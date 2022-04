Rak wątrobowokomórkowy: polscy pacjenci leczeni już po europejsku. Będzie refundacja immunoterapii

Rak wątrobowokomórkowy jest najczęstszym pierwotnym nowotworem wątroby, który rozwija się najczęściej na podłożu marskiej wątroby

Rocznie w Polsce zachorowuje na niego około 3000 pacjentów

U pacjentów, u których nie ma możliwości transplantacji narządu ani nie ma możliwości radykalnej resekcji, włącza się leczenie systemowe

Od maja 2022 roku refundowana będzie nowa terapia: atezolizumab z bewacyzumabem. Dane pokazują, że po zastosowaniu tej dwulekowej terapii możliwa jest nawet 10 procentowa całkowita remisja

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Kto może zachorować na raka wątrobowokomórkowego?

Dr Joanna Streb, specjalista onkologii klinicznej: Rak wątrobowokomórkowy jest najczęstszym pierwotnym nowotworem wątroby, który rozwija się najczęściej na podłożu marskiej wątroby. Marskość wątroby często kojarzy się z nadmiernym spożywaniem alkoholu, ale rak wątrobowokomórkowy dotyczy nie tylko osób, które nadmiernie spożywają alkohol.

Może też rozwinąć się w związku z infekcją wirusem HCV lub HBV. Ponieważ jednak infekcje mogą przebiegać bezobjawowo, to czasami pacjenci nie mają świadomości zakażenia. Dowiadują się o tym dopiero jak dojdzie do marskości wątroby albo do niewydolności wątroby.

Ale ten nowotwór może również rozwijać się na podłożu niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Pacjenci są zaskoczeni, że ani nie są zakażeni, ani nie spożywają alkoholu, a mają raka. W tym przypadku chodzi na przykład o pacjentów z przewlekłą cukrzycą, otyłością lub też zakażonych wirusem niedoboru odporności. W tych przypadkach jest większe ryzyko wystąpienia nowotworu.

Ilu pacjentów rocznie dowiaduje się, że ma raka wątrobowokomórkowego?

Rocznie w Polsce na raka wątrobowokomórkowego zachorowuje około 3000 pacjentów. Jeżeli chodzi o świat, to zachorowalność na nowotwory typu HCC wzrasta.

Jak rozpoznać tego raka?

Często pierwszym objawem mogą być podwyższone próby wątrobowe, o których pacjent dowiaduje się przez przypadek. W dalszej kolejności wykonuje się oznaczenie przeciwciał wirusa anty HCV i anty HBs, które mogą potwierdzić zakażenie.

Zakażenia przez wiele lat mogą występować bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Są nawet dane, które pokazują, że 70-80 proc. zakażonych może nie mieć na początku żadnych objawów. Dlatego o zakażeniu pacjenci często dowiadują się przypadkowo podczas rutynowych badań. Przy przewlekłym zakażeniu HCV dochodzi do marskości lub niewydolności wątroby. Pierwsze objawy tej infekcji są bardzo niecharakterystyczne: zmęczenie, bóle stawów, bóle brzucha.

Jaki jest tryb postępowania z pacjentem już zdiagnozowanym?

Najlepszą opcją leczenia jest przeszczep wątroby. W przypadku przeszczepu odsetek przeżyć pięcioletnich sięga nawet 80 procent. Ale musi być możliwość dokonania tego przeszczepu.

Metodą na wyleczenie raka wątrobowokomórkowego jest leczenie operacyjne, czyli resekcja radykalna guza. Przeżycia pięcioletnie sięgają 25-30 procent. Jednak w większości przypadków nowotwór jest już w takim stopniu zaawansowania, że nie da się go operować. U pacjentów, u których nie ma możliwości transplantacji narządu ani nie ma możliwości radykalnej resekcji, włączamy leczenie systemowe.

Leczenie systemowe podajemy też pacjentom, u których mimo wykonanej chemoembolizacji albo termicznej ablacji choroba dalej postępuje i jest progresja.

Co możemy dzisiaj zaoferować pacjentom, jeśli chodzi o leczenie systemowe?

Obecnie mamy możliwość leczenia w pierwszej linii sorafenibem, gdy nowotwór jest ograniczony tylko do wątroby.

Ponieważ jednak czasami wykrywalność jest późna i zaawansowanie choroby jest już w stadium przerzutów poza wątrobę, to tacy pacjenci nie mają możliwości leczenia w pierwszym rzucie sorafenibem. W przypadku progresji na sorafenibie, od niedawna mamy możliwość leczenia kabozantynibem w drugiej linii.

W tamtym roku pojawiły się doniesienia, jeżeli chodzi o leczenie atezolizumabu z bewacyzumabem. Dane pokazały, że po zastosowaniu tej dwulekowej terapii możliwa jest nawet 10 procentowa całkowita remisja. Odsetek odpowiedzi obiektywnych wskazuje na to, że pacjenci reagują na immunoterapię, nawet jeżeli rak jest poza wątrobą. To jest nowa metoda leczenia, która w Polsce od maja będzie refundowana.

Czy to oznacza dostępność dla polskich pacjentów do leczenia już w europejskim standardzie?

Tak, w zakresie tych terapii, których skuteczność jest już udowodniona w badaniach klinicznych.

Są też kolejne terapie w trakcie badań klinicznych. Tak jak w innych nowotworach, tak i w terapii systemowej raka wątrobowkomórkowego badane są kolejne leki. Tych badań, jeżeli chodzi o raka wątrobowokomórkowego ostatnio toczy się dość dużo, zwłaszcza w zakresie przeciwciał i immunoterapii. Obecnie w ocenie są inhibitory anty PD-L1, czyli tocilizumab, niwolumab czy pembrolizumab. Badane jest też nowe przeciwciało SHR 1210 w kombinacji z apatynibem.

Pojawiają się więc nowe możliwości, ale leki te są jeszcze w trakcie badań klinicznych.

Wygląda na to, że po okresie, kiedy rak był nieco „zaniedbany”, w tym obszarze zaczęło się dużo dziać.

Tak. Bo nawet patrząc na wyniki atezolizumabu z bewacyzumabem vs sorafenib, to czas do progresji został osiągnięty. Od niedawna faktycznie „coś” się zaczęło dziać. Przez wiele lat, zanim jeszcze pojawił się sorafenib, mieliśmy możliwość leczenia tylko cytostatykami, które nie były zbyt skuteczne. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się nowe badania randomizowane trzeciej fazy.

Czy pandemia i rosnący dług zdrowotny mogą pogłębić jeszcze bardziej problem zgłaszania się pacjentów w zaawansowanym stadium choroby?

Cały czas widzimy, że zachorowalność na nowotwory rośnie i spodziewamy się, że pacjentów z zaawansowanym stopniem choroby będzie więcej we wszystkich nowotworach.

Dr n. med. Joanna Streb, specjalista onkologii klinicznej, małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik Poradni Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

