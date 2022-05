Rak jajnika: cichy zabójca. Po tych objawach można poznać, że dzieje się coś złego

Rak jajnika: rocznie liczba zachorowań przekracza w Polsce 4,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące pacjentek umiera. Rak jest nazywany cichym zabójcą

Anita Chudecka-Głaz: cichy to nie znaczy taki, że nie daje objawów. Wbrew pozorom tych objawów jest całe mnóstwo, tylko są bardzo niecharakterystyczne

8 maja każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika

13 kobiet dziennie dowiaduje się, że ma raka jajnika

8 maja każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika. Z uwagi na brak metod wczesnego wykrywania oraz brak specyficznych, wczesnych objawów jest nazywany cichym i podstępnym zabójcą.

- Efekty są zatrważające, jeśli chodzi o raka jajnika – to cichy zabójca. Ostatnie dane epidemiologiczne z 2020 roku pokazują, że rocznie liczba zachorowań przekracza w Polsce 4,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące pacjentek umiera. Możemy to sobie przełożyć to na liczbę 380 zachorowań miesięcznie i 13 dziennie. 13 kobiet dziennie dowiaduje się, że ma raka jajnika, z czego 70 procent przegrywa tę walkę w ciągu 5 lat - podał smutne dane prof. Włodzimierz Sawicki, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych

i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM.

Eksperci PTGO oraz konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej zorganizowali debatę, podczas której zastanawiali się czy rakowi jajnika można zapobiegać i czy można go skutecznie leczyć (6 maja 2022r.).

- Nasze działania i edukacja są wpisane w to, by te wyniki poprawić. W przypadku raka jajnika możemy wyróżnić 4 elementy: dwa, na które nie mamy wpływu, czyli to, że choroba nie daje objawów, a jeśli już daje, to w późnych stadiach zaawansowania. A po drugie, brak badań skriningowych, które są np. w raku piersi czy raku szyjki macicy - dodał prof. Sawicki.

Wymienił też dwa, na które mamy wpływ: na leczenie - i tu mamy gorsze wyniki w porównaniu do świata w zakresie rozproszenia leczenia onkologicznego oraz na niepełną dostępność do programów lekowych: - Ale to już się poprawia, również w zakresie wykorzystania najnowszych leków.

Również prof. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy ds. ginekologii onkologicznej, członek zarządu PTGO, kierownik kliniki ginekologii onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, przyznał, że specjaliści starają się odczarować mit tej strasznej choroby.

- Ona jest bardzo groźna, ale też w ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonały się duże zmiany. Dzisiaj kobieta, która zachorowała na raka jajnika to kobieta, która często ma chorobę przewlekłą i wiele lat może jeszcze funkcjonować. Mamy wręcz eksplozję przypadków chorych, które przez wiele lat funkcjonują w naszym otoczeniu. Kiedy rozpoczynałem swoja pracę zawodową, pacjentki z rakiem jajnika odchodziły w ciągu maksymalnie 2-3 lat. To były czasy wypełnione trwogą, niepokojem, ale też zniechęceniem lekarzy, którzy byli bezradni. Dzisiaj mam pacjentów, którzy żyją z chorobą 15 lat.

Cichy nie znaczy taki, że nie daje objawów

- Należy odczarować raka jajnika, ale też w zakresie dolegliwości i symptomów związanych z tą chorobą. Utarło się, że mówimy o nim jako o cichym zabójcy, ale cichy to nie znaczy taki, że nie daje objawów. Wbrew pozorom tych objawów jest całe mnóstwo, tylko są bardzo niecharakterystyczne. Ale jak im się przyjrzeć, to może się to układać w jedną całość - podkreślała prof. Anita Chudecka-Głaz, wiceprezes zarządu PTGO, kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Szpitala Uniwersyteckiego w Szczecinie.

Jak dodała, większość pacjentek jest w stanie wskazać pewne dolegliwości, które towarzyszyły początkom choroby: - Zatem mit dotyczący tego, że jest to nowotwór, który nie daje żadnych dolegliwości, też trzeba odczarować. Jest to o tyle ważne, że nie mamy programu skriningowego dla raka jajnika.

