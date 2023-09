Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych. Jest nowa lista leków nieobjętych procedurą RDTL

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL) oznacza finansowanie leków w sytuacji, gdy np. możliwe jest wydłużenie życia pacjenta, przy czym wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe.

Poprzednia listę Ministerstwo Zdrowia opublikowało 7 sierpnia. Teraz jest nowa, krótsza o jedna pozycję. Jest ich łącznie 89.

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.