na zlecenie

Niektóre propozycje spotkały się z negatywnymi opiniami. Przeciwko zapowiadanym zmiano protestują m.in. stomicy

MZ: proponowane w projekcie rozporządzenia limity (jak i inne zmiany) są na etapie konsultacji społecznych do 8 sierpnia br. i mogą ulec zmianie

Wyroby medyczne. Co jest refundowane?

8 sierpnia mija termin konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie zmian w refundacji wyrobów medycznych na zlecenie. Resort zdrowia zakłada zwiększenie refundacji m.in. aparatów słuchowych, niektórych soczewek czy czujników do monitorowania glikemii. Jednak nie wszyscy chorzy są zadowoleni. Protestują m.in. pacjenci stomijni.

- Projekt nie dość, że przewiduje wysokie dopłaty po stronie pacjenta, to jeszcze wyłącza część wyrobów stomijnych z refundacji - tłumaczyła w rozmowie z "Rynkiem Zdrowia" wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego "POL- ILKO" Dorota Kaniewska.

Dotychczas pacjent miał do miesięcznej dyspozycji: worki stomijne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu, worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiórki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii.

Obowiązywały limity kwotowe:

Ileostomia – 400 zł

kolostomia – 300 zł

urostomia – 480 zł

przetoka ślinowa – 400 zł

Co ma być refundowane?

Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym do 35 szt./ miesiąc

Limit finansowania ze środków publicznych:

Ileostomia - 11,5 zł/1szt. (system jednoczęściowy), 8 zł/1 szt. (dwuczęściowy)

Kolostomia - 8 zł/1 szt. i 6 zł/1 szt.

Urostomia - 13 zł/1 szt. i 11 zł/1 szt.

inne przetoki i stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów - 11 zł/1 szt. worek

+ 10 proc. odpłatność dla pacjentów dorosłych

Płytka stomijna do mocowania worków stomijnych w systemie dwuczęściowym do 8 szt.

Limit finansowania - 20 zł / 1 szt. + 10 proc. odpłatność

Pasta stomijna lub pierścienie uszczelniające do stomii do 15 szt. lub półpierścienie uszczelniające do stomii do 30 szt. (nie dotyczy kolostomii) Ale tylko w przypadku trudnej urostomii lub ileostomii, wymagającej uszczelnienia

Limity finansowania:

50 zł/ pasta stomijna (min. 50g)

25 zł/ pasta stomijna (min. 25g)

6 zł/ 1 szt. pierścień uszczelniający do stomii

3 zł/ 1 szt. półpierścień uszczelniający do stomii

+ 20 proc. odpłatność pacjentów dorosłych i dzieci

Spray (min. 50 ml) 1 szt. lub chusteczki do usuwania przylepca wokół stomii do 30 szt.

Limit finansowania - 30 zł/ 1 szt. spray 1 zł/ 1 szt. chusteczki + 20 proc. odpłatność pacjentów dorosłych i dzieci

W praktyce oznacza to, że na przykład pacjent z kolostomią może nabyć w ramach refundacji worek stomijny w cenie 8 zł, do którego dopłaci 10 procent czyli 0,80 zł. Jeśli będzie chciał kupić worek, który bardziej mu odpowiada, np. w cenie 15 zł, będzie musiał dopłacić różnicę do ceny limitu (15-8=7). W sumie - 7,80 zł.

Pacjenci z grupy 47NZ

Dotychczas pacjenci z dodatkowymi uprawnieniami (kody 47 ZN, DN i ZDN) mogli nabywać produkty w wielokrotności limitu refundacji.

Propozycje resortu zdrowia zakładają, że to uprawnienie nadal będzie dotyczyć osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami. Ale tak jak pozostałych pacjentów, obejmie ich limit finansowania ze środków publicznych oraz odpłatność za wyrób 10 lub 20 procent.

- Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia MZ 1371 dotyczą wszystkich pacjentów, także tych ze specjalnymi uprawnieniami ZN 47. Oznacza to, że limity dopłat na wyroby medyczne stomijne będą miały zastosowanie także do tych pacjentów - odpowiada na nasze zapytanie Jarosław Rybarczyk, główny specjalista w biurze komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

- Pacjentom tym lekarz przepisuje liczbę wyrobów zgodnie ze stanem klinicznym do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania, np. jeśli pacjentowi bez specjalnych uprawnień zaproponowano w rozporządzeniu limit do 35 szt. worków, w cenie 11 zł/1 szt., pacjentowi ze specjalnymi uprawnieniami może przysługiwać większa liczba sztuk worków, zgodnie z ordynacją lekarską. Do każdego worka NFZ dopłaci 11 zł - wyjaśnił.

- Należy podkreślić, że proponowane w projekcie rozporządzenia limity (jak i inne zmiany) są na etapie konsultacji społecznych do 8 sierpnia br. i mogą ulec zmianie - podkreślono też w odpowiedzi.