I program taki nie jest uzasadniony. Ekspert przywołała przykład badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii na tysiącach pacjentek, które pokazały, że skrining z wykorzystaniem USG i markera CA 125 nic nie daje.

- Gdybyśmy chcieli przebadać pacjentki w populacji ogólnej, to taki przesiew nie daje nic. Jest pewien zysk u pacjentek z grupy wysokiego ryzyka, ale nie traktujemy tego zamiennie z ewentualnie przeprowadzeniem operacji. Taki skrining możemy prowadzić u pacjentek, które nie mogą lub nie chcą tej operacji się poddać - mówiła prof. Chudecka-Głaz.

- Po drugie, dlaczego tak ważne jest zwrócenie uwagi na dolegliwości? W raku jajnika, jak w większości złośliwych nowotworów, jest znacząca różnica w przeżyciach 5. letnich w pierwszym oraz trzecim i czwartym stopniu zaawansowania klinicznego. W pierwszym stopniu mamy 5. letnie przeżycie na poziomie prawie 90 procent. W stopniu III – 40 procent, w stopniu IV – 20 procent. To jest dramatyczna różnica - argumentowała ekspert.

Biorąc pod uwagę, że 75-80 proc. pacjentek jest rozpoznawana w III – IV stopniu zaawansowania klinicznego, to mamy statystyki mówiące o tak dużej śmiertelności w stosunku do zachorowalności.

Zatem jakie objawy daje rak jajnika?

- Jest ich sporo, ale są 3-4 objawy, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Są to:

dolegliwości bólowe brzucha i dyskomfort w obrębie jamy brzusznej

jest to też uczucie pełności po jedzeniu lub problemy z jedzeniem

wzdęcia, które się zdarzają po jedzeniu oraz

oraz objawy ze strony układu moczowego polegające przede wszystkim na częstomoczu.

- Gdybyśmy mieli te objawy posegregować narządowo, to objawy występujące w raku jajnika, a pochodzące z miejsca, gdzie jajniki występują, czyli miednicy – występują najrzadziej. Częściej będą to dolegliwości ze strony układu pokarmowego i moczowego - podkreśla prof. Chudecka-Głaz.

Drugą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę poza objawami, to jak często występują i z jakim nasileniem: - Jest indeks symptomów, który mówi, że niepokój powinny budzić nowe objawy, które pojawiają się w ciągu ostatniego roku i występują minimum 12 razy w miesiącu. Również jeżeli dolegliwości występują codziennie, co najmniej od 3 do 6 miesięcy.

Niektóre placówki leczą 2 przypadki raka jajnika w roku

Kiedy już kobieta trafia do konsultacji do lekarza, ten powinien skierować ją na odpowiednią diagnostykę i leczenie.

- Na całym świecie jest ustalona pewna formuła działań, które są usankcjonowane. Podstawą są szpitale, które dysponują odpowiednią liczbą przypadków. Czyli mają doświadczenie, kadrę, system działań diagnostycznych i terapeutycznych, które pozwalają profesjonalnie podejść do tematu leczenia raka jajnika - podkreślał prof. Bidziński.

- To doświadczenie zdobywa się latami i ono skutkuje tym, że w profesjonalnych ośrodkach na świecie 75 proc. kobiet w zaawansowanym stadium nowotworu przeżywa minimum 5 lat. Nasze statystyki są nieco uboższe, ale cieszę się, że mamy coraz więcej ośrodków w Polsce, które podchodzą do tego w sposób kompleksowy, zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia - dodał.

Przyznał, że w tej chwili w Polsce są trzy ośrodki, które mają europejski certyfikat, i kilka kolejnych placówek o "dużym potencjale".

- Myślę, że w każdym województwie, w zależności od wielkości, powinno być od 3 do 5 ośrodków. Tymczasem dzisiaj na terenie województwa mazowieckiego jest 27 placówek, które leczą raka jajnika. Niektóre mają 2 przypadki w roku. Jeżeli mamy stwierdzić, że dany ośrodek ma doświadczenie w opiece nad pacjentkami z rakiem jajnika, to potrzeba jest przynajmniej 30, a najlepiej 50 takich przypadków rocznie - dodał konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.