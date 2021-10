Refundacja. Do tego produktu NFZ dopłacił w 2020 roku ponad 131 mln zł

W 2020 roku Narodowy Fundusz Zdrowia najwięcej dopłacił do pasków testowych do pomiaru poziomu glukozy - wynika ze statystyki za ubiegły rok.

Zestawienie produktów leczniczych o najwyższej kwocie refundacji w 2020 roku (TOP 10) w refundacji aptecznej przedstawia się następująco (produkt i kwota refundacji):

Contour Plus test paskowy 50 szt. - 131 974 014,83 zł

Wyrób medyczny do monitorowania stężenia glukozy we krwi. W ubiegłym roku zrefundowanych zostało 4 244 769 opakowań. Po stronie Funduszu była refundacja na poziomie prawie 132 mln zł, pacjenci dopłacili prawie 34,86 mln zł

Accu-Chek Performa test paskowy 50 pasków - 105 896 581,03 zł

Na drugiej pozycji również znalazł się wyrób medyczny do oznaczania stężenia glukozy we krwi, przydatny w samokontroli. W tym przypadku w aptekach wydano prawie 3.43 mln opakowań produktu, do których pacjenci dopłacili ponad 25.2 mln zł.

Neoparin 40 mg/0,4 ml, (10 amp.-strzyk. 0,4 ml) - 99 769 334,32 zł

Lek przeciwzakrzepowy, liczba wydanych opakowań przekroczyła 1,286 mln. NFZ dopłacił do produktu prawie 100 mln zł, pacjenci - 3,586 mln zł.

Fostex (100 mcg + 6 mcg)/dawkę, (poj. 180 dawek) - 98 703 891,91 zł

Lek złożony stosowany w leczeniu astmy (wziewny kortykosteroid i długo działający beta2-agonisty). W całym 2020 roku wydano w aptekach 605.8 tys. opakowań. Pacjenci dopłacili ponad 11 mln zł.

Alvesco 160, 160 mcg/dawkę inh., (poj. 120 dawek) - 79 105 502,14 zł.

Wziewny kortykosteroid do stosowania w regularnym, długotrwałym leczeniu astmy oskrzelowej. W aptekach wydano prawie 584.5 tys. opakowań, pacjenci dopłacili 6.352 mln zł, po stronie NFZ wydatek sięgał prawie 80 mln zł.

NovoRapid Penfill 100 j./ml, (5 wkładów 3 ml) - 78 859 347,64 zł

Kolejny produkt to insulina stosowana jest w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi. zrefundowano 797 tys. opakowań. Przy refundacji NFZ na poziomie 78,86 mln zł, pacjenci dopłacili prawie 28 mln zł.

Xarelto 20 mg, (14 tabl.) - 72 430 761,64 zł

Drugi w zestawieniu lek przeciwzakrzepowy. Liczba wydanych opakowań to ponad 725 tysięcy. W sumie NFZ zapłacił za refundację tego produktu prawie 72.5 mln zł, pacjenci dopłacili ponad 25.897 mln zł.

NovoMix 30 Penfill, 100 j./ml, (5 wkładów 3 ml) - 64 145 212,63 zł

Kolejna insulina w zestawieniu. Wydano zrefundowanych 589.9 tys. opakowań, NFZ zapłacił ponad 64 mln zł, pacjenci ponad 15 mln zł.

Clexane 4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml, (10 amp.-strzyk. 0,4 ml) - 63 419 507,96 zł

Heparyna drobnocząsteczkowa. Pacjenci wykupili ponad 768 tys. opakowań, dopłacając ponad 23 mln zł.

Nebilet 5 mg, (28 tabl.) - 47 251 920,30 zł

Lek obniżający nadciśnienie tętnicze. NFZ zrefundował ponad 4,9 mln opakowań w wysokości ponad 47.252 mln zł. Pacjenci dopłacili ponad 34 mln zł.

