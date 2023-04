Recepta od weterynarza w aptece. "Farmaceutce groziłoby nawet kilka lat odsiadki"

W aptekach mogą być realizowane recepty weterynaryjne na leki przeznaczone do stosowania u ludzi, które nie mają w obrocie odpowiednika weterynaryjnego

System ordynacji leku na podstawie papierowej recepty weterynaryjnej pozostaje poza nadzorem. Recepty te są łatwe do sfałszowania, a farmaceuci mają ograniczone możliwości sprawdzenia ich autentyczności

Sfałszowane recepty weterynaryjne były zawsze łatwym źródłem pozyskania leków - mówi Marek Tomków, wiceprezes NRL

Rozwiązaniem byłoby włączenie recept weterynaryjnych do systemu P1, czyli recepta elektroniczna weterynaryjna - uważa Marian Witkowski, prezes Warszawskiej OIA

Inspekcja Weterynaryjna w 2021 roku rozpoczęła prace na stworzeniem systemu teleinformatycznego gromadzenia i obiegu danych. Jeden z modułów tego systemu umożliwiałby przepisywanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii w formie e-Recepty

Farmaceutka odmówiła. "Każdy farmaceuta miałby włączone wszystkie czujniki alarmowe"

Wracamy do historii farmaceutki, która odmówiła wydania dużej ilości leku na receptę weterynaryjną dla konia. Powziąwszy podejrzenie o sfałszowaniu recepty, powiadomiła policję, co skończyło się przesłuchaniem jej i potencjalnego nabywcy.

Recepta okazała się być autentyczna, lek był przepisany dla chorego konia. Jednak historia zaczęła żyć własnym życiem w mediach, część osób zajęła krytyczne stanowisko wobec farmaceutki, która musiała zmierzyć się z falą hejtu. Samo środowisko ma różne zdania na temat tego zdarzenia. Murem za farmaceutką stanęły władze Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Inaczej uważa Walenty Zajdel, kierownik apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Krakowie: - Marek Tomków, wiceprezes NRA i Konrad Madejczyk, rzecznik NIA stwierdzili, że farmaceutka postąpiła słusznie. Trudno zgodzić się z tą opinią, ponieważ jest to nieuzasadniona solidarność zawodowa wobec farmaceutki, która postąpiła niewłaściwie. Art. 96 ust. 5 w Ustawie prawo farmaceutyczne stanowi, że farmaceuta może odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli powziął uzasadnione podejrzenie, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym.

Zaznacza: - Uważam, że należało powiedzieć: "Proszę pana odmawiam zrealizowania tej recepty ponieważ podejrzewam, że lek może być zastosowany niezgodnie z przeznaczeniem. Informuję, że mam takie prawo i właśnie z niego korzystam. Przykro mi, że nie mogę pomóc, dziękuję, do widzenia".

- Tylko tyle i aż tyle. Recepta była autentyczna, dlatego wezwanie policji było błędem, ponieważ klient apteki został niesłusznie i bezpodstawnie potraktowany jak przestępca. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zatrzymania i przesłuchania klienta apteki, który chciał zrealizować poprawną receptę weterynaryjną - dodaje.

"Taka liczba leków wystarczyłaby do wywołania kilkuset aborcji"

W aptekach mogą być realizowane recepty weterynaryjne na leki przeznaczone do stosowania u ludzi, które nie mają w obrocie odpowiednika weterynaryjnego. Podmiot weterynaryjny może również dokonać zakupu takich leków w hurtowni farmaceutycznej.

- W aptekach realizowane są najczęściej recepty na jedno opakowanie leku dla małego zwierzęcia domowego. One nie budzą wątpliwości. Oczywiście rozmiary zwierzęcia pozwalają na wypisanie większej liczby tabletek. Ale to zawsze będzie budziło wątpliwości farmaceutów. Szczególnie gdy chodzi o ogromną ilość leków z grup ryzyka - mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

W tym przypadku chodziło o lek Arthrotec zawierający środek poronny mizoprostol.

- Na recepcie było wypisanych 90 opakowań, czyli 1800 tabletek. Taka liczba leków wystarczyłaby do wywołania kilkuset aborcji. Pomijając fakt, że i u ludzi, i u konia do leczenia wrzodów stosuje się zazwyczaj inny lek. Miała to bezkrytycznie wydać? Policja mogłaby zapytać, dlaczego to zrobiła nie analizując wskazań pozamedycznych. A te rzucają się w oczy na kilometr.

