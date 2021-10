Refundacja leków: nowe programy lekowe. W tym w chorobie ultrarzadkiej

W listopadowym projekcie listy leków refundowanych kolejne zmiany

Do refundacji wejdą leki stosowane w chorobach rzadkich i ultrarzadkich

Łącznie resort zdrowia sfinansuje terapie w pięciu nowych programach lekowych

W programie B.47 Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej dodano nową substancję tyldrakizumab (Ilumetri)

Do dotychczas refundowanych substancji dołączył tyldrakizumab - selektywny inhibitor interleukiny (IL) -23 p19.

Również program B.70 leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) został uzupełniony nową substancją.



Do dotychczas refundowanych: ranibizumabu (Lucentis) i afliberceptu (Eylea), dodano nową substancję czynną brolucizumab (Beovu)

Nowe programy lekowe

B.121. Leczenie amifamorydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona

Refundowana będzie amifampridina (Firdapse).

Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zespół miasteniczny Lamberta-Eatona to bardzo rzadka choroba autoimmunologiczna wywołana przez autoprzeciwciała skierowane przeciwko zależnym od napięcia kanałom wapniowym w błonie presynaptycznej złącza nerwowo-mięśniowego.

U 90 proc. chorych stwierdza się obecność przeciwciał skierowanych przeciwko presynaptycznym zależnym od potencjału kanałom wapniowym (VGCC).

B.124.Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry

Do refundacji wchodzi dupilumab (Dupixent) - przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi alfa interleukiny 4 (IL-4), hamującym przekazywanie sygnałów za pośrednictwem IL-4/IL-13.

Produkt leczniczy Dupixent jest wskazany do stosowania w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego.

B.125. Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem

Dodano cemiplimab (Libtayo)

Lek w monoterapii lek jest wskazany m.in. do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry, którzy nie kwalifikują się do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radykalnej radioterapii.

B.126.Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatowego nerek

Do refundacji wchodzi tolwaptan (Jinarc).

Częstość choroby oceniana jest na 1:400 do 1:1000 żywych. wykrywana jest najczęściej między 10. a 30. r.ż. i odpowiada za 5-15 proc. przypadków schyłkowej niewydolności nerek wymagającej leczenia nerkozastępczego.

Częstość występowania autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek szacuje się w krajach Unii Europejskiej na 4 przypadki na 10 tys. osób co oznacza, iż choroba ta spełnia kryteria choroby rzadkiej (zgodnie z definicją choroba rzadka występuje nie częściej niż u 5 osób na 10 000 przypadków).

B.127 Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną

Refundacyjny będzie eltrombopag (Revolade).

Dotychczas lek był refundowany w dwóch innych programach:

B.97 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną

B.98 Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną

Nowym wskazaniem jest postać ciężka anemii aplastycznej.

Anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna) to niewydolność szpiku powstała w następstwie jego hipoplazji lub aplazji, prowadząca do pancytopenii. Zapadalność roczną szacuje się na

2-6/1 mln.

Szczepionka przeciwko HPV i przeciwko grypie

Projekt zawiera też preparat Cervarix - szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV, typy 16 i 18 - rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana).

Na liście znalazły się także dwie szczepionki przeciwko grypie z nowymi wskazaniami refundacyjnymi, dla dwóch grup dziecięcych, nieobjętych dotąd refundacją.

Fluenz Tetra - szczepionka przeciw grypie - postać donosowa. Nowe wskazanie: zapobieganie grypie u dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat



VaxigripTetra - szczepionka przeciw grypie. Nowe wskazanie: czynne uodpornienie dzieci od 6 do 24 miesiąca życia oraz od 5 do 18 lat w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce.

