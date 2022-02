RDTL. Tych leków Ministerstwo Zdrowia już nie zrefunduje

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Znajduje się na niej 126 pozycji leków w różnych opakowaniach, postaciach i dawkach

Cześć z nich to produkty, które będą refundowane od 1 marca 2022 roku, m.in. terapie stosowane w raku prostaty czy mukowiscydozy

126 pozycji technologii lekowych bez refundacji z RDTL

Minister zdrowia przedstawił kolejną listę leków niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Zakaz refundacji obowiązuje od 23 lutego 2022 roku.

Jednocześnie ci pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania tego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na wykazie znajduje się 126 pozycji leków w różnych postaciach, opakowaniach i dawkach wraz ze wskazaniami, w którym lek nie może być finansowany.

Część leków z wykazu znajdzie się w refundacji od 1 marca 2022 roku.

Szybsza ścieżka w ramach procedury RDTL

Ratunkowy dostępu do technologii lekowych (RDTL) wprowadzono w lipcu 2017 roku.

Pozwala na finansowanie terapii w wyjątkowych sytuacjach, kiedy jedyną szansą dla pacjenta jest terapia zarejestrowana, ale nieobjęta refundacją. Dla wielu chorych procedura RDTL oznacza szansę na indywidualne sfinansowanie bardzo kosztownego, innowacyjnego leczenia z budżetu NFZ.

Ustawa o Funduszu Medycznym, która weszła w życie w listopadzie 2020 roku, zmieniła też przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Zgodnie z nowymi regulacjami, rozstrzygnięcia dotyczące podania leku w ramach RDTL, należą już przede wszystkim do kompetencji ośrodków medycznych, a nie, jak było dotychczas, do Ministra Zdrowia.

- W poprzednich rozwiązaniach na terapię w ramach RDTL czekało się rzeczywiście długo, szczególnie jeśli był to pierwszy wniosek w danym wskazaniu. Obecnie ta ścieżka jest bardzo skrócona. Wymaga już tylko wniosku lekarza prowadzącego, opinii konsultanta wojewódzkiego i decyzji dyrekcji danego szpitala. Tę procedurę można zamknąć w ciągu 1-2 tygodni - zaznacza prof. Piotr Czauderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie i członek Rady Funduszu Medycznego.