Wymienia kwestie, które mogły budzić wątpliwości: Duża liczba, wręcz hurtowa, opakowań leku. Nie miała możliwości sprawdzenia prawdziwości recepty, bo kontakt z weterynarzem był w danym momencie niemożliwy. Recepta była już dwa miesiące po terminie. Dopiero potem klient dostarczył prawidłową. Wystawił ją weterynarz z drugiego końca Polski.

- Recepta wygląda w taki sposób, jakby koń był po teleporadzie (właściciele konia z południa Polski skontaktowali się z weterynarzem z północy Polski, jako ze specjalistą, który – jak podała Wyborcza - specjalizuje się w leczeniu wrzodów u zwierząt-przyp. red.). Każdy farmaceuta miałby włączone wszystkie czujniki alarmowe i powinny zapalić się czerwone lampki - przekonuje Marek Tomków.

Za brak ostrożności grozi kilka lat odsiadki

Pech chciał, że lek jest stosowany do przerywania ciąży. W Polsce mamy bardzo posuniętą kryminalizację wszelkich działań związanych z aborcją. Jest atmosfera strachu i oglądania po tysiąc razy czegoś, co może skierować uwagę organów ścigania.

- Światopogląd nie ma tu znaczenia, ale ma znaczenie fakt, że w Polsce sprzedaż środków poronnych to naruszenie prawa. Łatwo sobie wyobrazić co by było, gdy choć jedno z tych opakowań trafiło do Internetu. Analiza kodu QR szybko pokaże, która apteka sprzedała lek. Farmaceutce groziłoby nie 4 godziny spędzone na składaniu zeznań, ale kilka lat odsiadki - podkreśla Marek Tomków.

A co by było, gdyby sprawa nie dotyczyła tak newralgicznego obszaru jak aborcja, ale na przykład leku z pseudoefedryną. - Gdyby na recepcie było napisane 1800 tabletek na katar dla konia, to powinna je bezkrytycznie wydać, skoro wiemy, że robi się z nich nielegalnie metaamfetaminę? Wszyscy byliby oburzeni, że je sprzedała - mówi Tomków.

- Farmaceuta może odmówić realizacji recepty, gdy jest podejrzenie poza medycznego wskazania preparatu. Z jednej strony to prawo chroni pacjenta, by nie doszło do nieszczęścia, z drugiej nakłada odpowiedzialność na farmaceutę. W tym przypadku farmaceutka wzięła ją na siebie - dodaje.

Również Marian Witkowski, prezes Warszawskiej OIA, zwraca uwagę na pewną czujność wpisaną w ten zawód, z której mogą sobie nie zdawać osoby postronne: - Tak, jak przy receptach lekarskich najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta i ewentualnie zapobieżenie temu, żeby lek nie był użyty w celach innych, aniżeli medyczne, tak analogicznie w przypadku recept weterynaryjnych ważne jest bezpieczeństwo terapii zwierzaka. Mamy do czynienia z lekiem, z substancją, która może nawet zabić, jeżeli jest błędnie użyta.

To sposób na pozyskiwanie leków narkotycznych

Kolejną kwestią jest to, że w odróżnieniu od recept lekarskich, które w prawie 100 procentach są dzisiaj wystawiane elektronicznie, recepty weterynaryjnej są papierowe. A recepty papierowe są łatwe do sfałszowania. To sposób na pozyskiwanie leków narkotycznych. - W ten sposób pozyskiwano też leki na wywóz – przypomina Marek Tomków.

- Sfałszowane recepty weterynaryjne były zawsze łatwym źródłem pozyskania leków. Przykładem są leki stosowane na siłowniach: sterydy, anaboliki, wydawane w końskich dawkach. Wielu farmaceutów pracujących w ośrodkach, gdzie są ogrody zoologiczne, widziało recepty nie tylko na konia, ale również na słonia czy żyrafę. Recepty niby legalne, ale „pacjent” nie jest świadomy, że lek został mu przepisany – dodaje.

Teraz farmaceuci na co dzień oglądają, do jakich patologii dochodzi przy wystawianych online receptach. - Przy uszczelnieniu e-recepty mamy sytuację podwójną: mniej fałszowanych recept, z drugiej są ułatwienia w postaci receptomatu. Problem załatwiania na lewo leków nie został załatwiony, tylko przeniesiony w inne miejsce – dodaje wiceszef NRA.

Farmaceuci są tymi osobami w systemie ochrony zdrowia, które mają największą świadomość tego, co znaczy lek w niepowołanych rękach, jakie można robić przekręty, jak omijane są przepisy. Więc są bardziej ostrożni i świadomi, co może się wydarzyć.

System poza nadzorem

System ordynacji leku na podstawie papierowej recepty weterynaryjnej pozostaje poza nadzorem. Dopóki tak jest, na styku weterynarz-zwierzę-apteka może i będzie dochodzić do takich sytuacji.

