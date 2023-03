RDTL. Minister Zdrowia ogłosił listę leków niepodlegających finansowaniu. Ma 136 pozycji

Minister Zdrowia ogłosił listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Pacjenci leczeni dotychczas w ramach RDTL lekami z listy mają prawo do kontynuacji leczenia

Skuteczność dotychczasowego leczenia musi być w tym przypadku udowodniona

Które leki nie będą finansowane w ramach RDTL?

Minister Zdrowia ogłosił 21 marca listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Jednocześnie poinformował, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia poinformowało MZ.

Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomnijmy, że wcześniejsza lista zawierała 128 pozycji. Obecna ma ich 136.

Dodajmy też, że nowa lista zacznie obowiązywać 28 marca. Do pobrania w załączniku pod tekstem.

DO POBRANIA Komunikat_Ministra_Zdrowia_w_sprawie_produktów_leczniczych_niepodlegających_finansowaniu_w_ramach_procedury_ratunkowego_dostępu_do_technologii_lekowych_-_20032023.pdf Prezentacja PDF • 0,37 MB