- W 2021 roku wprowadzono obowiązek nanoszenia unikalnego numeru recepty dla recept pełnopłatnych na środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym również dla recept weterynaryjnych. Tylko po co? Możemy ręcznie wprowadzić 22 cyfrowy numer do programu aptecznego, by algorytmicznie zweryfikował jego prawidłowość. Ale nie mamy pewności czy dana recepta nie jest sfałszowana, bo potencjalny podrabiający wiedział, jak zbudować ten unikalny numer - zauważa Marian Witkowski.

- W rozporządzeniu w sprawie recept mamy szczegółowo opisany sposób budowy unikalnego numeru recepty, numeru prawa wykonywania zawodu i regonu. To gotowy przepis dla oszustów. Unikalnego numeru z recepty weterynaryjnej nie agregujemy, nie przesyłamy do SIM, by mógł być zidentyfikowany czy nie został zablokowany np. z powodu kradzieży, tak jak jest w przypadku recept lekarskich. Ze względu na postęp technologiczny w grafice każdy dokument papierowy czy jest to recepta weterynaryjna czy recepta lekarska, może być obecnie podrobiony - podkreśla.

Farmaceuta ma wręcz obowiązek podejść bardzo analitycznie do każdej recepty. Jeżeli ma wątpliwości, powinien móc zweryfikować jej autentyczność i bezpieczeństwo terapii pacjenta. W sytuacjach wątpliwych przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne dają możliwość odmowy realizacji takiej recepty.

- W przypadku recept lekarskich farmaceuta ma możliwość je zweryfikować poprzez albo telefon do lekarza pod kątem merytorycznym albo poprzez sprawdzenie w systemie SIM czy dana recepta jest autentyczna. Lecz w przypadku recept weterynaryjnych możemy jedynie sprawdzić na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej czy widniej tam dany lekarz i podmiot, w którym receptę wystawiono. Można też skontaktować się z wystawiającym, choć nigdy nie możemy mieć pewności, kto siedzi po drugiej stronie telefonu, w przypadku recepty sfałszowanej i tu możliwości weryfikacji są ograniczone - podkreśla.

- Rozwiązaniem byłoby włączenie recept weterynaryjnych do systemu P1, czyli recepta elektroniczna weterynaryjna. Dlatego w mojej ocenie zbudowanie systemu elektronicznego dla recept weterynaryjnych to na dziś jedyne rozwiązanie dające poczucie bezpieczeństwa w zakresie autentyczności, jak też w zakresie bezpieczeństwa terapii zwierząt – dodaje.

Inspekcja weterynaryjna odpowiada

Zapytaliśmy w Głównym Inspektoracie Weterynarii czy jakie są szanse na wprowadzenie e-recept.

Jak informuje GIW, obecnie zasady wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi, które mają być stosowane w leczeniu zwierząt, regulowane są w kilku odrębnych aktach prawnych:

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt;

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt,

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept,

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept.

- Należy podkreślić, iż prace nad tymi aktami prawnymi regulującymi kwestie wystawiania recept przez lekarzy weterynarii odbywały się bez udziału Głównego Inspektoratu Weterynarii. Podobnie, zasady przeprowadzania kontroli realizacji recept wystawianych przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi przez organy Inspekcji Farmaceutycznej również zostały uregulowane w aktach pranych znajdujących się wyłącznie w gestii Ministra Zdrowia - czytamy w odpowiedzi.

W związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i zmieniającego dyrektywę 2001/82/WE państwa członkowskie będą musiały rozpocząć gromadzenie i przekazywanie do Europejskiej Agencji Leków danych dotyczących wielkości sprzedaży i stosowania produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w leczeniu zwierząt, w podziale na gatunki zwierząt, z poziomu gospodarstw je utrzymujących.

Inspekcja Weterynaryjna w 2021 roku rozpoczęła prace na stworzeniem systemu teleinformatycznego gromadzenia i obiegu danych dedykowanemu Inspekcji Weterynaryjnej i podmiotom nadzorowanym. Jeden z modułów tego systemu umożliwiałby przepisywanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii w formie e-Recepty.

Zgodnie z założeniami moduł ten byłby połączony z istniejącym już systemem Centrum e-Zdrowie i modułem elektronicznej recepty wystawianej przez lekarzy medycyny ludzkiej. Wprowadzenie powyższego rozwiązania wymaga jednak wdrożenia właściwych rozwiązań legislacyjnych oraz przeznaczenia na ten cel nakładów finansowych.

